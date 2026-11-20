Hơn 2,5 triệu người nộp thuế thuộc diện cần xử lý

Chiều 20/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tấn trình bày Tờ trình tóm tắt Dự án Nghị quyết của Quốc hội ban hành chính sách đặc thù về xử lý xóa tiền thuế nợ để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện Luật Quản lý thuế nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu, trong đó, Chính phủ đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý xóa tiền thuế nợ để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện Luật Quản lý thuế.

Cơ sở của đề xuất là số lượng người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký vẫn ở mức rất lớn. Tính đến ngày 23/10/2026, cả nước có 2.518.440 trường hợp thuộc hai nhóm này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tấn trình bày Tờ trình tóm tắt Dự án Nghị quyết của Quốc hội ban hành chính sách đặc thù về xử lý xóa tiền thuế nợ để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng vẫn tồn tại các khoản nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tích lũy qua nhiều năm. Những khoản nợ này gây khó khăn cho việc khôi phục hoạt động hoặc hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trong khi khả năng thu hồi thực tế không cao.

Theo Chính phủ, số nợ gốc lệ phí môn bài thuộc phạm vi đề xuất xóa khoảng 1.250 tỷ đồng, tiền chậm nộp phát sinh khoảng 438 tỷ đồng. Đáng chú ý, nếu tiếp tục hạch toán nghĩa vụ lệ phí môn bài trong thời gian ngừng hoạt động của gần 2 triệu người nộp thuế chưa được cập nhật trên hệ thống, số tiền có thể phát sinh thêm khoảng 15.000 tỷ đồng.

Trong trường hợp toàn bộ nhóm người nộp thuế này thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, tổng số nợ gốc lệ phí môn bài và tiền chậm nộp dự kiến được xử lý xóa khoảng 16.688 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý của dự thảo Nghị quyết là chính sách xóa nợ không áp dụng đại trà mà gắn với những điều kiện cụ thể. Theo đó, người nộp thuế thuộc diện áp dụng phải hoàn thành nghĩa vụ nợ gốc và nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận chậm nhất ngày 30/6/2028.

Đối với lệ phí môn bài phát sinh đến hết ngày 31/12/2025 và tiền chậm nộp của khoản nợ này, cơ quan thuế sẽ căn cứ dữ liệu trên hệ thống quản lý thuế để thực hiện xóa nợ, không yêu cầu người nộp thuế lập hồ sơ đề nghị riêng.

Dự thảo cũng loại trừ các khoản nợ liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc những vụ việc đang được thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng doanh nghiệp chủ quản vẫn đang hoạt động cũng không thuộc diện áp dụng.

Chính phủ nhấn mạnh, việc xóa tiền chậm nộp nhằm tạo điều kiện để người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nợ gốc, qua đó chuyển một phần khoản nợ khó thu hồi thành nguồn thu thực tế cho ngân sách nhà nước. Số tiền chậm nộp của nhóm người nộp thuế này đang được theo dõi khoảng 9.990 tỷ đồng, song khả năng thu hồi trên thực tế rất thấp.

Theo dự thảo, Nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/11/2026, chính sách được áp dụng đến hết ngày 30/6/2028. Việc xử lý được thực hiện trên cơ sở dữ liệu quản lý thuế, công khai kết quả và thông báo cho người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử. Trường hợp phát hiện người nộp thuế không đáp ứng điều kiện, cơ quan thuế sẽ phục hồi số nợ đã xóa.

Trả nợ sau 20/11/2027 chỉ giảm 50% tiền chậm nộp

Thẩm tra dự án Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý xóa tiền thuế nợ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính (KTTC) Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban KTTC tán thành sự cần thiết ban hành cơ chế đặc thù, có thời hạn nhằm xử lý dứt điểm các khoản nợ lệ phí môn bài tồn đọng, tháo gỡ rào cản tài chính cho người nộp thuế thực sự đã ngừng hoạt động.

Ủy ban KTTC cho rằng chính sách không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh mà còn giúp làm sạch dữ liệu thuế, ngăn chặn việc lợi dụng pháp nhân không hoạt động để gian lận hóa đơn. Tuy nhiên, Chính phủ cần xác định rõ mục tiêu định lượng, số mã số thuế dự kiến được khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực; đồng thời khẳng định đây là chính sách áp dụng một lần, không tạo tiền lệ cho các đợt xóa nợ định kỳ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính (KTTC) Phan Văn Mãi

Đáng lưu ý, cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá riêng các khoản tiền chậm nộp liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản thu về đất. Trong tổng số tiền chậm nộp khoảng 9.990 tỷ đồng thuộc phạm vi xem xét, có hơn 3.000 tỷ đồng liên quan đến các khoản thu về đất. Khi chưa có đánh giá riêng, chưa nên áp dụng cơ chế chung đối với nhóm này.

Đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, nhóm được đánh giá có rủi ro gian lận cao, Ủy ban KTTC đề nghị chỉ xem xét xóa nợ sau khi cơ quan thuế đối chiếu dữ liệu hóa đơn, kê khai thuế.

Về xóa nợ lệ phí môn bài, đa số ý kiến trong Ủy ban KTTC tán thành vì khoản thu này đã được bãi bỏ theo chủ trương của Đảng và Nghị quyết số 198/2025/QH15. Số nợ đã hạch toán không lớn, trong khi chi phí thu hồi có thể vượt số tiền thu được. Tuy nhiên, việc không phải khai, nộp đối với nghĩa vụ chưa khai cần giới hạn trong thời gian người nộp thuế thực tế đã ngừng hoạt động.

Đối với tiền chậm nộp, cơ quan thẩm tra đồng tình với cách tiếp cận xóa nợ có điều kiện, gắn với yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ nợ gốc. Tuy nhiên, nếu xóa toàn bộ tiền chậm nộp phát sinh đến thời điểm nộp đủ nợ gốc, chậm nhất ngày 30/6/2028, chính sách có thể chưa tạo động lực để doanh nghiệp sớm thực hiện nghĩa vụ.

Vì vậy, Ủy ban KTTC đề nghị cân nhắc quy định: người nộp thuế hoàn thành nợ gốc đến hết ngày 20/11/2027 được xóa toàn bộ tiền chậm nộp; trường hợp hoàn thành từ ngày 21/11/2027 đến hết ngày 30/6/2028 chỉ được xóa 50% tiền chậm nộp.

Cùng với đó, cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung quy định hoàn trả khoản tiền đã được xóa nếu người nộp thuế quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở kinh doanh mới theo nguyên tắc tại Luật Quản lý thuế.

Ủy ban KTTC cũng yêu cầu quy định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan thuế đối với kết quả xóa nợ, nhất là các khoản có giá trị lớn, khoản thu về đất; bảo đảm lưu vết dữ liệu, công khai và minh bạch quá trình xử lý. Chính phủ cần báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện hằng năm cùng báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước. Sau ngày 30/6/2028, các trường hợp còn tồn đọng sẽ được xử lý theo Luật Quản lý thuế, không gia hạn chính sách.