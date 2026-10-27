Đêm hội tụ kết nối mạng lưới công nghệ quốc tế tại TP.HCM

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư tại TP.HCM (C4IR HCMC), cho biết chương trình tạo không gian để các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 gặp gỡ, chia sẻ ý tưởng và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Đại diện các trung tâm C4IR từ Nam Phi, Pháp, Đức, Malaysia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Hàn Quốc cũng chia sẻ những lĩnh vực quan tâm tại Diễn đàn kinh tế Mùa Thu 2026 tại TP.HCM. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Ông Nguyễn Đức Huy gợi mở các nội dung trao đổi về ứng dụng AI có trách nhiệm, quản trị AI, xây dựng năng lực thích ứng; đồng thời chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm và những thách thức thực tiễn để hình thành các sáng kiến hợp tác.

Chia sẻ tại đêm sự kiện, đại diện Diễn đàn Kinh tế Thế giới, bà Melisa Atassi cho biết mạng lưới C4IR hiện kết nối 22 trung tâm tại 18 quốc gia, hướng đến thúc đẩy ứng dụng công nghệ có trách nhiệm thông qua kết nối hành động tại địa phương với chuyên môn và quan hệ đối tác toàn cầu.

Bà Melisa Atassi, đại diện Diễn đàn Kinh tế Thế giới chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Tỷ Huỳnh.

Theo bà Atassi, các trung tâm đưa tri thức toàn cầu vào triển khai tại địa phương, chia sẻ kinh nghiệm địa phương với cộng đồng quốc tế và thúc đẩy học hỏi, hợp tác lẫn nhau.

Tại chương trình, đại diện các trung tâm C4IR từ Nam Phi, Pháp, Đức, Malaysia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Hàn Quốc cũng chia sẻ những lĩnh vực quan tâm, từ công nghiệp hóa, AI, công nghệ trong khu vực công đến đào tạo và hợp tác với doanh nghiệp khởi nghiệp.

Các cá nhân được vinh danh, trao giải thưởng tại Lễ trao giải Women in Tech APAC Awards 2026. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Trong khuôn khổ Đêm Hội tụ, lễ trao giải Women in Tech APAC Awards 2026 lần đầu được tổ chức tại TP.HCM, nhằm tôn vinh những đóng góp và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tại đây, nhiều cá nhân và sáng kiến trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương là những người phụ nữ đã có những đóng góp thiết thực trong khoa học công nghệ, trong đổi mới sáng tạo và trong cộng đồng của mình đã được Tổ chức Women in Tech Global vinh danh, trao giải thưởng ở 9 hạng mục.