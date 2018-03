Đây là nội dung của Dự án "Tăng cường hiệu quả thực thi và khai thác, phát triển giá trị quyền sở hữu trí tuệ đối với Tập đoàn Dệt May Việt Nam" được khởi động hôm nay (23/3) tại Hà Nội.

Dệt may Việt Nam xây dựng thương hiệu mạnh để cạnh tranh.

Dự án do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Tập đoàn Dệt may Việt Nam thực hiện thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của Chính phủ, nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới.

Dự án tập trung vào ba mục tiêu chính: Nâng cao nhận thức chung của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên về thực thi, xây dựng và phát triển giá trị quyền sở hữu trí tuệ (SHTT); Nâng cao năng lực khai thác và phát triển giá trị quyền SHTT đối với một số nhãn hiệu của một số công ty thành viên thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Nâng cao hiệu quả thực thi quyền SHTT của doanh nghiệp và nhận thức cộng đồng đối với việc người Việt Nam ưu tiên dùng hàng dệt may của các doanh nghiệp Việt Nam.

Là đơn vị đầu ngành, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) và các đơn vị thành viên đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong thực hiện Chiến lược chung.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, hội nhập kinh tế đưa đến không ít thách thức. Cũng như đa số các doanh nghiệp dệt may, các sản phẩm của Vinatex và các đơn vị thành viên hiện nay đang đứng trước thị trường với nhiều biến động.

Theo ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), toàn bộ tích lũy của ngành dệt may Việt Nam đang thu nhận từ lĩnh vực sản xuất. Trong khi đó, hiệu quả của ngành dệt may thế giới lại chủ yếu đến từ thương hiệu, sở hữu trí tuệ, các mẫu mã thiết kế cũng như hệ thống phân phối.

"Thực tế này yêu cầu Vinatex và các đơn vị thành viên phải có định hướng chiến lược để nâng cao hiệu quả các tài sản trí tuệ; trong đó xây dựng được những thương hiệu dệt may mạnh, nâng cao và phát triển giá trị của các thương hiệu này và bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh được xác định là những vấn đề then chốt", đại diện Vinatex nhấn mạnh./. Xuất khẩu dệt may, da giày: Nhiều yếu tố thuận lợi từ đầu năm VOV.VN - Với kim ngạch tăng cao ở nhiều thị trường, trong những tháng đầu năm, xuất khẩu của dệt may, da giày đã thu được nhiều kết quả khả quan. Doanh nghiệp dệt may “sợ” tăng lương tối thiểu VOV.VN -Với mức lương tối thiểu tăng thêm 6,5% từ năm 2018 sẽ khiến chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của doanh nghiệp tăng.