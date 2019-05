Bất động sản công nghiệp Nam Định sẵn sàng tăng tốc

Quý I/2019, thị trường bất động sản công nghiệp ghi dấu ấn mạnh mẽ với sự phát triển ấn tượng của khu vực Bắc Bộ. Trong đó, Nam Định được xem là điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư.

Bất động sản công nghiệp có nhiều cơ hội

Theo ông Stephen Wyatt, Tổng Giám đốc JLL Việt Nam, "Vài năm trở lại đây, các công ty ở Trung Quốc đã bắt đầu để mắt và rục rịch sang Việt Nam. Nếu như 6 tháng trước, các công ty này còn đang trong giai đoạn thăm dò, thì hiện tại họ đã chắc chắn rằng Việt Nam là một lựa chọn hoàn hảo".

Theo phân tích của ông Stephen Wyatt, sự dịch chuyển của các doanh nghiệp FDI đến Việt Nam ngày càng tăng xuất phát từ các yếu tố như: Mức lương sản xuất trung bình của Việt Nam chỉ bằng 1/4 so với các nước khác trong khu vực. Kế đến, sự kết nối của Việt Nam rất thuận tiện so với các nước khác, đặc biệt Chính phủ Việt Nam đã có sự đầu tư nhiều về cơ sở hạ tầng, chỉ đứng sau Indonesia.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh đi kèm với sự dịch chuyển trong chuỗi giá trị đã và đang mở ra tương lai tươi sáng cho thị trường bất động sản công nghiệp, nhất là khi dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn chuyển động theo chiều hướng tăng tích cực. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có các ưu đãi về thuế như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân...giảm các chi phí về thuê đất đai, nhà xưởng, vật chất kỹ thuật...để thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Dự báo đến năm 2020, Việt Nam sẽ có khoảng 500 khu công nghiệp (KCN), diện tích cần khoảng 500.000 ha. Do đó, cơ hội sở hữu quỹ đất để thâm nhập và phát triển trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp là rất lớn đối với cả nhà đầu tư hiện hữu và các nhà đầu tư tiềm năng trong tương lai.

Nam Định sẵn sàng tăng tốc

Sở hữu hàng loạt lợi thế nhờ điều kiện địa lý thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào và các cơ chế chính sách tinh gọn, thông thoáng, đồng thời là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI cũng như phát triển công nghiệp, Nam Định được nhận định sẽ nhanh chóng trở thành “tâm điểm” của thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam.

Aurora IP - là khu công nghiệp kiểu mẫu thỏa mãn tiện ích “1 bình 9 thông”

Tính đến tháng 7/2018, tổng số vốn FDI đăng ký cấp mới và điều chỉnh vốn của Nam Định đạt hơn 2.688 triệu USD, đầu tư trong nước đạt 4.724 tỷ đồng. Chỉ hơn 2 năm, tổng vốn FDI đã tăng 6 lần so với giai đoạn 2011-2015.

Lũy kế đến tháng 9-2018, toàn tỉnh có 98 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 3,3 tỷ USD. Có 17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đầu tư. Dẫn đầu là Hàn Quốc với 29 dự án, kế đến là Hồng Kong với 16 dự án. Hầu hết phủ kín các KCN tại Nam Định là các công ty ngành dệt, may bao gồm cả công ty, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Là cái nôi của ngành dệt may, tỉnh được định hướng trở thành trung tâm dệt may và thời trang hàng đầu Việt Nam. Và để hiện thực hóa mục tiêu đó, KCN dệt may Rạng Đông (Aurora IP) nhanh chóng ra đời. Khởi công xây dựng từ năm 2017, với tổng quy mô hơn 2.100ha, được quy hoạch hài hòa đồng bộ, đến nay giai đoạn 1 của KCN Aurora IP đã sẵn sàng đón tiếp nhà đầu tư. Thời gian gần đây, KCN thường xuyên tiếp đón nhiều doanh nghiệp hàng đầu đến từ Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc...

Aurora IP được quy hoạch trên tổng diện tích hơn 2.000ha gồm 3 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 sẽ đầu tư sản xuất 1 tỉ mét vải trên diện tích 519,6 ha. Giai đoạn 2, nâng sản lượng vải lên 1,5 tỉ mét, hoàn thiện chuỗi cung ứng trên diện tích 850 ha. Giai đoạn 3, hình thành đô thị thương mại, dịch vụ dệt may - thời trang hiện đại trên diện tích 675 ha.

Là KCN kiểu mẫu thỏa mãn tiện ích “1 bình 9 thông”, Aurora IP sở hữu hệ thống giao thông, hệ thống điện, nước cấp, nước thải, internet, logistics hiện đại; nguồn nhân lực dồi dào, tiện ích an sinh toàn diện, không gian sống chất lượng và cơ chế chính sách hấp dẫn, Aurora IP sẽ mang đến cho đối tác những dịch vụ hoàn hảo, sự an tâm tuyệt đối khi quyết định đầu tư tại Việt Nam.

Với vị trí trung tâm, từ Aurora IP chỉ mất từ 30 - 45 phút di chuyển đến trung tâm thành phố Ninh Bình

KCN cũng sở hữu vị trí đắc địa khi tọa lạc tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, nằm trong Khu kinh tế Ninh Cơ. Với vị trí trung tâm, từ Aurora IP chỉ mất từ 30 - 45 phút di chuyển đến trung tâm thành phố Ninh Bình; trung tâm thành phố Nam Định, từ 60 – 90 phút để đến trung tâm thành phố Thái Bình, sân bay Nội Bài (Hà Nội), sân bay Cát Bi (Hải Phòng) thông qua hệ thống giao thông đồng bộ, thông suốt.

Ngoài Aurora IP, hiện tại Nam Định có 3 KCN đã đi vào hoạt động như KCN Hòa Xá, KCN Mỹ Trung, KCN Bảo Minh. Tính đến tháng 9/2018, toàn tỉnh có 9 KCN với tổng diện tích 2.000 ha.

Bên cạnh năng lực triển khai hạ tầng tại các KCN, cụm công nghiệp của chủ đầu tư, chính quyền Nam Định cũng không ngừng khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư thông qua thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, minh bạch thông tin; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng,… tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Với những lợi thế hiện hữu và tiềm năng tương lai, các chuyên gia nhận định bất động sản công nghiệp Nam Định đã sẵn sàng tăng tốc trước vận hội mới./.