Bất động sản du lịch chuyển mình với tổ hợp giải trí tuyết top 3 thế giới

Những doanh nghiệp tiên phong như Crystal Bay còn đưa đến các tiện ích lần đầu có mặt ở Việt Nam như tổ hợp giải trí thể thao tuyết Top 3 thế giới tại dự án “All – in – one” – “tất cả trong một” trong mô hình ApartHotel.

Xu hướng "All – in – one" đồng thời được khẳng định sẽ trở thành động lực cho du lịch phát triển bền vững.

Sailing Bay Ninh Chữ là dự án đầu tiên tại Việt Nam có diện tích tổ hợp giải trí thể thao tuyết rộng 8.000 m2, quy mô lớn thứ 3 thế giới.

Bất động sản du lịch chuyển hướng, “All – in – one” chiếm ưu thế

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, tháng 10 vừa qua là tháng đầu tiên cả nước có lượng khách quốc tế đạt trên 1,6 triệu lượt người, tăng tới 34,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng từ đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 14,5 triệu lượt người, tăng 13% so với cùng kỳ.

Cùng với lượng khách nước ngoài tăng lên, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản (bao gồm cả bất động sản du lịch) cũng tăng mạnh so với cùng kỳ.

Trong đó, 10 tháng đầu năm, lượng vốn FDI đổ vào ngành bất động sản hơn 1,28 tỷ USD, nhiều thứ 2 chỉ sau công nghiệp chế biến, chế tạo. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành này cũng đã đạt xấp xỉ 1,75 tỷ USD từ đầu năm.

Đây là một trong những lý do khiến nguồn cung bất động sản du lịch luôn ở mức cao trên các sàn địa ốc.

Bất động sản du lịch cũng ghi nhận sự chuyển động mới tại các dự án, trong đó nổi bật là xu hướng “All – in – one” – tất cả trong một. Các dự án "All – in - one" được đầu tư hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ quy mô lớn và hạ tầng cao cấp để cạnh tranh, thu hút nhiều hơn khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam, giúp du khách thỏa mãn các nhu cầu nghỉ dưỡng – trải nghiệm – khám phá – giải trí ngay tại điểm lưu trú.

“Các dự án All – in – one sẽ khiến du khách lưu trú nhiều ngày hơn, chi tiêu nhiều hơn và sẽ trở lại lần 2, thậm chí nhiều lần hơn. Đây là hướng đi tất yếu của bất động sản du lịch, gắn với phát triển du lịch bền vững” - ông Ngô Hữu Trường, Phó tổng giám đốc tập đoàn Crystal Bay – đơn vị tiên phong cho xu hướng "All – in – one" khẳng định.

Xu hướng đón đầu nhu cầu du khách



Các chuyên gia cho rằng, sự thay đổi trong nhu cầu du lịch của du khách khắp thế giới là động lực chính khiến các chủ đầu tư phải thay đổi và cao cấp hóa thị trường với xu hướng "All – in - one". Khách du lịch khắp thế giới ngày nay yêu cầu và đòi hỏi các tiêu chuẩn dịch vụ, tiện ích đa dạng, cao cấp hơn, tận hưởng trải nghiệm nhiều nhất trong một khoảng thời gian nhất định trong kỳ nghỉ… Du khách Việt cũng không ngoại lệ. Thu nhập cao kéo theo nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng gia tăng và người dân mong muốn tận hưởng các dịch vụ tiện ích cao cấp, độc đáo mới lạ.

Chưa kể, sự tăng trưởng của du khách quốc tế tới Việt Nam cũng tạo lực đẩy, buộc các doanh nghiệp, các nhà phát triển du lịch phải lập tức chuyển hướng. Theo đó, từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch từ khu vực châu Á tới Việt Nam đã tăng 41,2%; khách từ châu Âu tăng 7,3%; từ châu Mỹ tăng 10,2%; từ châu Đại Dương tăng 1,5% và từ châu Phi tăng 19,4%. Để những % tăng trưởng tiếp tục tịnh tiến, các chủ đầu tư thức thời thay đổi hướng phát triển du lịch từ nghỉ dưỡng đến nghỉ dưỡng trải nghiệm hàm lượng cao, thông qua các tiện ích đặc biệt tại dự án.

“Muốn đáp ứng được sở thích đa dạng của khách hàng, phục vụ cả 3 thế hệ là ông bà, cha mẹ và con cháu cùng đi du lịch, chỉ có những loại hình bất động sản du lịch quy mô lớn, tích hợp "All-in-one" mới giải được bài toán này”, ông Trường phân tích.

Theo ông Trường, thực tế cho thấy mô hình "All-in-one" đã rất thành công trên thế giới với những dự án thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm như Sentosa (Singapore), Genting (Malaysia), The Palm Atlantic of DuBai. Hay như tại Las Vegas (Mỹ) một vùng sa mạc rộng lớn đã được phát triển thành trung tâm giải trí đa tiện ích lớn nhất thế giới.

Việt Nam không nằm ngoài xu hướng chung của thế giới. Đây là hướng đi tất yếu của chiến lược phát triển du lịch nói chung, bất động sản du lịch nói riêng. Điều này giúp lượng khách du lịch tới Việt Nam có thời gian lưu trú nhiều ngày hơn, chi tiêu nhiều hơn và sẽ trở lại nhiều lần hơn.

Trải nghiệm có một không hai tại Việt Nam

Xu hướng bất động sản du lịch thay đổi có thể thấy rõ khi những dự án của các doanh nghiệp hàng đầu tràn ngập tiện ích. Hàm lượng tiện ích tăng lên, và đặc biệt, những doanh nghiệp tiên phong như Crystal Bay còn đưa đến các tiện ích lần đầu có mặt ở Việt Nam trong mô hình ApartHotel.

Một trong những tiện ích thu hút nhất thời gian qua là sự xuất hiện của tổ hợp giải trí thể thao tuyết Ski Ninh Chữ Bay lớn thứ 3 thế giới với diện tích lên tới 8.000m2. Không lâu nữa, tại vùng đất đầy nắng và gió Ninh Thuận, du khách sẽ trải nghiệm cái lạnh và tuyết như tại trời Âu. Đó là những khoảnh khắc vỡ òa khi thấy tuyết rơi giữa thời tiết lạnh âm 1-2 độ C, nhâm nhi thức uống nóng hổi với bạn bè trong quán cà phê băng, hay cả nhà cùng phấn khích với cảm giác phiêu lưu bên những lòng máng trượt tuyết tốc độ cao...





Trong tổ hợp giải trí thể thao tuyết Ski Ninh Chữ Bay có nhiều địa điểm “check -in” và khám phá: khu vực điêu khắc băng nghệ thuật, lâu đài băng tuyết, nhà tuyết cho trẻ em, thế giới của những chú chim cánh cụt, chó Bắc Cực kéo xe. Hai bên sườn tổ hợp giải trí tuyết là khu Làng Bắc Âu dưới dạng các các kios. Tại đây, du khách sẽ gặp những ông già Tuyết đáng yêu bấy lâu chỉ thấy trong phim ảnh và chuyện cổ tích, tận tay trải nghiệm những món đồ lưu niệm từ xứ sở băng giá...

Ngoài ra còn có khu vực chụp hình, quay video lưu giữ những kỷ niệm về một kỳ nghỉ đáng nhớ với băng tuyết ngay giữa miền sa thảo nhiều nắng và gió.

Những nét đặc trưng nhất của băng và tuyết sẽ có tại Tổ hợp giải trí thể thao tuyết Ski Ninh Chữ Bay tại Ninh Chữ (Ninh Thuận).

Một tiện ích lớn khác tại Sailing Bay Ninh Chữ là công viên nước - Water Park bốn mùa với quy mô trò chơi, trải nghiệm tương tự mô hình Waterworld ở công viên Universal Singapore và Los Angeles.

Ngoài ra, dự án còn bao gồm nhiều tiện ích cao cấp như bến du thuyền, hồ bơi chuẩn Olympics, khu hoạt động trên biển rộng 2.000 m2…

Điều đặc biệt nhất tại dự án này chính là không gian rộng lớn cho tiện ích và cảnh quan, lên tới 81.5% diện tích dự án. Theo ông Ngô Hữu Trường, mật độ xây dựng của Sailing Bay Ninh Chữ chỉ khoảng 18,5% trên tổng diện tích 12,29 ha. Đây là mật độ xây dựng thấp nhất trong số các dự án bất động sản du lịch cùng quy mô hiện nay.

Ngoài ra, Sailing Bay Ninh Chữ còn bao gồm 2 ha rừng dương, đồng thời là địa điểm triển khai dịch vụ cắm trại (camping) cho trẻ em và các hoạt động phù hợp khác.

Hưởng lợi từ hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh

Tương tự các dự án nghỉ dưỡng khác của Crystal Bay, Sailing Bay Ninh Chữ sở hữu lợi thế lớn so với các dự án khác trên thị trường là tận hưởng toàn bộ hệ sinh thái du lịch và thế mạnh khách quốc tế từ tập đoàn mẹ.

Thực tế, Crystal Bay là chủ đầu tư có khả năng tự chủ nguồn khách với kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành inbound. Crystal Bay đã và đang tạo ra một hệ sinh thái du lịch khép kín nhờ hệ thống 30 công ty thành viên. Chỉ bằng một kết nối, du khách được đáp ứng “trọn gói” cho một hành trình, từ di chuyển bằng đường bộ, đường thủy, đường hàng không cho tới dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

Dự án được quản lý và vận hành bởi thương hiệu Crystal Bay Hospitality - một thành viên của tập đoàn Crystal Bay, vì thế áp lực công suất buồng phòng hoàn toàn không tồn tại. Năm 2018, tập đoàn này phục vụ các khách Nga tổng cộng 4,3 triệu đêm nghỉ tại các khách sạn 3-5 sao ở Nha Trang, Phú Quốc, Ninh Thuận và Bình Thuận... tương đương mỗi khách Nga mà tập đoàn này phục vụ nghỉ trung bình tới 14 ngày.

Đây là lý do chính khiến các dự án bất động sản nghỉ dưỡng của chủ đầu tư Crystal Bay luôn đưa ra các cam kết, tiện ích hàng đầu cho nhà đầu tư với khả năng tự chủ nguồn khách.

Trên nền tảng này, Crystal Bay trở thành cái tên được du khách quốc tế gửi trọn niềm tin trong hành trình khám phá Việt Nam. Năm 2018, trong hơn 600.000 du khách Nga đến Việt Nam, có tới 360.000 du khách sử dụng dịch vụ trọn gói của Crystal Bay. Cũng trong năm 2018, 4.3 triệu phòng/đêm đã được thuê tại Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Quốc chỉ để phục vụ cho dòng khách Nga của Crystal Bay. Trong 8 tháng đầu năm 2019, Crystal Bay đã đưa 250.000 khách Nga đến Việt Nam.

Cũng trong năm 2019, Crystal Bay đã đặt dấu ấn trên thị trường Đông Bắc Á. Hàng ngàn du khách Hàn Quốc đã đến Việt Nam bằng dịch vụ của Crystal Bay. Trong 3 tháng cuối năm, Crystal Bay sẽ đón 25.000 lượt khách của xứ sở kim chi. Thời gian tới, Crystal Bay tiếp tục vươn tới Ấn Độ, kết nối tour đến Thái Lan.

Lợi thế riêng biệt này cho phép các dự án của Crystal Bay như Sailing Bay Ninh Chữ, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang luôn đầy áp khách lưu trú. Nói cách khác, tại những dự án này, khái niệm “mùa thấp điểm” của ngành du lịch sẽ không tồn tại.

Tất cả đều cho thấy khả năng khai thác bền vững của những dự án do Crystal Bay và các đối tác đầu tư. Đồng thời, các chuyên gia khẳng định, những dự án- điểm đến như SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang, Sailing Bay Ninh Chữ… không chỉ thu hút được hàng triệu lượt khách đến với Crystal Bay trong tương lai không xa, mà còn trở thành động lực phát triển cho vùng đất Ninh Thuận đầy tiềm năng du lịch./.