Biệt thự biển nằm trong danh mục tài sản “xa xỉ” của người giàu

Số lượng giới hạn, đáp ứng nhu cầu về lối sống nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, tiềm năng sinh lời cao và lâu dài… đã đưa biệt thự biển vào bộ sưu tập tài sản xa xỉ của người thu nhập cao. Trước xu hướng sở hữu biệt thự biển của giới thượng lưu thế giới, dự án hướng biển ở vùng giáp ranh thành phố lớn Việt Nam ngày càng thu hút khách hàng giàu có.



Xu hướng sở hữu biệt thự biển trên thế giới

Theo báo cáo của Knight Frank Global Waterfront, dự án gần sông nước có tiềm năng sinh lời đến 100%. Trong đó, giá trị nhà ở ven biển ở mức cao, cán mốc 58,5%. Điển hình tại Anh, bất động sản gần sông nước có giá trị cao hơn 80% so với đất liền. Cộng đồng giới thượng lưu tại New York (Mỹ) tập trung tại ngôi làng ven biển Sagaponack nằm ở The Hamptons, có giá trung bình 7,1 triệu USD/căn.

Biệt thự biển số lượng khan hiếm luôn nằm trong tầm ngắm của giới nhà giàu trên thế giới.

Vợ chồng tỷ phú Bill Gates đã sẵn sàng chi 43 triệu USD để mua biệt thự sát biển tại thị trấn Del Mar (San Diego, Mỹ). Đây là căn nhà có giá giao dịch cao thứ 2 lịch sử San Diego. Biệt thự rộng 540 m2, gồm 6 phòng ngủ, 3 phòng tắm, bể bơi ngoài trời và tầm nhìn rộng lớn hướng biển.

Diện tích đất ven biển giới hạn trở thành điểm nhắm của những nhà phát triển bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp. Với số lượng khan hiếm, kết hợp thêm tầm nhìn, cảnh quan thoáng đãng, phù hợp để nghỉ dưỡng; biệt thự biển trở thành kênh đầu tư có tiềm năng sinh lời cao hoặc mua để nghỉ dưỡng, tạo phong cách sống khác biệt của người thu nhập cao.

Lực đẩy cho biệt thự biển tại Việt Nam

Xu hướng chuộng biệt thự biển ngày càng phù hợp với Việt Nam khi số lượng người siêu giàu tăng nhanh thuộc top đầu thế giới. Chi phí đầu tư lớn giúp dòng sản phẩm này sở hữu giá trị thương mại cao. Ngoài ra, khách hàng còn đặt tiêu chí khắt khe về vị trí của biệt thự biển, thường tọa lạc tại đường bờ biển đẹp, kết nối thuận tiện và tối ưu sự riêng tư.

Thêm vào đó, ngay cả khi mùa cao điểm du lịch, chủ nhân những ngôi biệt thự nghỉ dưỡng cạnh biển này cũng được tận hưởng không gian của riêng mình mà không phải “chen chúc” đặt phòng và cũng không mất thêm bất kỳ khoản chi phí nào. Vì thế, biệt thự cạnh biển trở thành lựa chọn nghỉ dưỡng số 1 của giới thượng lưu.

Biệt thự biển phân kỳ The Tropicana thiết kế phong cách nhiệt đới tận dụng tối đa nguồn năng lượng tự nhiên

Tổng hòa các điều kiện tạo đòn bẩy thúc đẩy chủ đầu tư, một số nhà phát triển bất động sản với tiềm lực lớn đã mở rộng nguồn cung sang biệt thự biển. Theo báo cáo quý IV/2019 của DKRA Việt Nam, 6 tháng đầu năm ngoái, biệt thự biển có nguồn cung hơn 1.900 căn, tiêu thụ gần 1.700 căn, cán mốc kỷ lục giai đoạn 2016-2019. Mức thanh khoản vượt qua đỉnh tiêu thụ 4 năm trước đó.

Nhu cầu biệt thự biển tăng đưa nhà phát triển bất động sản về khu vực lân cận thành phố lớn có hạ tầng giao thông phát triển, được chú trọng đầu tư, còn quỹ đất lớn và đường bờ biển đẹp như Phan Thiết, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Anh Phúc Minh - chủ doanh nghiệp ngành hàng gia dụng tại Tân Phú, TP HCM cho biết, khoảng 5 năm gần đây, cơ sở kinh doanh phát triển, bộ máy vận hành ổn định, gia đình anh thường dành nhiều thời gian đi du lịch. Tuy nhiên một số thời điểm như hè, Tết, những khu resort cao cấp hết phòng nhanh, phải đặt trước khoảng 1 tháng.

“Tôi đang cân nhắc đầu tư biệt thự biển tại dự án NovaWorld Ho Tram (Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) vì gần TP.HCM, rừng và biển liền kề tạo phong thủy vững chãi, đi lên. Sản phẩm giới hạn số lượng, tầm nhìn hướng biển, gia đình tôi sẽ có không gian nghỉ dưỡng thật sự riêng tư, không phải mất thời gian tìm hiểu, đặt chỗ hay lo hết phòng. Hơn nữa, Hồ Tràm còn giữ vẻ đẹp nguyên sơ, phù hợp để cả gia đình tận hưởng thời gian thư thái bên nhau”, anh Minh lý giải.

Dịch Covid-19 bùng phát những tháng đầu năm cũng đã phần nào thay đổi “khẩu vị” của nhà đầu tư bất động sản du lịch theo hướng chú trọng không gian nghỉ dưỡng an toàn cho gia đình, tốt cho sức khỏe, cân bằng tinh thần, tái tạo năng lượng.

Tầm nhìn hướng biển với không gian riêng tư, sang trọng là một trong những giá trị khẳng định đẳng cấp của gia chủ

Từ xu hướng này, khu biệt thự hướng biển, không khí trong lành, không gian riêng tư của phân kỳ The Tropicana thuộc dự án NovaWorld Ho Tram vào tầm ngắm giới địa ốc và người thu nhập cao.

Biệt thự biển tại The Tropicana giới hạn số lượng, thiết kế theo phong cách nhiệt đới phù hợp môi trường sống Việt Nam, gần gũi thiên nhiên, tốt cho sức khỏe chủ nhân. Khu biệt thự nằm trong tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí đa tiện ích, gồm: Công viên nước, hồ bơi nước mặn, nông trại organic, hệ thống nhà hàng khách sạn cao cấp, Safari…

Trong tương lai, cao tốc Bến Lức - Long Thành đưa vào khai thác sẽ kết nối 13 tỉnh miền Tây với Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự kiến đến 2030, hệ thống giao thông chất lượng cao nối Hồ Tràm - Bình Châu hoàn tất, nơi đây sẽ trở thành điểm hẹn du lịch lớn cho khu vực miền Nam, bổ sung lợi thế cho NovaWorld Ho Tram./.