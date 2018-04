Chỉ chọn chung cư đã được nghiệm thu cấp phép về phòng cháy chữa cháy

An toàn PCCC: Thước đo“sống còn”!

Sự cố “bà hỏa” cấp tập xảy đến ở nhiều chung cư (từ đầu năm tới nay, cũng như trong giai đoạn 2015-2017) đã đặt ra đòi hỏi bức thiết về việc chấp hành pháp luật xây dựng, an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) của các chủ đầu tư lẫn nâng cao trách nhiệm quản lý, giám sát của cơ quan chức năng và chính quyền sở tại.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo liên ngành tuyệt đối đảm bảo PCCC khi thẩm định các dự án công trình. Dự án đã cấp phép xây dựng bắt buộc phải có thẩm định thiết kế PCCC, không “linh động” bất cứ trường hợp nào.

Diễn tập PCCC tại chung cư Golden Land

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết: "Thời gian tới, mặc dù Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện đơn giản hóa nhiều thủ tục trong cấp phép xây dựng nhưng vẫn sẽ giữ quy định liên quan đến bảo đảm PCCC. Trước khi nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình và đưa vào sử dụng, tuyệt đối mọi công trình phải được nghiệm thu PCCC".

Phó Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Bùi Quang Việt cho biết: Các địa phương phải hoàn thành công tác tổng kiểm ra, rà soát và tổng hợp báo cáo công tác PCCC các tòa nhà cao tầng trước 15/4.

Sau ngày 15/4, Bộ Công an và Bộ Xây dựng sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra ngẫu nhiên các công trình cao tầng tại 7 tỉnh, thành phố lớn để đánh giá, kiểm tra chéo công tác PCCC…

Hiện Hà Nội vẫn còn 17 công trình nhà cao tầng đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng nhưng vi phạm các quy định về PCCC, không có khả năng khắc phục theo quy chuẩn hiện hành của PCCC. Bộ Xây dựng và Bộ Công an đều khẳng định, sẽ không có việc “hạ chuẩn” quy định về PCCC đối với 17 công trình này mà phải nghiên cứu các giải pháp thay thế khả thi.

Chung cư nào sẽ lọt “mắt xanh” người mua?

Không còn thước đo hạ tầng (gần các trục giao thông lớn, hạ tầng di chuyển thông suốt nội khu lẫn đấu nối ra các đầu mối huyết mạch); khoảng xanh – hệ sinh thái (các dự án “đọ” nhau về tiêu chí xanh) hay những thương hiệu “khủng”, hệ quy chiếu để khách hàng lựa chọn sản phẩm chung cư (phục vụ nhu cầu ở thực) đã thu gọn gần như vỏn vẹn ở 2 chữ: “an toàn”.

Đặc biệt, trong nội thành các đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội, danh sách các chung cư – dự án đạt yêu cầu về nghiệm thu PCCC để vận hành được chuyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Đơn cử, ở khu vực trung tâm quận Thanh Xuân, các sàn giao dịch và người tìm mua sản phẩm chung cư đạt “chuẩn an toàn” đều tập trung ở những dự án dọc trục đường Nguyễn Trãi như Golden Land (tập đoàn Hoàng Huy làm chủ đầu tư), Gold Season Nguyễn Tuân hay khu Cao – Xà – Lá (do Vingroup triển khai)…

Chung cư Golden Land được PCCC TP Hà Nội tặng bằng khen về thành tích là đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC.

Trong số này, Golden Land (275 Nguyễn Trãi) được để ý hơn cả do tốc độ và chất lượng thi công lẫn yếu tố hạ tầng – giao thông đều khá ưu việt, đồng thời, do hồ sơ pháp lý về an toàn PCCC.

Năm 2017, tổ hợp Golden Land được Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội tặng bằng khen về thành tích là đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC.

Chia sẻ với PV, nhiều cư dân tại đây cho biết: “Từ khi đưa vào vận hành, Ban quản lý tòa nhà, bộ phận kỹ thuật cũng luôn kiểm tra, máy móc nên người dân sống tại chung cư luôn yên tâm về các hệ thống PCCC cũng như bảo vệ môi trường”.

Đại diện Tập đoàn Hoàng Huy cho biết: “Chủ đầu tư Golden Land đang nghiên cứu, xem xét đưa hệ thống PCCC tiêu chuẩn quốc tế hiện đại nhất, đảm bảo nhất, tốt nhất để lắp đặt và phục vụ cho dự án Tòa TTTM – văn phòng cao cấp Gold Tower 275 Nguyễn Trãi”.

Mật độ căn hộ trên 1 tầng thấp nên đảm bảo PCCC thoát hiểm nhanh và tốt (10 căn trên 1 tầng/ 1500m2, ước tính khoảng 40 người/ 1.500m2); Cửa thoát hiểm và lối thoát hiểm có buồng đệm: Hệ thống này đã được đầu tư trang bị và lắp đặt tại hệ thống thiết kế của ARCHIPEL (Pháp); Khoang đệm (buồng đệm) ngăn khói được chủ đầu tư thiết kế và xây dựng giữa hành lang và thang thoát hiểm - đây là thiết kế nổi trội về PCCC so với các dự án chung cư cao tầng khác./.

