Chủ đầu tư xây dựng trái phép nhiều hạng mục tại cao ốc The One Saigon

Mặc dù chưa được Sở Xây dựng cấp phép, nhưng chủ đầu tư địa ốc The One Saigon (đường Ký Con, quận 1, TP.HCM) đã tự ý xây dựng, cơi nới nhiều hạng mục và kinh doanh quán bar không phép trên tầng thượng khiến người dân bức xúc.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản trả lời báo chí liên quan việc Công ty CP Tập đoàn Capella tự ý cơi nới, xây dựng trái phép nhiều hạng mục tại cao ốc The One Saigon.

Văn bản Sở Xây dựng TPHCM trả lời báo chí về việc sai phạm tại cao ốc The One Saigon.

Cụ thể, Công ty CP Tập đoàn Capella (tiền thân là Công ty địa ốc Bến Thành) chủ đầu tư cao ốc The One Saigon đã tự ý mở rộng diện tích khu căn tin, văn phòng, kỹ thuật tại tầng 21, 22, 23 và chuyển đổi sang kinh doanh nhà hàng trên nóc cao ốc The One Saigon. Sau khi phát hiện sự việc, Thanh tra Sở Xây dựng đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM. Hiện tại, Sở Xây dựng đang phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc và UBND quận 1 để xem xét, xử lý.

Trước đó, nhiều người dân sống trong cao ốc The One SaiGon phản ánh, chủ đầu tư tự ý cơi nới để xây thêm 2 tầng trên sân thượng từ cuối năm 2014 để kinh doanh nhà hàng và quán bar với tên gọi là Air 360 Sky Bar. Việc không kiểm soát được âm thanh, tiếng ồn khiến cuộc sống của cư dân bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, thang máy trong tòa nhà được quán bar này sử dụng đưa khách lên xuống khiến việc đi lại của cư dân bị hạn chế. Đặc biệt, vào cuối tuần thì tình trạng này xảy ra càng nghiêm trọng khiến cư dân bức xúc.

Điều đáng nói, gần 3 năm qua rất nhiều hộ dân đã gửi đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền, nhưng quán bar này vẫn ung dung tồn tại.

Một phần hồ bơi trên cao của bar tại cao ốc The One Saigon.

Toàn cảnh về đêm của bar không phép tại cao ốc The One Saigon.

Cao ốc The One Saigon được xây dựng theo Quyết định số 225/QĐ-SXD-PTN ngày 9/11/2007 do Sở Xây dựng TPHCM cấp với quy mô: 2 hầm, trệt, lửng, 18 lầu, tầng sân thượng, tầng mái. Diện tích sàn xây dựng: 16.907,08m2, quy mô dân số 280 người, tổng số căn hộ 80 căn. Qua nhiều lần điều chỉnh nội dung về quy mô xây dựng, hiện tại Cao ốc The One Saigon có 123 căn hộ và quy mô dân số 336 người./.