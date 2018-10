Công trình trái phép trên đất quốc phòng “bất động” sau ngày phong toả

Ngày 20/10, sau 2 ngày lực lượng chức năng quận Hải An và chính quyền sở tại ra tay dẹp nạn chiếm đất quốc phòng, hàng trăm ngôi nhà trái phép trên diện tích 14,5ha thuộc phường Thành Tô đã được kiểm soát và chặn đứng. Hàng rào sắt đã được dựng lên và các tổ công tác được bố trí chốt chặt 24/24h nhằm kiểm soát, không để các phương tiện chở vật liệu đi vào. Những tòa nhà hoành tráng đang xây dựng dở dang phải dừng thi công. Lô nhà liền kề phải thu dọn vật liệu, dừng xây dựng để phục vụ việc thống kê, kiểm đếm, xác định rõ nguồn gốc cũng như chủ lô đất. Chỉ cách đây mấy ngày, khu vực này như một đại công trường thì giờ đã nằm im bất động, không một bóng công nhân thi công. Đó là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Hải Phòng. UBND TP yêu cầu lãnh đạo quận Hải An kiểm soát và chặn đứng các hành vi vi phạm. Nếu để tái phạm, lãnh đạo quận phải chịu trách nhiệm. Công trình này buộc phải dừng thi công, chờ đến ngày phải tự tháo dỡ hoặc cưỡng chế phá dỡ. Lực lượng chức năng quận Hải An rốt ráo và quyết liệt lập lại trật tự quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng và đảm bảo an ninh trật tự khu vực này. Một tổ CSGT được chốt chặn ở đầu đường vào khu đất, nhằm kiểm soát và xử lý, không để các phương tiện chở vật liệu vào phục vụ thi công các công trình trái phép. Một phía của khu đất quốc phòng được dựng hàng tôn, lắp khẩu hiệu cảnh báo nhưng nó đã không phát huy tác dụng vì hàng trăm căn nhà bị nhóm xã hội lấn chiếm, mua bán, xây dựng trái phép bên trong khu đất. Tới đây, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh đối với những người đã tiếp tay, làm ngơ, buông lỏng quản lý để những công trình hoành tráng được xây dựng trái phép trong khu vực đất quốc phòng. Việc lấn chiếm, san lấp mặt bằng trái phép trong diện tích đất quốc phòng đã được kiểm soát. Những ngôi nhà như thế này sẽ sớm bị tháo dỡ, phá bỏ để lập lại kỷ cương. Tổ công tác liên tục phát loa thông báo và cảnh báo đối với những người dân nếu còn cố tình vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý. Các lực lượng chức năng của quận, phường thay nhau chốt chặt, tuần tra, kiểm soát liên tục nhằm ngăn chặn không để tái diễn như trước./.

