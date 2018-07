Đánh thuế nhà, người mua chịu thiệt và không hạn chế được đầu cơ

Giá nhà “cõng” thuế

Bộ Tài chính đã công bố Dự thảo dự án Luật Thuế tài sản, trong đó đề xuất với mọi chủ sở hữu nhà, gồm cả chung cư, đất ở, đất xây nhà chung cư, đất kinh doanh… có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên sẽ áp thuế suất là 0,4% cho phần giá trị vượt 700 triệu đồng.

Bộ Tài chính đưa ra 2 phương án là tính tính thuế suất 0,3% và 0,4% giá trị căn hộ vượt 700 triệu đồng. Bộ Tài chính nghiêng về đề xuất tính thuế suất 0,4% để phù hợp với quy định mức thuế suất thuế tài sản của các nước và khai thác tốt nguồn thu từ tuế tài sản, đảm bảo nguồn thu ổn định, thực hiện mục tiêu cơ cấu lại thu ngân sách.

Dự báo giá nhà sẽ tăng nếu áp thuế nhà, đất như đề xuất của Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty Bất động sản Đất Lành cho biết, với góc độ người dân, không đồng tình với loại thuế này. Thời gian gần đây có quá nhiều thuế, như môi trường, thuế nhà, thuế xe… Còn xét tác động tới thị trường bất động sản thì nếu áp thuế nhà đất, sẽ tác động tới giá nhà. Nhà vẫn là nhu cầu thiết yếu, từ anh công nhân, chị giáo viên hay các đại gia cần có.

Những người đầu cơ vẫn tin vào thị trường tăng ít nhất 10 – 20% thì họ vẫn sẽ tiếp tục đầu cơ. Bởi mức thuế thêm 0,4% với phần vượt 700 triệu đồng, thì so với mức lợi nhuận là vẫn có lãi. Như vậy, mục tiêu nhắm vào đối tượng đầu cơ, làm lành mạnh thị trường sẽ khó đạt được.

“Các loại thuế liên quan tới bất động sản sẽ là đánh lên đầu của người tiêu dùng, chứ không phải lên chủ đầu tư. Ví dụ, mua thép xây dựng phải đóng thuế VAT, thì khách hàng sẽ là người trả các loại thuế phí đó trên giá trị căn nhà. Dù cho thuế chồng thêm thuế thì chủ đầu tư cũng không phải gánh chịu, mà chính là khách hàng trả” - ông Đực nói.

Thực tế tại các thành phố lớn hiện nay, rất ít có căn nhà nào dưới 1 tỷ đồng. Chính vì vậy, nếu áp thuế nhà với phần vượt giá trị 700 triệu đồng sẽ tạo gánh nặng cho đại bộ phận người dân có mức thu nhập vừa phải; đặc biệt là những người đang còn phải đi vay lãi để mua nhà.

Thực hiện theo lộ trình, có mức thu hợp lý

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) cho rằng, Luật Thuế tài sản nếu được ban hành tại thời điểm hiện nay sẽ có tác động rất lớn đối với thị trường bất động sản và người tiêu dùng. Bên cạnh tác dụng tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước, tăng nguồn thu ngân sách, góp phần làm cho thị trường bất động sản minh bạch và lành mạnh, thì cũng có nhiều vấn đề đi theo.

Nhà và đất không dùng bỏ hoang được đề nghị đánh thuế nặng.

Đó là tình trạng "thuế chồng thuế" mà người mua nhà sẽ vừa phải nộp tiền sử dụng đất rất lớn, vừa phải nộp thuế tài sản. Nó cũng tác động đến mặt bằng giá cả nói chung mà trực tiếp là tác động làm tăng giá nhà. Luật Thuế tài sản cũng sẽ tác động làm giảm phần nào hoạt động đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư thứ cấp dẫn tới khả năng sụt giảm giao dịch trên thị trường bất động sản.

Do mức thuế cao sẽ tác động trực tiếp đến lợi ích của người dân do mức thuế suất cao hơn 13 lần so với hiện nay (dự thảo Luật đề xuất thuế suất 0,4%, so với thuế suất 0,03% hiện nay đối với đất ở trong hạn mức) dẫn tới khả năng có thể có những hộ gia đình sẽ gặp khó khăn trong việc nộp thuế.

HoREA cho rằng, cần có những điều chỉnh và lộ trình cụ thể khi thực thi Luật Thuế tài sản. Hiệp hội kiến nghị xem xét, ban hành Luật Thuế tài sản sau thời điểm năm 2020 đồng bộ với việc sửa đổi Luật Đất đai để giảm mức thu tiền sử dụng đất thì phù hợp hơn./.

