Đất nền Nam Đà Nẵng: Xu hướng hot trở lại năm 2020

Trong khi condotel đang gặp khó về pháp lý, một số phân khúc khác chưa khởi sắc thì riêng đất nền Đà Nẵng đã bắt đầu ấm trở lại, dự kiến sẽ bật tăng vào giai đoạn nửa cuối 2020.

Tín hiệu phục hồi

2019 là thời điểm thị trường địa ốc Đà Nẵng như được đi trên chuyến tàu lượn siêu tốc với vô số biến động. Từ giá đất nền tăng đột biến rồi đổ đèo liên tục, đến cú sốc một dự án condotel, rồi tiếp ngay đó là “đòn trời giáng” Covid-19. Có thể nói chưa khi nào thị trường bất động sản (BĐS) Đà Nẵng ảm đạm đến thế.

Thị trường bất động sản Đà Nẵng đang có tín hiệu phục hồi, nhất là ở phân khúc đất nền.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ quý 2 năm 2020 trở lại, nhất là khi dịch bệnh bắt đầu được kiểm soát, Đà Nẵng đã cho thấy những tín hiệu lạc quan của thị trường nhà đất, đặc biệt là ở phân khúc đất nền, phân khúc được các chuyên gia đánh giá sẽ phục hồi sớm nhất.

Tại dự án Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), một “cò đất” lẻ cho biết, từ cuối tháng 4 đến nay đã liên tục nhận được điện thoại hỏi mua đất Nam Hoà Xuân nhưng không có hàng để bán bởi một số nhà đầu tư lớn đã gom đất số lượng lớn của dự án này. Hoạt động mua bán cùng tình trạng khan hàng đã khiến giá đất quay đầu tăng nhẹ trở lại.

Các chuyên gia cho rằng, điều này là hoàn toàn hợp lý, phù hợp với xu hướng đầu tư “bắt đáy” thị trường của các nhà đầu tư sẵn tiềm lực tài chính mạnh. Theo ông Nguyễn Đức Lập, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đào tạo BĐS, so với trước đây, giá BĐS hiện đã gần tiệm cận về mức đáy thị trường ở các chu kỳ trước. Mặc dù dịch Covid-19 là một biến số khó lường, nhưng với tình hình kiểm soát tốt dịch bệnh của Việt Nam cùng “kinh nghiệm” từ những chu kỳ trước thì tương lai phục hồi của đất nền Đà Nẵng là điều có thể nhìn thấy được.

Hưởng lợi từ những “cú hích” ngoại lực

Thêm một lý do nữa khiến thị trường BĐS Đà Nẵng được “nâng điểm” là những “cú hích” ngoại lực từ các đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của TP.

Cụ thể, cuối tháng 5 vừa qua, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn 2045 do liên danh Công ty Sakae Corporate và Công ty Surbana Jurong (Singapore) tư vấn.

Theo đồ án, từ nay đến 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút gần 300.000 tỷ đồng để hiện thực hóa quy hoạch, triển khai nhiều dự án như cảng Liên Chiểu, nạo vét sông Cổ Cò, tuyến đường vành đai phía Tây từ Quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh...

Đây là tin tức tốt lành cho thị trường BĐS vì sự đồng bộ và bài bản về quy hoạch, hạ tầng cùng sự xuất hiện của những dự án “điểm” sẽ là phương thức “kích cầu” hiệu quả nhất, đưa thị trường vượt qua thời gian “ảm đạm” như hiện nay.

Bất động sản công nghiệp tăng tốc cũng “tiếp sức” cho các loại hình bất động sản khác.

Bên cạnh đó, thành công trong việc kiềm chế, ngăn chặn Covid-19 giúp Đà Nẵng trở thành điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn với cộng đồng quốc tế, dẫn lối cho dòng vốn FDI chảy về Đà Nẵng, thúc đẩy sự phát triển của mảng BĐS công nghiệp.

Cơ hội cho BĐS công nghiệp tăng tốc cũng chính là cơ hội cho các loại hình BĐS khác phát triển mạnh như đất nền, nhà ở, văn phòng cho thuê… nhằm đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt, giải trí của đội ngũ chuyên gia và các thành phần lao động, đặc biệt là tại khu vực Nam thành phố, nơi có sự kết nối thuận tiện với địa bàn Quảng Nam và đang được tập trung phát triển hạ tầng để trở thành trung tâm mới của Đà Nẵng.

Ngoài ra, việc TP. Đà Nẵng vừa ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn giai đoạn 2020 – 2024, theo đó giữ ổn định giá đất ở và giảm 5% giá đất thương mại - dịch vụ cũng như đất sản xuất - kinh doanh phi nông nghiệp, như “bồi” thêm lực đẩy nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và khôi phục kinh tế, ảnh hưởng tích cực đến thị trường địa ốc.

Đất nền - kênh đầu tư bền vững

Theo các chuyên gia BĐS, nửa cuối năm 2020 là cơ hội "vàng" để đầu tư đất nền tại Đà Nẵng vì nhiều lý do.

Đất nền Nam Hòa Xuân được giới đầu tư quan tâm nhờ pháp lý rõ ràng và tính thanh khoản cao.

Thứ nhất, thị trường BĐS Đà Nẵng nói chung cũng như phân khúc đất nền nói riêng sẽ khó giảm sâu hơn nữa bởi đã tiệm cận khung giá đất mới do TP vừa ban hành. Khi giá đất nền hạ nhiệt, sẽ không còn tình trạng đầu cơ lướt sóng, thổi giá vô căn cứ, đồng thời những người có nhu cầu ở thật, hoặc đầu tư dài hạn sẽ tiếp cận sản phẩm với giá hợp lý hơn.

Thứ hai, theo chu kỳ thì sau thời điểm “chạm đáy”, thị trường BĐS sẽ dần tăng trở lại. Thực tế cho thấy, mặc dù giá đất nền giảm mạnh nhưng lại không xuất hiện tình trạng bán tháo, chứng tỏ sức đề kháng của thị trường khá tốt và cơ hội gia tăng trở lại rất cao.

Thứ ba, đất nền luôn là kênh đầu tư yêu thích của các nhà đầu tư khôn ngoan cũng như đối với những người muốn mua đất để ở. Bởi nếu so với condotel, đất nền an toàn hơn hẳn về mặt pháp lý; so với chung cư, đất nền lại có tính thanh khoản cao hơn. Nếu chọn đúng “điểm rơi” của thị trường thì đất nền sẽ dễ dàng đem lại mức lợi nhuận mong muốn.

Lý do thứ tư và cũng là một trong những lý do quan trọng nhất, đất nền Đà Nẵng hiện đang dồi dào nguồn cung tốt ở các vị trí được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, hạ tầng hoàn thiện với mức giá trong tầm tay như khu vực Hòa Xuân, Hòa Quý ở phía Nam Đà Nẵng.

Trong tương lai, khi thành phố đã được quy hoạch hoàn thiện, kinh tế - xã hội cũng như du lịch hồi phục và phát triển hơn, sẽ rất khó để các nhà đầu tư tìm mua được những lô đất ở vị trí đẹp với mức giá hợp lý như thời điểm này./.