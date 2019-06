Dịch chuyển dòng tiền vào các thị trường mới - xướng tên Bảo Lộc

Thanh tra gắt gao, trì trệ pháp lý, thắt chặt tính dụng là những lý do khiến thị trường bất động sản tại các thành phố lớn đang chững lại. Tiêu điểm, tại Hà Nội nguồn cung bất động sản giảm 25% so với năm trước, còn nguồn cung sản phẩm bất động sản TP. Hồ Chí Minh giảm tới 50% so với cùng kỳ đầu năm 2018.

Khi các phân khúc khác hạ nhiệt, đất nền lên ngôi vì hiệu quả sinh lời, tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, chịu kiểm soát gắt gao từ biến cố vỡ bong bóng bất động sản 2007-2010, lại thêm quỹ đất trung tâm thu hẹp nên thị trường rất khan hàng, nhất là dự án phân lô, pháp lỹ rõ ràng, đã có sổ đỏ.

Đất nền các thành phố trẻ trở thành triển vọng mới của nhà đầu tư, nơi pháp lý rõ ràng, giá rẻ, thị trường còn nhiều tiềm năng phát triển. Hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, các tỉnh thành lân cận TP. Hồ Chí Minh đang có sức hút. Thực tế ghi nhận giao dịch đất nền Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Phan Thiết… sôi động hẳn trong 6 tháng đầu 2019. Dịch lên Tây Nguyên, Bảo Lộc là thành phố loại 2 duy nhất gần TP.HCM còn quỹ đất rộng, giá mềm, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư.

Nhận thấy xu hướng đầu tư bất động sản đang dịch chuyển sang các tỉnh thành mới, Bà Dương Thị Thùy Dung - Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam nhận định: “Nếu đợi thị trường chín muồi mới mua thì khả năng tăng giá sẽ ít. Nhà đầu tư có tầm nhìn sẽ chọn thị trường mới nổi vì còn dư địa tăng trưởng mạnh tương lai.”

Thị trường Lâm Đồng có tiềm năng phát triển nhờ vào chính sách quy hoạch bài bản, thuận lời về điều kiện tự nhiên. Trong đó, Bảo Lộc là điểm sáng mới khi được định hướng thay thế Đà Lạt, trở thành đô thị trọng điểm phía Nam Tây Nguyên. Địa phương đang dốc toàn sức thực thi định hướng quốc gia, thu hút vốn đầu tư đa ngành, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch.

Nhiều dự án “đinh” đã chạy theo kỳ vọng nhân dân. Nổi trội có cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ nâng cấp, quốc lộ 55 nối dài mở rộng giao thương Nam Trung Bộ - Tây Nguyên – Đông Nam Bộ. Song song với sân bay Lộc Phát, các cụm công nghiệp lớn, trung tâm thương mại dịch vụ, khu dân cư sầm uất. Bất động sản có điều kiện pháp lý tốt. Tất cả cộng hưởng tạo đòn bẩy giá đất Bảo Lộc. Bảo Lộc đón dòng vốn đầu tư tăng đột biến, tạo thêm diện mạo kinh tế sôi động.

Nhà đầu tư tuy cởi mở tâm lý, mạnh dạn dòng vốn, nhưng pháp lý luôn là quan tâm hàng đầu. Tình trạng một số chủ đầu tư liều lĩnh bán tháo dự án khi chưa đủ điều kiện pháp lý gây hoang mang cho người kinh doanh. Muốn nhanh thu vốn, lợi nhiều, họ quăng nỗi lo sang nhà đầu tư, còn chứng từ hợp pháp chỉ là lời hứa.

Ở Phan Thiết, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, rất nhiều dự án đang thanh tra pháp lý. Bị tuýt còi vì chưa đủ điều kiện, vi phạm hình thức đặt-giữ chỗ, lâm thế ngưng trệ, người mua lo lắng. Nhiều trường hợp nhà đầu tư phải mất vài năm để có được chứng từ pháp lý minh bạch, bỏ qua nhiềru cơ hội đầu tư sinh lời, đầu tư lướt sóng vỡ kế hoạch.

Các dự án đất nền đồng bộ, có pháp lý rõ ràng là kênh đầu tư hấp dẫn

Thị trường Nam Tây Nguyên giải tỏa mối lo này. Rất nhiều nhà đầu tư đổ về Thành phố Bảo Lộc, nơi đang trên đà phát triển tiệm cận Đà Lạt, các khu dân cư đồng bộ hiện đại hiện hữu. Trong đó Bảo Lộc Golden City bật lên như một điểm sáng thu hút. Tổng hòa lợi thế địa phương với ưu điểm dự án, vị trí đẹp, hạ tầng đồng bộ, quần thể tiện ích đủ đầy, sổ đỏ từng lô xây dựng được ngay, ngân hàng cho vay 70% trong 20 năm, lãi suất năm đầu tiên chỉ 6,8%. Tính thanh khoản cao, hút nhà đầu tư, sản phẩm đang trên đường về đích.

Đô thị hóa, quy hoạch bền vững đang thu hẹp quỹ đất ở các thành phố lớn. Việc kiểm soát gắt gao, kiềm chế bong bóng bất động sản khiến dự án đã ít, pháp lý tốt càng hiếm. Quan niệm mua đất “làm của để dành” tăng cao khi các kênh đầu tư chứng khoán, vàng đã không còn hiệu quả. Vậy thì, để sở hữu một sản phẩm pháp lý hoàn chỉnh, vị trí đắc địa, tiềm năng sinh lợi cao thì dự án Bảo Lộc Golden City là cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư./.

