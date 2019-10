Điều tra phân lô bán nền trên đất nông nghiệp ở Quảng Nam

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra về trường hợp Công ty Cổ phần Nhất Thành Nam phối hợp với chủ đất vẽ phối cảnh, phân lô bán nền trên đất trồng cây lâu năm, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng ở phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.



Sự việc bắt đầu khi một số người tìm thấy trên mạng xã hội rao bán đất nền dự án Coco Green Home tại khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Dự án “ma” này do Công ty Cổ phần Nhất Thành Nam (Thành Nam Land), trụ sở đóng tại đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng là nhà phân phối độc quyền. 40 lô đất, diện tích hơn 4.100 m2 do Công ty này phân phối, bán cho khách hàng chỉ là đất nông nghiệp do ông Huỳnh Tấn Vỹ đứng tên, chưa được cơ quan quản lý nhà nước cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cũng không hề được phê duyệt, cho phép thực hiện dự án.

Dự án triển khai trên đất nông nghiệp, chưa chuyển mục đích sang đất ở.

Khi bán đất cho khách hàng, chủ đầu tư cam kết chậm nhất đến đầu tháng 1/2019 sẽ có sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho khách hàng. Tuy nhiên, đến ngày 7/1/2019, ông Huỳnh Tấn Vỹ mới có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại thửa đất số 210, tờ bản đồ số 03. Hiện, khu đất này đã được Công ty Cổ phần Nhất Thành Nam triển khai thi công hạ tầng gồm đường bê-tông nội bộ, cống rãnh thoát nước và đang hình thành các dãy đất nền.

Ông Phan Văn Huyến, Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Do đất này chưa nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thị xã để chuyển sang đất ở cho nên chưa có cơ sở để thực hiện thủ tục chuyển mục đích đất theo quy định. Chính vì vậy đến giờ này vẫn khẳng định rằng là đây vẫn là đất trồng cây lâu năm.”

Cả 40 lô đất nền thuộc dự án “ma” Coco Green Home được chủ đầu tư bán với giá từ 400 triệu đến 600 triệu đồng/1 lô; xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp… Hàng loạt sai phạm của ông Huỳnh Tấn Vỹ và Công ty Nhất Thành Nam được lãnh đạo thị xã Điện Bàn xác định, có dấu hiệu huy động vốn trái phép và sẽ bị xử lý nghiêm.

Ông Nguyễn Đạt, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho rằng, quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải thực hiện từng bước từ địa phương đến cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và phải được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy hoạch kế hoạch sử dụng đất theo từng năm.

“Đối với dự này thì thực ra nói là dự án nhưng không có trong danh mục dự án đầu tư đô thị của thị xã. Thế thì việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép và huy động vốn trái phép là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật và có dấu hiệu lừa đảo” - ông Đạt nói.

Các cơ quan chức ở thị xã Điện Bàn đang phối hợp với UBND phường Điện Ngọc tiến hành kiểm tra thực địa, hồ sơ đất cũng như các thủ tục liên quan trong quá trình doanh nghiệp tự ý phân lô, bán nền tại khu vực dự án. UBND phường Điện Ngọc đã mời ông Huỳnh Tấn Vỹ đến làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ông Vỹ tháo dỡ, đập phá đường bê tông và cống thoát nước. Công ty Cổ phần Nhất Thành Nam cũng đang tiến hành thương lượng với khách hàng hoàn trả lại số tiền huy động trái phép.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra vụ việc.

“Một số người đã nộp tiền vào người ta yêu cầu giao đất, nếu không thì phải trả lại tiền cho họ. Phía Công ty Nhất Thành Nam đã giải quyết và thỏa thuận được với 26 trường hợp. Một số người thì thống nhất nhận lại tiền, một số người thì đang thương lượng ngoài trả lại tiền phải đền bù một khoản nhất định. Hiện nay cơ quan điều tra cũng chưa nhận được 1 lá đơn nào của những người dân khiếu nại, khiếu kiện về việc đó. Nên hướng là để Công ty Nhất Thành Nam tự khắc phục hậu quả” - ông Nguyễn Đức Dũng cho hay./.