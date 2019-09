Dự án khu dân cư Long Phú tại Long An được hợp thức hóa sai phạm?

Liên quan đến những sai phạm tại Khu dân cư Long Phú do Công ty Cổ phần thương mại & trang trí nội thất Chung Phú làm chủ đầu tư (là dự án Long Phú Villa Long An do Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An - Trần Anh Group phát triển dự án), mới đây, trong văn bản Sở Xây dựng tỉnh Long An trả lời Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, đã cấp giấy phép xây dựng cho dự án này.

Việc cấp giấy phép để hợp thức hóa hàng loạt sai phạm như vậy nguy cơ tạo ra tiền lệ rất xấu trong công tác quản lý xây dựng.

Một phần quyết định xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư dự án Khu dân cư Long Phú Một phần văn bản trả lời của Sở Xây dựng tỉnh Long An

Theo Sở Xây dựng tỉnh Long An, dự án Khu dân cư Long Phú do Công ty Cổ phần Thương mại & Trang trí nội thất Chung Phú làm chủ đầu tư, mà thực chất là dự án được mang tên Long Phú Villa Long An đã bị Thanh tra xây dựng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lỗi " Tổ chức thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Long Phú không có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền" với mức phạt là 40 triệu đồng.

Ngoài ra, dự án này đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2879 ngày 7/8/2017, UBND huyện Bến Lức phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 2182 ngày 13/9/2018 và Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng số 114 ngày 27/8/2019.

Nhưng trước đó, theo tìm hiểu của phóng viên, đầu năm 2018, Công ty Trần Anh Long An tiến hành xây dựng và mở bán dự án mang tên Long Phú Villa tại mặt tiền đường Quốc Lộ 1A, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Ngày 15/3/2018, Công ty Trần Anh Long An hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư Trang Trần cùng Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hà Văn Gia Lộc triển khai xây dựng và phát triển Dự án Long Phú Villa tại Long An. Dự án này được Trần Anh Long An quảng cáo rộng hơn 3ha, được quy hoạch phát triển các loại hình nhà phố, biệt thự và khu căn hộ cao cấp. Mật độ xây dựng cảnh quan xanh chiếm gần 54%, mật độ xây dựng chiếm hơn 43%.

Dự án được xây dựng với 162 căn nhà phố và 200 căn biệt thự với diện tích mỗi căn nhà phố dao động từ 75 - 120 m2, riêng căn góc có diện tích từ 145 m2 trở lên. Thiết kế mỗi căn gồm 1 trệt 2 lầu. Được biết, một căn nhà phố có diện tích khoảng 80m2 tại dự án Long Phú Villa được chào bán với giá khoảng 2,5 tỉ đồng.

Theo ghi nhận thực tế của Phóng viên VOV, những ngày cuối tháng 8/2019, bên trong dự án Long Phú Villa, khu vực xây dựng block chung cư hiện vẫn là khu đất trống và được quây tôn xung quanh, chưa có dấu hiệu xây dựng.

Liệu có tạo ra tiền lệ khi Sở Xây dựng tỉnh Long An cấp giấy phép xây dựng và xử phạt vi phạm hành chính đối với dự án Khu dân cư Long Phú sau khi dự án đã xây dựng gần như là hoàn thiện.

Tại khu vực xây dựng nhà phố, các căn hộ mang phong cách châu Âu đã hoàn thiện, chỉ còn phần sân vườn là thi công chưa xong. Hệ thống đường sá, điện nước và cây xanh đã hoàn tất. Bên trong dự án, các tiện ích như khu tập thể dục, hồ bơi, sân tennis và sân vui chơi cho trẻ em nằm trong tiểu công viên đã hoàn thành. Bao quanh dự án vẫn còn nhiều khu đất trống và ao nước.

Bên cạnh đó, cũng theo Sở Xây dựng tỉnh Long An việc Công ty Chung Phú đã ký các hợp đồng mua bán nhà ở hình thức nhà hình thành trong tương lai với khách là chưa đảm bảo các điều kiện theo Điều 9, Điều 12, Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định có liên quan. Sở Xây dựng đã chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra thu thập tài liệu về nội dung Công ty Chung Phú đã ký hợp đồng mua bán nhà khi chưa đảm bảo các điều kiện theo Điều 9, Điều 12, Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản.

Như vậy, dự án này đã xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, và ký các hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai trước khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng.

Điều này đồng nghĩa Trần Anh Group đã phát triển trái phép dự án. Vì theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản, nếu bán bất động sản là nhà ở hình thành trong tương lai thì trước khi bán, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng về việc nhà ở được bán, cho thuê đủ điều kiện được bán, và chỉ được bán sau khi có văn bản thông báo đủ điều kiện của Sở Xây dựng.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng tỉnh Long An thông báo không có dự án mang tên Long Phú Villa, và cho biết dự án Khu dân cư Long Phú mới có giấy phép xây dựng (27/8/2019). Vụ việc này nối dài thêm danh sách những dự án của Trần Anh Group chưa hoàn chỉnh pháp lý mà đã tiến hành xây dựng và mở bán.

Một dự án trên địa bàn Long An được Trần Anh Group phát triển

Cũng theo Sở Xây dựng tỉnh Long An, tại tỉnh Long An có 10 dự án do Trần Anh Group làm chủ đầu tư, bao gồm: Khu nhà ở, nhà cho thuê Mỹ Hạnh; Mở rộng Khu nhà ở, nhà cho thuê Mỹ Hạnh; Khu nhà ở, nhà cho thuê Bảo Ngọc; Khu du lịch CNV Vistaland Water Park; Khu dân cư Trần Anh Riverside; Khu dân cư thương mại dịch vụ Trần Anh Riverside 2;… thì chỉ có dự án Khu dân cư Trần Anh Riverside, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, đã được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.



Sở Xây dựng cũng cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, đã kiểm tra và trình UBND tỉnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 dự án: Khu dân cư Hồng Đạt (của Công ty CP Hồng Đạt – Long An) và Khu dân cư Cầu Tràm (của Công ty Trung Thành).

Điều đáng nói, Khu dân cư Hồng Đạt ở xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa cũng là chính là vị trí mà Công ty CP Hồng Đạt - Long An đầu tư xây dựng dự án Bella Vista. Năm 2016, dù chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng Công ty Hồng Đạt - Long An và Công ty Trần Anh Long An đã giới thiệu dự án mang tên Bella Vista với diện tích 70 ha tại chính khu đất được quy hoạch làm đất khu công nghiệp nêu trên và phân lô ra 2.500 lô bán cho khách hàng.

Trần Anh Group không chỉ được biết tới có nhiều dự án bất động sản lớn được xây dựng tại Long An mà còn được nhắc tới với nhiều sai phạm trong quá trình triển khai dự án.

Sai phạm rõ nhất tại các dự án của Trần Anh Group là mặc dù chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý nhưng vẫn tổ chức triển khai xây dựng hạ tầng, rao bán sản phẩm dự án trên nhiều phương tiện truyền thông và tiến hành cho khách hàng đặt cọc giữ chỗ, điển hình như khu dân cư Bảo Ngọc Residence và khu đô thị Phúc An City tại huyện Đức Hòa.

Dư luận có quyền đặt câu hỏi rằng, việc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng số 114/GPXD ngày 27/8/2019 và xử phạt vi phạm hành chính rồi cho tồn tại sai phạm của dự án Khu dân cư Long Phú (Long Phú Villa) là một cách hợp thức hóa sai phạm? Điều này nguy cơ tạo tiền lệ xấu để các chủ đầu tư công trình, dự án bất động sản tại tỉnh Long An cứ xây dựng, bán trước khi có giấy phép xây dựng rồi nộp phạt hành chính là xong?./.