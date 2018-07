Dự án khu đô thị Thịnh Liệt 14 năm “bỏ hoang”

Năm 2004, Licogi được UBND TP Hà Nội tạm giao 351.618 m2 đất các phường Tương Mai, Hoàng Văn Thụ và Thịnh Liệt thuộc quận Hoàng Mai để lập phương án GPMB, triển khai dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt. Sau đó 2 năm, Hà Nội bàn giao diện tích đất trên cho Locogi. (Ảnh: Dân Việt) Tuy nhiên, trong suốt 14 năm (2005-2018), dự án khu đô thị này vẫn dậm chân tại chỗ, cỏ dại mọc um tùm, khắp dự án cắm biển cảnh báo “Đề phòng cướp, cướp giật”. (Ảnh: Dân Việt) Việc chậm triển khai dự án nhiều năm đã khiến đời sống của người dân sống trong khu vực quy hoạch gặp nhiều khó khăn. Hạ tầng xuống cấp, môi trường sinh sống tạm bợ, ô nhiễm… (Ảnh: Dân Việt) Phần lớn diện tích dự án đã thực hiện xong GPMB vẫn bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. (Ảnh: Dân Việt) Một phần diện tích đất khác đã GPMB lại được làm trạm trộn bê tông… khiến cho tình trạng an ninh trật tự tại đây phức tạp. (Ảnh: VTC News) Hạ tầng trong khu đô thị mới chỉ dừng lại ở những lối mòn, rác thải bủa vây... (Ảnh: Dân Việt) Bên cạnh việc lãng phí nguồn đất, dự án này còn là điểm đen an ninh trật tự. Khắp dự án cắm biển cảnh báo “đề phòng cướp, cướp giật”. (Ảnh: Dân Việt) Dự án ''treo'' 14 năm khiến cho người dân khốn khổ. (Ảnh: VTC News) Những tòa nhà xây dựng dang dở sau hơn chục năm. (Ảnh: VTC News) Đất trống được sử dụng làm bãi để xe. (Ảnh: VTC News) Nơi ở của người dân trong diện di dời bên trong dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt hoang tàn, ô nhiễm nặng nề do rác thải. (Ảnh: VTC News) Theo Quy định, sau 12 tháng liền kề từ khi nhận bàn giao đất ngoài thực địa mà nhà đầu tư không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án thì Sở Tài Nguyên và Môi trường sẽ lập hồ sơ, trình thành phố thu hồi đất đã giao. Dự án khu đô thị Thịnh Liệt bỏ hoang 14 năm? (Ảnh: Dân Việt)./.

