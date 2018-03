Dự báo căn hộ chung cư hạng sang tăng giá từ 3-6%

CBRE (Công ty nghiên cứu thị trường bất động sản) vừa công bố Báo cáo triển vọng thị trường bất động sản Việt Nam, trong đó đưa ra nhiều nhận định khá lạc quan về thị trường căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP HCM.

Theo đơn vị này, với dân số trẻ và năng động (dân số trong độ tuổi từ 15-64 chiếm 70%), đồng thời tốc độ đô thị hóa vào khoảng 3% mỗi năm, Việt Nam hiện có nhu cầu rất lớn về nhà ở, đặc biệt tại những khu đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM. Vấn đề hiện nay là làm sao thị trường bất động sản bắt kịp và bắt đúng nhu cầu rất lớn này.

Nhiều nhận định khá lạc quan về thị trường căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP HCM.

Theo thống kê, năm 2017, thị trường nhà ở của TP HCM và Hà Nội tiếp tục đà phát triển. Ở cả hai thành phố, có tổng cộng 66.000 căn hộ được chào bán và 59.000 căn hộ được hấp thụ.

Mô hình căn hộ chung cư đang ngày càng phổ biến hơn với người dân Việt Nam. Với sự thiếu hụt các dự án công về nhà ở, thị trường căn hộ đang được dẫn dắt bởi các chủ đầu tư tư nhân. Các khu đô thị cao tầng như Vinhomes Times City ở Hà Nội hay Phú Mỹ Hưng ở TP HCM ngày càng thu hút nhiều người dân hơn, với nhiều hoạt động thương mại sôi nổi hơn. Sự phát triển đô thị theo chiều dọc này sẽ diễn ra nhanh hơn nữa trong các năm tới, đặc biệt khi rất nhiều dự án sẽ hoàn thành xây dựng và bàn giao căn hộ trong năm 2018 và 2019.

Những dự án căn hộ hiện đang là những “con gà đẻ trứng vàng” cho các chủ đầu tư, nhờ vào nhu cầu mua nhà cao cũng như khả năng thu hồi vốn nhanh. Tuy nhiên, sự bùng nổ của các dự án cũng như số lượng lớn các căn hộ sắp được bàn giao cũng đi kèm với lo ngại về áp lực lên thị trường thứ cấp cũng như thị trường cho thuê.

Bên cạnh đó, thị trường hiện nay cũng cho thấy những dấu hiệu rất tích cực như: nền kinh kế đang tăng trưởng mạnh mẽ; lãi suất và lạm phát được giữ ổn định trong những năm qua và được kỳ vọng sẽ tiếp tục ổn định trong những năm tới; các chủ đầu tư trong nước đang ngày càng gia tăng kinh nghiệm cũng như khả năng tài chính trong việc phát triển các dự án căn hộ.

Giá bán căn hộ chung cư tại TP HCM sẽ tăng từ 3 – 6%

Theo CBRE, trong năm 2017, toàn thị trường TP HCM có tổng cộng 31.000 căn hộ được chào bán, giảm 19% so với cùng kỳ, chủ yếu do có ít dự án quy mô lớn. Phân khúc trung cấp chiếm đa số với tỷ lệ 64% tổng nguồn cung mới (tăng 14 điểm phần trăm so với năm trước). Tiếp theo là phân khúc cao cấp với tỷ lệ 21% (giảm 10 điểm phần trăm). Phân khúc hạng sang chỉ có 1 dự án duy nhất được chào bán, chiếm tỷ lệ 1%.

Thị trường năm 2018 được dự báo sẽ tiếp tục bận rộn với các đợt mở bán mới, có thể thêm hơn 37.000 căn. Đồng thời nhiều dự án cũng sẽ được bàn giao trong thời gian tới, tạo áp lực lên thị trường thứ cấp cũng như thị trường cho thuê, CBRE dự báo.

Về diễn biến giá cả, CBRE cho rằng cùng với các diễn biến vĩ mô tích cực, giá chào bán sơ cấp trong năm 2017 sẽ tiếp tục xu hướng tăng trưởng với tốc độ tăng trung bình đạt 3%. Phân khúc trung cấp có tỷ lệ tăng giá sơ cấp cao nhất, đạt 5%. Trong năm 2018, giá trên thị trường sơ cấp được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt giá ở phân khúc hạng sang có thể tăng 6% so với năm 2017 nhờ vị trí đắc địa của các dự án tương lai.

Doanh nghiệp nội sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường Hà Nội

Theo CBRE, thị trường căn hộ bán Hà Nội đang tiếp tục duy trì đà khả quan. Trong năm 2017, hơn 35.000 căn hộ mở bán mới đã xác lập kỷ lục về nguồn cung mới. Trong các phân khúc thị trường, phân khúc trung cấp vẫn dẫn đầu với hơn 22.000 căn, chiếm đến 64% tổng nguồn cung mới.

Các chủ đầu tư trong nước đang chiếm lĩnh thị trường căn hộ bán Hà Nội với 94% tổng lượng căn hộ lũy kế đã mở bán. Trong các năm tới, chúng tôi dự đoán các chủ đầu tư nội địa sẽ tiếp tục có những ảnh hưởng lớn đến thị trường Hà Nội khi các chủ đầu tư lớn đang quyết liệt gia tăng thị phần với các dự án quy mô lớn tại các khu vực mới như huyện Đan Phượng hoặc Mê Linh, CBRE nhận xét.

Theo dự báo, doanh số bán hàng sẽ tăng trưởng trong năm 2018, đạt ngưỡng 28.000 căn. Trong đó, điểm đáng chú ý là các dự án tại những khu vực nhà ở mới đạt doanh số bán khả quan (trên 70% trong quý đầu tiên mở bán) nhờ kết nối hạ tầng thuận tiện và tiện ích đầy đủ.

Về giá bán, CBRE cho biết giá sơ cấp đã giảm khoảng 2% trong năm 2017 do tỷ trọng của phân khúc trung cấp và bình dân tăng cao. Tuy nhiên, trong năm 2018, với việc nhiều sản phẩm cao cấp ra mắt, giá bán sẽ tăng khoảng 3 – 5%. Còn đối với các phân khúc thấp hơn, giá bán sẽ tăng khoảng 1 - 2%./.

