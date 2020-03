Không chỉ các ngành dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, theo công bố mới đây của Trung tâm nghiên cứu CRIC (Trung Quốc), giao dịch bất động sản của Trung Quốc tại các thành phố lớn đã giảm mạnh trong tháng 2/2020.



Theo số liệu của công ty nghiên cứu bất động sản CRIC, tháng 2/2020 giao dịch bất động sản tại 27 thành phố lớn của Trung Quốc đã giảm 80% so với cùng kỳ, một nửa trong số đó không phát sinh giao dịch mới. Theo CRIC, việc kỳ nghỉ Tết kéo dài ở một số thành phố tuyến 1, tuyến 2 đã khiến giao dịch bất động sản giảm mạnh, một số công ty cung cấp bất động sản cũng chỉ bắt đầu hoạt động từ ngày 17/2 trở lại đây.

Giao dịch bất động sản ở các thành phố lớn của Trung Quốc giảm 80%. (Ảnh: Reuters)

Số liệu mà CRIC công bố cho thấy, trong tháng 2, giao dịch bất động sản tại các đô thị tuyến 1 đạt 180.000 m2, giảm 81% so với cùng kỳ, trong đó các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến đều không có giao dịch mới. Các giao dịch chủ yếu tập trung tại Quảng Châu, song giao dịch tại Quảng Châu cũng giảm 44% so với cùng kỳ. Tại các đô thị tuyến 2, tuyến 3 của Trung Quốc, giao dịch bất động sản đạt 680.000 m2, giảm 85% so với cùng kỳ.

Mặc dù số liệu công bố cho thấy giao dịch bất động sản giảm mạnh, tuy nhiên ông Dương Khoa Vĩ – Phó Tổng giám đốc CRIC đánh giá, mọi người không nên quá bi quan về thị trường bất động sản hiện nay, do hoạt động thị trường bất động sản của Trung Quốc được quản lý tương đối tốt, các quy hoạch đều dựa trên tầm nhìn dài hạn.

Dịch Covid-19 khiến tâm lý của cả nhà đầu tư và người tiêu dùng cẩn trọng hơn, tuy nhiên trong thời gian tới cùng với những diễn biến khả quan của tình hình dịch bệnh, cũng như các chính sách ưu đãi thì thị trường bất động sản sẽ sớm “nóng” trở lại./.