Khu đô thị mở và những tiềm năng không thể bỏ qua

Tiềm năng phát triển thực của khu đô thị mở

Những năm gần đây, khu đô thị mở được một bộ phận rất lớn người dân ưa chuộng vì không chỉ mang đến không gian sống rộng rãi, thuận tiện mà còn tạo ra tiềm lực kinh doanh sinh lời bền vững.

Tại khu đô thị mở, thay vì chỉ kết nối đến các khu vực lân cận bằng duy nhất một cổng của dự án, cư dân có thể dễ dàng di chuyển bằng nhiều hướng khác nhau. Đây là một lợi thế quan trọng thu hút sự quan tâm của cư dân bởi điều này giúp tiết kiệm được thời gian và chi phí khi di chuyển.

Hơn nữa, để trở thành khu đô thị mở, dự án phải tọa lạc tại vị trí đắc địa trong quy hoạch phát triển của khu vực. Điều này đảm bảo cư dân được sống trong khu vực hiện đại và dự án luôn mang tính khan hiếm. Thực tế cho thấy, các vị trí có thể phát triển khu đô thị mở là không nhiều. Chính vì vậy, sở hữu nhà tại các dự án này không chỉ sở hữu nơi để ở mà còn sở hữu tài sản sinh lời cao. Đặc biệt, khu đô thị mở phát triển thương mại mạnh mẽ bởi nguồn khách hàng không chỉ giới hạn là cư dân của nội khu mà còn thu hút được lượng lớn khách hàng tại các vùng lân cận.

Khu đô thị Dương Nội: Khu đô thị mở lớn nhất tại Hà Đông, Hà Nội

Chưa hết, khu đô thị mở thường được quy hoạch trên diện tích lớn nên bên cạnh ưu thế ‘một bước xuống phố’, cư dân nơi đây còn sở hữu không gian sống trong lành, thoáng đãng, đảm bảo không gian yên bình cho mỗi cư dân.

Với những lợi thế bên trên, khu đô thị mở cho thấy đây là loại hình phát triển ‘All in One’. Theo đó, khi sở hữu nhà, cư dân sẽ được đảm bảo nhu cầu sở hữu không gian riêng, được đảm bảo nhu cầu sống tiện lợi, được đảm bảo nhu cầu về hệ thống giao thông thuận tiện, được đảm bảo về khả năng tăng lời thương mại... Do đó, Khu đô thị mở thu hút sự quan tâm của khách hàng và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ là điều hiển nhiên.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa tại quận Hà Đông, Khu đô thị Dương Nội hiện là khu đô thị mở lớn nhất tại khu vực này. Theo đó, cư dân tại đây có thể dễ dàng di chuyển sang khu vực phía Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai... bằng tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài. Đặc biệt, khi muốn kết nối đến khu vực Mỹ Đình, Cầu Giấy… cư dân không phải di chuyển đến hơn 10km và chịu cảnh tắc đường mà có thể đi trên tuyến đường Lê Quang Đạo mở rộng với chiều dài chỉ khoảng 3km.

Cùng với giao thông thuận tiện, lợi thế cách trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông chỉ 500m của Khu đô thị Dương Nội giúp Dự án có khả năng tăng lời địa tô bền vững. Bên cạnh đó, giá trị thương mại của Khu đô thị Dương Nội cũng là một điểm đáng quan tâm. Hiện tiểu khu An Phú Shop-villa được phát triển kết hợp giữa không gian sinh hoạt và mặt bằng kinh doanh giúp tận dụng tối đa giá trị thương mại mà Khu đô thị Dương Nội đang sở hữu.

Với lượng khách từ các khu vực lân cận như Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm cùng cư dân nội khu và khách hàng tại Aeon Mall sẽ biến An Phú Shop-villa trở thành khu thương mại sầm uất nhất khu vực Hà Đông.

Công viên Thiên Văn Học tại Khu đô thị Dương Nội

Với diện tích lên đến 197ha, Khu đô thị Dương Nội được quy hoạch phát triển nhiều tiểu khu khác ngoài An Phú Shop-villa như: An Khang Villa, An Vượng Villa, Anland Premium , Anland Complex... Các tiểu khu được xây dựng theo nhiều lối kiến trúc khác nhau nhưng cùng có một điểm chung đó là sự kết hợp hài hòa không gian sống xanh trong lành và tiện nghi.

Bên cạnh công trình xây dựng nhà ở và khu thương mại, Khu đô thị Dương Nội được phát triển đầy đủ các tiện ích khác như bệnh viện, trường học, công viên… Trong đó đáng chú ý nhất là Công viên Thiên Văn Học rộng 12ha với tâm là hồ Bách Hợp Thủy sẽ là không gian sinh thái lý tưởng cho cư dân bởi có sự kết hợp hài hòa giữa diện tích cây xanh và mặt nước. Ngoài chức năng giải trí thì đây còn là không gian mang tính giáo dục rất lớn. Là nơi con trẻ có những trải nghiệm quý báu để phát triển tư duy sáng tạo, nơi để bố mẹ tái tạo năng lượng mỗi ngày, nơi ông bà có không gian để thư thái, chiêm nghiệm lại những giá trị của cuộc sống.

Cùng với đó, tại Khu đô thị Dương Nội hệ thống trường liên cấp từ mầm non đến trung học cơ sở đã được đi vào hoạt động với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại gồm thư viện đọc sách, phòng hội họp, sân khấu diễn kịch, phòng chiếu phim... mang đến môi trường học tập sáng tạo, phát triển toàn diện, lành mạnh cả thể chất và tri thức.

Được quy hoạch đồng bộ với đầy đủ các tiện ích hoàn hảo phục vụ nhu cầu thiết thực của từng lứa tuổi đã giúp cư dân Khu đô thị Dương Nội sống ý nghĩa mỗi ngày. Với triết lý kinh doanh, phát triển sản phẩm bất động sản bền vững, đặt con người vào trung tâm, trong đó lợi nhuận không phải là tất cả, Tập đoàn Nam Cường tâm huyết xây dựng Khu đô thị Dương Nội trở thành khu đô thị đáng sống nhất tại khu vực phía Tây nói riêng và Hà Nội nói chung./.