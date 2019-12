Lợi ích tích hợp khi đầu tư bất động sản sân golf

Xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng gắn liền với sân Golf đang ngày càng được các nhà đầu tư ưa chuộng. Mô hình này không chỉ tích hợp lợi ích 2 trong 1, vừa nghỉ dưỡng vừa rèn luyện sức khoẻ cho chủ nhân mà còn bổ trợ để làm tăng giá trị của bất động sản.



Đó là chia sẻ của những khách mời trong buổi toạ đàm “Khoẻ đẹp cùng Golf” thuộc khuôn khổ Novaland Expo diễn ra chiều ngày 7/12 vừa qua.

Khỏe đẹp từ chơi Golf

Chia sẻ tại toạ đàm, bác sĩ Alan Wong (Singapore) đến từ Viện thẩm mỹ Khơ Thị cho biết, cũng như các môn thể thao khác, golf mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ cho người chơi. “Giấc ngủ sâu giúp cho cơ thể được phục hồi nhanh, thức dậy sớm và cảm thấy khoẻ khoắn hơn. Chơi golf với sự co giãn cơ thể sẽ tiết ra các hóc môn giúp giấc ngủ sâu và ngon hơn”, bác sĩ nói.

Tọa đàm “Khỏe đẹp cùng Golf” thu hút đông đảo khách tham dự tại Novaland Expo.

Bác sĩ cho biết thêm, việc chơi golf không quy định cụ thể chế độ ăn uống. Tuy nhiên, trước lúc chơi nên ăn nhẹ. Về thời gian chơi cũng không giới hạn, bạn có thể chơi golf mỗi ngày. Thế nhưng, nếu chơi nhiều thì bạn cũng cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi tương ứng để cơ thể có thể phục hồi.

Một yếu tố cũng được rất nhiều người chơi golf quan tâm chính là việc chăm sóc làn da đúng cách. Hoa hậu quý bà Thu Hoài –Tổng giám đốc Viện thẩm mỹ Khơ Thị cho biết, đối với người chơi golf thì giữ ẩm da rất cần thiết.

“Ban ngày chơi golf thì buổi tối phải tìm cách dưỡng ẩm cho da bằng cách đắp các loại mặt nạ. Nhưng tuyệt đối không được đắp chất làm trắng. Dùng Lô hội là một cách giữ ẩm cho da rất tốt”, bà Thu Hoài chia sẻ.

Các diễn giả chia sẻ kiến thức tại Toạ đàm “Khoẻ đẹp cùng Golf”.

Những lợi ích về sức khỏe từ golf đang thu hút số lượng người tham gia bộ môn này ngày một tăng. Hiện Việt Nam có khoảng 60.000 Golfer từ mọi lứa tuổi. Nhiều gia đình cũng định hướng và cho con em chơi golf từ rất nhỏ.

Dưới góc nhìn của một huấn luyện viên golf chuyên nghiệp, PGA Phạm Minh Đức cho rằng, việc chơi golf càng sớm càng tốt. Tuy nhiên với trẻ em thì nên hướng đến yếu tố vui và an toàn là chính chứ không nên gây áp lực cho các em. Nếu muốn cho con theo đuổi môn thể thao đậm tính cá nhân này, phụ huynh cần chọn những môi trường đào tạo chuyên nghiệp, khoa học với hệ thống sân có hạ tầng, tiện ích hiện đại, đầy đủ.

Sân Golf 36 lỗ tiêu chuẩn Quốc tế tại Phan Thiết sắp đi vào vận hành

Thống kê cho thấy, hiện tại Việt Nam có khoảng 32 sân golf đang vận hành, cùng với đó là khoảng 20 sân đang trong quá trình triển khai xây dựng. Xu hướng phát triển các dự án bất động sản nghỉ dưỡng gắn liền với sân Golf đã rất thịnh hành trên thế giới. Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang ngày càng nở rộ trong những năm gần đây.

Doanh thu từ ngành golf cũng tăng vọt. Nếu cách đây 10 năm rơi vào khoảng 50 triệu USD thì hiện nay là 1 tỉ USD và dự kiến sẽ tăng lên 3 tỉ USD vào năm 2030.

Việt Nam cũng đã có những sân golf đẳng cấp, được vinh danh bởi nhiều giải thưởng quốc tế lớn. Việt Nam cũng là điểm đến để chơi golf hàng đầu châu Á.

Bất động sản nghỉ dưỡng gắn liền với sân golf từ đầu đã nằm trong chiến lược phát triển của tập đoàn Novaland. Dự án sân golf đầu tiên được triển khai và sẽ đi vào vận hành trong năm 2020 thuộc Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Phan Thiết có diện tích 1.000ha.

Cụm sân Golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế tại NovaWorld Phan Thiet.

Điều đặc biệt, cụm sân golf 36 lỗ tại NovaWorld Phan Thiết đạt chuẩn quốc tế được chính huyền thoại làng golf thế giới Greg Norman thiết kế. Huyền thoại golf người Australia có biệt danh “cá mập trắng” từng giành 90 chức vô địch trên thế giới, với 2 chiếc cúp giải Major (British Open năm 1986 và 1993).

Đặc điểm địa hình đặc biệt tại NovaWorld Phan Thiết lại càng khiến cho sân golf trở nên thú vị, khi trải dài cả khu vực ven biển và đồi tạo ra sự đa dạng, đáp ứng từng phong cách và sở thích khác nhau của người chơi.

Bên cạnh đó, sân golf NovaWorld Phan Thiết còn chú trọng hướng đến sự thân thiện và bảo vệ môi trường, khi không cần đến quá nhiều nước tưới, không sử dụng phân bón hay các hoá chất.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Tỉnh Bình Thuận 09/2019 vừa qua, Novaland đã ký kết hợp tác với nhiều đối tác tầm cỡ về golf như The Professional Golfers’ Association of America (The PGA of America – Hiệp hội golf chuyên nghiệp Mỹ) và International Management Group (IMG – Tập đoàn hàng đầu thế giới về lĩnh vực thể thao, sự kiện, truyền thông và thời trang) để xây dựng các khóa đào tạo Golf chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, qua đó tổ chức các giải đầu lớn thu hút các Golf thủ trên thế giới đến tham dự.

Là một trong những người tiên phong trong làng golf Việt Nam, từng giam gia thi đấu và có dịp tham dự nhiều giải golf tầm cỡ thế giới nên anh Phạm Minh Đức cảm nhận rõ sức hút mãnh liệt từ các dự án bất động sản nghỉ dưỡng quanh sân golf.

“Những giải đấu golf bên cạnh những golfer nổi tiếng còn kéo theo một lượng rất lớn người hâm mộ và truyền thông trên thế giới đổ về. Đây là động lực rất lớn cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Giá trị của bất động sản nhờ đó cũng tăng lên một cách rõ rệt”, anh Đức chia sẻ./.