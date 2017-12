Mâu thuẫn ở GoldMark City: Chủ đầu tư “năn nỉ” được đối thoại

Hiện nay, rất nhiều chủ đầu tư tại các dự án bất động sản né tránh, từ chối làm việc với cư dân khi xảy ra các bất đồng. Tuy nhiên, có một sự ngược đời tại dự án TNR GoldMark City là chủ đầu tư nhiều lần đề nghị được đối thoại công khai trực tiếp với cư dân nhưng ban đại diện lâm thời cư dân vẫn… từ chối khiến bất đồng nhỏ trở nên khó giải tỏa.

Bức xúc leo thang

Thời gian gần đây, từ lời kêu gọi của ban đại diện lâm thời trên group cư dân Ruby thuộc dự án TNR GoldMark City, một số hộ dân đã treo băng rôn phản đối chủ đầu tư rải rác mặt ngoài căn hộ và yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện các yêu cầu cam kết bán hàng. Thậm chí, vừa qua ngày 24/12, các cư dân này đã “xuống đường” gây sức ép với chủ đầu tư, gây nên một buổi chiều “đỏ rực” nơi góc dự án chung cư.

Các cư dân "xuống đường” gây sức ép với chủ đầu tư.

(Ảnh: Nhân đạo và Đời sống)

Trước đó, cuối tháng 9/2017, các cư dân ở khu chung cư này cũng đã từng rục rịch dàn xe phản đối chủ đầu tư về vấn đề thu phí dịch vụ, phí trông giữ xe, vấn đề an ninh chung cư, chất lượng dịch vụ… Tuy nhiên sự việc nhanh chóng được “hạ nhiệt” khi ngay sau đó, đại diện chủ đầu tư Việt Hân cùng hơn hàng trăm cư dân đã có buổi họp kéo dài hơn 4 tiếng để tháo gỡ các khúc mắc.

Ngay tại buổi đối thoại, đại diện chủ đầu tư đã “tháo ngòi nổ” vấn đề nóng nhất là phí dịch vụ và phí trông xe khi quyết định toàn bộ các căn hộ được tiếp tục miễn phí dịch vụ tới hết quý 4/2017; phí trông giữ xe ô tô được điều chỉnh với mức giá 1,1 triệu (cả VAT) đối với xe thứ nhất và 1,5 triệu (cả VAT) giành cho xe thứ 2.

Còn lần này, theo ý kiến của một số cư dân xuống đường hôm 24/12 là do chủ đầu tư không thực hiện cam kết xây tường rào đảm bảo an ninh khu vực dự án và vấn đề chủ đầu tư quy hoạch xây dựng khu C cao 40 tầng không đúng với giới thiệu bán hàng rằng khu C chỉ có 5 tầng thương mại.

Chị N.T.T chủ một căn hộ tại R3 chia sẻ, đồng ý rằng chủ đầu tư vẫn còn thiếu sót, một số cam kết với dân họ chưa thực hiện, xử lí còn chậm nhưng quan điểm của tôi là hai bên cần đối thoại, không nên đối đầu bằng cách căng băng rôn phản đối như một số cư dân quá khích. Việc này làm xấu đi bộ mặt của chung cư, nhìn rất lộn xộn.

Thiện chí của chủ đầu tư

Trước những khúc mắc của cư dân nhen nhóm từ đầu tháng 12, đại diện Ban quản lý đã đề xuất với ban đại diện lâm thời tổ chức buổi họp với cư dân để sớm giải quyết các vấn đề dân đang bức xúc.

Tuy nhiên, với lí do thành phần dự họp của chủ đầu tư không rõ ràng (dù được biết chủ đầu tư đã cử hẳn Tổng Giám đốc công ty là đại diện cao nhất về mặt pháp luật chủ trì cuộc họp với dân); chủ đầu tư chưa cung cấp đầy đủ văn bản pháp lý theo yêu cầu của Ban đại diện và một số vấn đề chủ đầu tư chưa trả lời thỏa đáng, trưởng ban đại diện lâm thời đã từ chối cuộc họp với chủ đầu tư vào ngày 23/12.

Ông Trần Ngọc Duy, Trưởng Ban quản lý dự án cho biết, cư dân rất mong muốn được đối thoại cùng chủ đầu tư để giải quyết những khúc mắc. Cả ban quản lý và cư dân cần có thiện chí với nhau để cùng xây dựng một cộng đồng dân cư văn minh tại TNR GoldMark City. Tuy nhiên trước việc cư dân từ chối thiện chí đối thoại với chủ đầu tư khiến ban quản lý thấy khá bế tắc.

Nhiều hệ lụy từ xung đột chung cư

Tham vấn ý kiến của một Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội, vị này khẳng định việc cư dân căng băng rôn trước các dự án không sai nhưng biện pháp này không hiệu quả và có nguy cơ dẫn đến nhiều hệ luỵ pháp lý nghiêm trọng.

Đơn cử như việc biểu tình đông người có thể khiến tình hình căng thẳng leo thang, dẫn tới xô xát với lực lượng an ninh. Nếu điều này xảy ra thì cư dân có thể bị liên luỵ, thậm chí nếu nghiêm trọng sẽ bị truy cứu hình sự. Hơn nữa, việc tổ chức đông người cùng băng rôn, biểu ngữ tạo ra góc nhìn xã hội không đúng về dự án, ảnh hưởng tới hình ảnh của chủ đầu tư chỉ là một phần, một phần khác chính người mua, người ở tại dự án cũng chịu thiệt thòi.

“Đối với những dự án như TNR GoldMark City, rõ ràng cư dân không phải đơn thương độc mã đấu tranh mà chủ đầu tư cũng rất thiện chí đề nghị giải quyết khúc mắc thì cách tốt nhất là cư dân nên cùng ngồi vào bàn đối thoại để làm rõ vấn đề. Tất cả sự việc đều được xử lý dựa trên các cam kết và quy định của pháp luật nên đúng sai sẽ dễ dàng được làm sáng tỏ. Hơn nữa còn bảo vệ được hình ảnh của chủ đầu tư và môi trường sống cho cư dân”, vị này cho hay./.