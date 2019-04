Ngăn chặn lừa đảo làm sốt đất ảo quanh dự án Sân bay Phan Thiết

Vào thời điểm này, giá đất ở xã Thiện Nghiệp quanh khu vực dự án Sân bay Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tăng nhiệt hơn bao giờ hết. Cơn sốt ảo đẩy giá đất nông nghiệp ở đây lên cao ngất ngưỡng từ 20 tỷ đến 40 tỷ đồng/hecta, tùy vị trí xa gần.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV, ông Trần Hoàng Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cho biết, chính quyền thành phố đang theo dõi chặt tình hình, đồng thời triển khai các biện pháp ngăn chặn các nhóm lừa đảo, gây sốt ảo, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Trần Hoàng Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết

PV: Thưa ông, thời gian gần đây có hiện tượng các nhóm cò đất tập trung về xã Thiện Nghiệp xung quanh dự án sân bay Phan Thiết để làm giá đất. Xin ông cho biết UBND TP Phan Thiết đã nắm tình hình này chưa?

Ông Trần Hoàng Khôi: Gần đây xuất hiện rất nhiều đối tượng từ các tỉnh phía Bắc và ở TP Hồ Chí Minh cũng như Vũng Tàu đến tập trung tại địa bàn Thiện Nghiệp, mua bán giao dịch đất đai gây nên tình trạng sốt đất. Giá đất tăng đột biến ở khu vực này làm mất an ninh trật tự xã hội trên địa bàn xã cũng như khu vực du lịch ven biển. Nắm bắt tình hình này, Thường trực Thành ủy đã họp và chỉ đạo cho UBND TP Phan Thiết lập đoàn kiểm tra.

Vừa qua, đoàn công tác của UBND thành phố đã ra khảo sát, nhận thấy các đối tượng này chủ yếu giao dịch trên giấy, không đến các cơ quan chức năng để thực hiện việc chuyển quyền. Việc này người ta thực hiện theo đúng quy định của luật. Nhà đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đó là quyền của người ta, mình không thể can thiệp được. Người ta công chứng thì theo Luật Công chứng, mình không thể can thiệp được. Có chăng thì UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng địa phương cũng như Công an thành phố tiếp tục theo dõi để ngăn ngừa, phát hiện những hành vi lừa đảo, để chúng ta có biện pháp can thiệp, xử lý kịp thời.

Các nhóm cò đất tập trung về xã Thiện Nghiệp gây nên tình trạng sốt đất ảo

PV: Qua quản lý Nhà nước đối với đất đai trên địa bàn và kinh nghiệm thực tế, ông thấy việc tăng giá đất này có bất thường không?

Ông Trần Hoàng Khôi: Đợt tăng giá đất này là hiện tượng bất thường. Do các đối tượng nghe nói Thiện Nghiệp có dự án sân bay và sẽ hình thành khu đô thị sân bay ở tại địa bàn Thiện Nghiệp. Do đó, những người đầu cơ đất, các đối tượng trong và ngoài tỉnh tập trung về đây để thổi giá đất lên. Đây là hiện tượng bất thường, nên về phía cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi cũng có biện pháp nhằm hạ nhiệt trong đợt này.

PV: Cụ thể biện pháp đó là gì, thưa ông?

Ông Trần Hoàng Khôi: Chủ yếu là chúng ta quản lý quy hoạch, quản lý tốt đất đai, tăng cường tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác, không để cuốn theo các đối tượng gây sốt ảo cũng như những đối tượng có những hành vi lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân. Ví dụ như nhóm gây sốt ảo sẽ kéo theo người dân đi mua đất giá cao, gây thiệt hại cho người dân.

Một nhóm người đi coi đất trên đường sỏi dẫn vào dự án Sân bay Phan Thiết

PV: Vừa qua, sau khi đoàn đi khảo sát và kiểm tra thực tế, UBND thành phố Phan Thiết đã có chỉ đạo cụ thể cho từng ngành, từng phòng ban như thế nào trong việc ổn định tình hình tại đây?

Ông Trần Hoàng Khôi: UBND thành phố cũng đã chỉ đạo cho Công an cử lực lượng trinh sát, thường xuyên nắm bắt theo dõi, đặc biệt khoanh vùng các đối tượng có hiện tượng đầu cơ và có dấu hiệu lừa đảo để đấu tranh xử lý.

Thứ hai, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã tại khu vực này, đặc biệt là Thiện Nghiệp, tăng cường quản lý đất đai, thường xuyên vận động người dân nâng cao cảnh giác để không bị dính vào các nhóm lừa đảo.

Thứ ba, việc chuyển nhượng mua bán phải đảm bảo theo quy định của pháp luật và không làm xáo trộn tình hình, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Phòng Tài nguyên - Môi trường và các phòng chức năng tăng cường quản lý đất đai. Tuyệt đối không để một số hộ dân cũng như các đối tượng khác đến lấn chiếm đất rừng, đất do Nhà nước quản lý để mua bán chuyển nhượng trái phép làm mất an ninh trật tự.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông! ./.

Việt Quốc /VOV-TPHCM

