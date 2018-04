Nghi vấn nhiều sai phạm tại Dự án Discovery Complex 302 Cầu Giấy

Đưa cư dân vào ở khi chưa hoàn thiện PCCC

Chủ đầu tư Dự án Discovery Complex 302 Cầu Giấy (Hà Nội) bàn giao căn hộ và đưa cư dân vào sửa chữa và ăn ở khi chưa được nghiệm thu về PCCC theo quy định. Đây là kết luận Thông báo số 24 ngày 3/4/2018 của Ủy ban nhân dân phường Dịch Vọng sau buổi kiểm tra an toàn PCCC tại tòa nhà 302 Cầu Giấy. Thông báo cũng yêu cầu chủ đầu tư di chuyển ngay toàn bộ hộ dân đang sinh sống ra khỏi công trình và chỉ được phép hoạt động khi đã được nghiệm thu về PCCC.

Ủy ban nhân dân phường Dịch Vọng cũng yêu cầu chủ đầu tư không được bàn giao các căn hộ chung cư và không được cho hộ dân vào ở tại tòa nhà khi chưa hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ pháp lý có liên quan.

Đây không phải lần đầu Dự án Discovery Complex 302 Cầu Giấy bị chính quyền địa phương “tuýt còi”. Trước đây, Dự án này từng bị cắt điện, nước, yêu cầu ngừng thi công và chủ đầu tư lấy đó là lý do làm chậm tiến độ bàn giao công trình.

Chung cư 302 Cầu Giấy chưa nghiệm thu PCCC đã thực hiện bàn giao căn hộ.

Dự án chung cư Discovery Complex 302 Cầu Giấy thời gian vừa qua đã liên tục xảy ra những tranh chấp. Hơn 100 hộ dân mua nhà tại Dự án chung cư Discovery Complex 302 Cầu Giấy phản ánh, chủ đầu tư đã chậm bàn giao nhà gần 2 năm so với thời hạn trong hợp đồng. Khi người dân vào nhận bàn giao nhà thì nhiều căn hộ thực tế lại có diện tích lớn hơn so với thiết kế ban đầu. Với diện tích tăng lên đó, khách hàng mua nhà có thể phải đóng thêm số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ngày 15/3/2018, ban đại diện cư dân và chủ đầu tư Dự án Discovery Complex đã có buổi làm việc. Theo nội dung biên bản làm việc, hai bên đã thống nhất nội dung về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc chậm bàn giao căn hộ. Theo đó, đối với khách hàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định hợp đồng sẽ được tính ngày chậm bàn giao tối đa là 250 ngày, chủ đầu tư phải trả lãi suất 0,05%/ngày cho số ngày chậm bàn giao.

Nhưng sau đó, tại Thông báo số 902 ngày 19/3/2018 của chủ đầu tư gửi tới cư dân về kết quả buổi làm việc thì lại có nội dung ngược lại với thỏa thuận trước đó. Cụ thể, theo Thông báo này thì: "Việc Ban đại diện đề xuất chi trả tiền lãi chậm bàn giao cho một số khách hàng vi phạm nghĩa vụ chậm thanh toán tiền mua căn hộ theo quy định Hợp đồng là không có cơ sở để chủ đầu tư thực hiện vì đây là nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến chậm thi công và bàn giao căn hộ cho khách hàng".

Như vậy, những lý do chủ đầu tư đưa ra khi chậm tiến độ 2 năm đã không thuyết phục được khách hàng để không trả tiền lãi do chậm tiến độ theo hợp đồng quy định. Và tranh chấp giữa khách hàng và chủ đầu tư kéo dài nhưng chưa được cơ quan chức năng vào cuộc.

Cư dân chuẩn bị khởi kiện chủ đầu tư

Theo luật sư Trương Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Luật Trường Sơn, cách đối thoại của chủ đầu tư Dự án Discovery Complex với cư dân không mang tính hợp tác và thiện chí. Chủ đầu tư không có hướng giải quyết những lỗi vi phạm của mình trong dự án và bước tiếp theo buộc cư dân phải đưa ra tòa để giải quyết.

“Cư dân vào ở trong dự án khi chưa nghiệm thu là chủ đầu tư vi phạm quy định về điều kiện bàn giao công trình và đưa công trình vào sử dụng, trong đó có liên quan đến điều kiện về an toàn PCCC.” - luật sư Trương Anh Tuấn cho biết.

Cư dân chung cư 302 Cầu Giấy căng băng rôn phản đối chủ đầu tư. (Ảnh: Dân Việt)

Hơn nữa, theo luật sư Trương Anh Tuấn, bàn giao căn hộ chậm gần 2 năm nhưng chủ đầu tư đưa ra các lý do bất khả kháng là không thuyết phục. Trong đó, chủ đầu tư nói do thi công đường sắt trên cao gây chậm tiến độ dự án, nhưng kế hoạch thi công đường sắt đó đã có trước khi dự án được triển khai. Việc chủ đầu tư thi công vi phạm khiến chính quyền địa phương cắt điện nước là lỗi của chủ đầu tư, cũng không phải lý do bất khả kháng.

Đồng thời, luật sư Trương Anh Tuấn còn cho rằng, diện tích căn hộ khi bàn giao cho khách hàng thực tế lớn hơn so với diện tích trong hợp đồng mua – bán căn hộ đã được ký kết ban đầu có thể là chủ đầu tư cố ý điều chỉnh thiết kế chứ không phải sai số trong xây dựng. Vấn đề đặt ra là, việc chủ đầu tư điều chỉnh diện tích căn hộ có được cơ quan chức năng phê duyệt thiết kế và có đúng pháp luật cho phép hay không?./.

Dự án Discovery 302 Cầu Giấy là dự án có 2 tòa tháp 54 - 43 tầng và vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Cầu Giấy - một công ty thành viên của Công ty CP đầu tư Xây dựng phát triển thương mại Kinh Đô (Kinh Đô TCI Group – địa chỉ tại 93 Lò Đúc, Hà Nội) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đây cũng là dự án có những tranh chấp kéo dài giữa chủ đầu tư và cư dân khi chưa hoàn thành dự án.

