Nóng lòng chờ đón khai mạc sự kiện bất động sản Novaland Expo 2019

Loạt dự án mới ấn tượng, hàng ngàn sản phẩm bất động sản (BĐS) nhà ở và BĐS du lịch nghỉ dưỡng, nhiều ưu đãi, quà tặng thiết thực dành cho các nhà đầu tư, khách hàng tham dự tại Triển lãm BĐS – Novaland Expo 2019. Sự kiện sẽ được chính thức khai mạc vào ngày 14/6 tại Khu nhà mẫu Novaland 26 Mai Chí Thọ, Quận 2.



Thị trường bất động sản (BĐS) trong nửa cuối năm 2019 được nhiều chuyên gia nhận định sẽ là sự bùng nổ của nhiều cơ hội mới. Những hoạt động giới thiệu dự án tập trung, có quy mô lớn như Novaland Expo 2019 được kỳ vọng sẽ góp phần làm sôi động thị trường trong giai đoạn này.

“Đếm ngược” để chờ đón nhiều loại hình sản phẩm mới được trình làng

Theo chiến lược phát triển giai đoạn 2019 – 2023 của Tập đoàn, Novaland tiếp tục triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2, tập trung vào ngành nghề chủ lực là bất động sản tại phân khúc trung cao, gồm bất động sản nhà ở, đô thị vệ tinh và tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí tại TP.HCM, các tỉnh thành lân cận cũng như các tỉnh thành có tiềm năng du lịch.

Trong không gian trưng bày của Triển lãm, Novaland sẽ “trình làng” những dự án nổi bật của mỗi dòng sản phẩm. Bên cạnh các dự án đã giới thiệu ra thị trường trong thời gian gần đây như The Grand Manhattan (Quận 1), NovaHills Mũi Né Resort & Villas, Nova Beach Cam Ranh Resort & Villas,… chương trình sẽ càng tăng thêm sức nóng với việc ra mắt mô hình tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí quy mô lớn là NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram.

Đặc biệt, lần đầu tiên được giới thiệu, Aqua City (Đồng Nai) là “tác phẩm” đầu tay ấn tượng của Tập đoàn trong việc phát triển mô hình đô thị sinh thái. Đây là mô hình đô thị đồng bộ, hoàn chỉnh và theo đuổi các tiêu chuẩn phát triển bền vững về quy hoạch, thiết kế kiến trúc, môi sinh. Khu đô thị sử dụng tối đa công nghệ sạch, năng lượng xanh trong xây dựng và vận hành, đem lại chất lượng sống cao cho cư dân và thân thiện môi trường.

Dự án Aqua City bao gồm tổ hợp nhà phố, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, shophouse… cùng chuỗi tiện ích nội khu hiện đại như trung tâm thương mại, trường học, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao...

Dự án NovaWorld Phan Thiet có diện tích gần 1.000 ha, tích hợp đa dạng các tiện ích giải trí- nghỉ dưỡng- thể dục thể thao đẳng cấp quốc tế.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Giai đoạn 1 Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Ho Tram khoảng gần 100 ha, với các sản phẩm second home phong cách nhiệt đới cùng các tiện ích nghỉ dưỡng, giải trí nội khu như: nhà hàng, khách sạn , resort, công viên nước, hồ bơi nước mặn (nối thẳng ra biển), khu đua thuyền kayak….

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Tại Triển lãm, The Grand Manhattan sẽ giới thiệu tòa tháp mới Riverview.

Vượt mong đợi với những thông tin thị trường hữu ích



Bên cạnh các thông tin về dự án, Novaland Expo 2019 cũng sẽ mang đến khách hàng những thông tin hữu ích về xu hướng thị trường BĐS nhà ở, đô thị sinh thái hay xu hướng phát triển second home… Nổi bật trong khuôn khổ Novaland Expo 2019, Hội thảo “Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng – Cơ hội nào cho second home?” sẽ diễn ra vào sáng thứ 7 (8h30 -10h30), ngày 15/6 tại sân khấu chính của triển lãm. Hiện Việt Nam đang được các chuyên gia và nhiều tờ báo uy tín trên thế giới liệt kê vào danh sách 20 thị trường second home mới nổi – được ví như “những viên ngọc chưa mài dũa”. Thông qua hội thảo, các chuyên gia sẽ cùng đưa ra những nhận định, thảo luận về tiềm năng phát triển du lịch biển tại Việt Nam nói chung và phía Nam Việt Nam nói riêng, phân tích các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng nào sẽ tạo bứt phá trong thời gian tới, cơ hội phát triển cho bất động sản second home, các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng khác…

Ngoài ra, khách tham quan chương trình sẽ có cơ hội nhận được hàng ngàn quà tặng hấp dẫn như Tivi, tủ lạnh, máy hút bụi, dàn âm thanh…

Novaland Expo 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 14-16/6/2019. Tham khảo thông tin chi tiết tại website: www.novaland.com.vn; Hotline: 1900 63 6666 (ext 6)./.