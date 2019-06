Rao bán trái phép dự án bất động sản SunBay Park Ninh Thuận

Công an tỉnh Ninh Thuận vừa có công văn đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp có dấu hiệu huy động vốn trái phép thông qua hình thức rao bán căn hộ tại dự án tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí biển SunBay Park.

Công an tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện một số sai phạm trong hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản đối với dự án SunBay ParK, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Dự án này do Công ty CP Crystal Bay Nha Trang làm chủ đầu tư, vốn là một phần đất nằm trong Khu đô thị du lịch biển Bình Sơn do Công ty Thành Đông chuyển nhượng lại.

Hình ảnh quảng cáo được rao bán trên mạng hoành tráng nhưng trên thực tế dự án vẫn chưa có giấy phép xây dựng.

Ngày 9/4/2019, chủ đầu tư đã tổ chức khởi công dự án nhưng đến nay vẫn chưa có giấy phép xây dựng. Dù vậy, 5 công ty bất động sản (gồm: Đất Vàng, Hải Phát, An Vượng, TVN, Phú Gia Thịnh) cùng một số cá nhân đã rao bán căn hộ của dự án SunBay Park và huy động vốn trái phép dưới hình thức nhận tiền “đặt cọc thiện chí”.

Công an tỉnh Ninh Thuận xác định việc giao dịch kinh doanh căn hộ khi dự án chưa có giấy phép xây dựng và chưa hoàn thành phần móng là vi phạm pháp luật được quy định tải khoản 1, điều 55, Luật Kinh doanh Bất động sản.

Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra hoạt dộng của Văn phòng đại diện của Công ty CP bất động sản Hải Phát tại Ninh Thuận. Công ty này chưa có giấy đăng ký kinh doanh hoạt động tại Ninh Thuận, nhưng đã huy động vốn của 19 cá nhân dưới hình thức nhận tiền “đặt cọc thiện chí” với số tiền 860 triệu đồng là trái quy định của pháp luật. Công an tỉnh chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Sở Xây dựng để tiến hành xử lý theo đúng thẩm quyền.

Cùng với đó, Công an tỉnh Ninh Thuận cũng kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh này tiếp tục kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp có hành vi rao bán, kinh doanh bất động sản trái phép đối với dự án SunBay Park nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn./.

