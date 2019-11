Thiếu nguồn cung nhà ở giá rẻ những tháng cuối năm

Trong khi căn hộ chung cư trung và cao cấp có dấu hiệu dư cung, thì nhà giá rẻ, nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp lại thiếu nguồn cung trầm trọng. Xu hướng này được các chuyên gia đánh giá sẽ tiếp tục diễn biến trong thời gian tới.



Một trong những nguyên nhân thị trường bất động sản đi xuống là do các chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ "siết chặt" cho vay bất động sản và sự phát triển không tách rời với các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Thị trường bất động sản lớn nhất nước ta là TPHCM đang chững lại trong tất cả các phân khúc. Nếu như 6 tháng đầu năm, chỉ có hơn 4.100 căn hộ được chính thức mở bán trên thị trường TPHCM - mức thấp kỷ lục kể từ khi thị trường phục hồi năm 2014, thì đến quý 3, lượng căn hộ mở bán chính thức tại thành phố này khả quan hơn, đạt hơn 17.000 căn. Dù lượng cung không dồi dào, nhưng giá căn hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh không tăng đột biến.

Thị trường bất động sản cuối năm: Thiếu nguồn cung nhà ở giá rẻ.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin Batdongsan.com cho biết, lượng người quan tâm đến chung cư đang rất tốt, thứ hai là giá chung cư tại TPHCM tăng trưởng giữa quý 3 và quý 2 khoảng 3% và giữa quý 3 năm nay so với quý 3 năm ngoái là khoảng 11%.

“Lượng hàng ra nhiều cộng với giá tốt đang kích thích nhu cầu mua của người dân trong thời điểm cuối năm. Đối với Hà Nội, giá chung cư chỉ dao động khoảng 1% giữa quý 3 và quý 2. Chúng tôi nhận định rằng, chung cư là loại hình vẫn được nhiều người quan tâm nhưng thị trường Hà Nội so với thị trường TPHCM thì không sôi động bằng” - ông Anh nói.

Tại TPHCM, với tình hình không có nhiều thay đổi từ cơ chế, chính sách, nguồn hàng mới từ các dự án sẽ tiếp tục khan hiếm và có chiều hướng sụt giảm so với quý 3 vừa qua. Đặc biệt thị trường TPHCM thiếu hẳn phân khúc nhà ở giá thấp. Chung cư có giá trung bình tại thành phố Hồ Chí Minh đang có sức hấp thụ tốt, duy trì ở mức trên 90% và tiếp tục được nhiều người quan tâm.

Nếu lấy mức giá dưới 25 triệu đồng/m2 để xếp loại căn hộ giá rẻ thì riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, trong 3 tháng không có dự án nào. Căn hộ giá thấp đã bị đẩy giá vượt mức 25 triệu đồng/m2 và trở thành phân khúc trung cấp. Với tình hình hiện nay, nhiều khách hàng có nhu cầu ở thực khó có thể mua được nhà.

Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng: “Tôi cho rằng, câu chuyện vẫn là làm cách nào cho người có thu nhập thấp tiếp cận được với nhà ở một cách phù hợp, chứ không phải Nhà nước bao cấp để làm hạ giá nó đi. Về đất đai, chúng ta phải giảm được chi phí. Thứ hai là thanh toán như thế nào để phù hợp với thu nhập của họ.”

Năm 2019 được đánh giá là năm thị trường có nhiều ảnh hưởng từ chính sách, quy định mới. Tuy nhiên, đây đều là những chính sách nhằm hướng đến thiết lập thị trường phát triển ổn định, bền vững, tránh những “cú sốc” và những tác động tiêu cực đến nhà đầu tư, kinh tế - xã hội. Giới chuyên gia nhận định, dịp cuối năm 2019 và đầu 2020, thị trường bất động sản có những biến chuyển tích cực hơn.

“Bản chất của thị trường hiện nay là đang đi vào ổn định. Khách hàng có nhu cầu sử dụng thật là rất cao, trong đó có sử dụng để ở và để kinh doanh trong dài hạn. Tại 2 thành phố Hà Nội và TPHCM, do tình hình kinh tế tăng trưởng khá tốt, do vậy nhu cầu nhà ở trong dân tiếp tục tăng. Tuy nhiên, có một số chính sách của Nhà nước can thiệp làm cho lượng giao dịch, khả năng tiêp cận thanh toán của khách hàng bị ảnh hưởng, đơn cử như việc Ngân hàng Nhà nước có chính sách về tín dụng” - ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký hội môi giới bất động sản Việt Nam đánh giá.

Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường bất động sản những tháng cuối năm tại Hà Nội, nguồn cung sẽ không tăng và tỷ trọng các phân khúc nhà ở không có nhiều thay đổi. Giao dịch có thể vượt quý 3 nhưng sẽ không đạt được mức cùng kỳ năm 2018. Giá cả không có biến động lớn, chỉ tăng khoảng 1-2%./.