TP HCM điều tra chủ chung cư chuyển nhượng căn hộ trái phép

Sở Xây dựng TP HCM vừa có báo cáo gửi UBND thành phố về việc xử lý vi phạm xây dựng tại chung cư Khang Gia, phường Tân Quý, quận Tân Phú. Báo cáo cho biết, từ tháng 8/2016, chủ đầu tư là Công ty Khang Gia đã tự ý ngăn tường làm 71 căn hộ nhỏ lẻ, tại khu vực thương mại của tòa chung cư.



Sau khi có kết luận thanh tra của cơ quan chức năng, chủ đầu tư liên tục tìm cách né tránh, bất hợp tác, trì hoãn bàn giao kinh phí bảo trì 2% cho ban quản trị chung cư theo yêu cầu.

Ngoài ra, Công ty Khang Gia chưa thực hiện việc thanh lý hợp đồng, trả lại tiền hoặc bố trí nơi ở mới cho các hộ dân đã mua nhà tại các tầng sai thiết kế được duyệt.

Chung cư Khang Gia, quận Tân Phú, TP HCM.

Sở Xây dựng TP HCM đang phối hợp với UBND quận Tân Phú lựa chọn phương án tháo dỡ hạng mục vi phạm trật tự xây dựng, đồng thời lựa chọn địa điểm tạm trú cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Ngoài xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư, Sở Xây dựng thành phố đã kiểm điểm bằng hình thức phê bình, rút kinh nghiệm đối với 8 thanh tra viên và công chức do chủ quan trong việc giám sát.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng kiến nghị UBND TP HCM, giao cơ quan công an điều tra việc chủ đầu tư chung cư này tự ý ngăn chia tầng thương mại thành các căn hộ và chuyển nhượng bất hợp pháp, đưa vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

Trước thông tin này, các hộ dân đang sinh sống tại đây rất sốt ruột và lo lắng cho số phận tài sản của mình. Bà Trần Thị Chi, ngụ căn hộ 9B block 2 nói: “Chính quyền cần giúp các hộ dân tại đây ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn bởi mọi người hiện giờ rất hoang mang”./.