“Vẽ” dự án bất động sản ảo tại Ninh Thuận đánh lừa khách hàng

Trên mạng xã hội facebook và trên một số website thường xuyên xuất hiện những đoạn quảng cáo về dự án đất nền Seagate tọa lạc tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận do Công ty Đất Xanh Nam Trung bộ rao bán. Dự án được giới thiệu là nằm ở trung tâm đô thị ven biển Ninh Chữ, quy hoạch đồng bộ, xu hướng nghỉ dưỡng và khả năng sinh lời cao… với giá khoảng 868 triệu/nền. Phối cảnh của dự án được vẽ khá đẹp mắt với hệ thống điện, nước, đường sá tiện nghi và nằm gần biển Ninh Chữ… Các thông tin trên còn cho rằng, sau khi thanh toán, nhà đầu tư sẽ được nhận ngay sổ đỏ.



Tuy nhiên, khi xác minh dự án này, chính quyền địa phương cho biết, trên địa bàn xã Nhơn Hải không có dự án khu dân cư nào tên Seagate do Công ty Đất Xanh Nam Trung Bộ làm chủ đầu tư. Căn cứ vị trí của Seagate thì đó chính là khu dân cư Mỹ Tường. Hiện nơi đây vẫn chỉ là một khu đất trống, nằm cách bờ biển Ninh Chữ hơn 10km.

Ảnh minh hoạ.

“Hình ảnh tờ rơi quảng cáo phong cảnh ở đâu thì không rõ, nhưng phân lô là đất của Khu Dân cư Mỹ Tường, đây là đồ án quy hoạch khu dân cư chứ không phải phát triển du lịch. Liên quan vấn đề này theo chỉ đạo của huyện thì xã rà soát để báo cáo. Để cảnh giác về vấn đề này xã đã cho cán bộ, phân công các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền để người dân biết” - ông Lê Thanh Tâm – Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải nói.

Liên quan đến dự án trên, UBND huyện Ninh Hải đã có báo cáo Sở Xây dựng và cho biết, dự án khu dân cư Seagate do Công ty bất động sản Đất Xanh Nam Trung Bộ phân lô bán nền là dự án không có thực, đồng thời đề nghị công an thường xuyên theo dõi, kiểm tra xử lý các sai phạm theo quy định.

Ông Nguyễn Hải Nguyên – Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Dự án seagate gây hiệu ứng trên toàn tỉnh về việc thông tin dự án chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng thì thực chất dự án Seagate Ninh Chữ theo quảng bá của Đất Xanh Nam Trung Bộ đó là Dự án khu dân cư Mỹ Tường.”

Nhận thấy cơ quan chức năng phát đi thông báo về dự án này, Công ty Đất Xanh Nam Trung Bộ đã tạm thời ngừng bán dự án đất nền Seagate. Cũng với chiêu bài tương tự, Công ty Đất Xanh Nam Trung Bộ lại rao bán dự án khu dân cư Cà Ná ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam. Tuy nhiên, căn cứ vào vị trí rao bán, chính quyền địa phương cho rằng, dự án có đặc điểm giống khu dân cư Cầu Quằn do Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận là đầu tư và thực hiện bán đấu giá cho người dân có nhu cầu mua để ở.

“Hiện nay trên địa bàn xã Cà Ná không có dự án nào do công ty đất Xanh đầu tư, so sánh bản đồ thì đây là khu dân cư Cầu Quằn do Quỹ Đầu tư và phát triển tỉnh thực hiện đầu tư và bán đấu giá cho người dân có nhu cầu. Hiện nay khu dân cư này nằm gần 1 con lạch gần bên ruộng muối và nằm khá cách xa biển” - ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận nói.

Như vậy, với thủ đoạn vẽ dự án ảo dựa trên nền đầu tư quy hoạch của chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng, Công ty Bất động sản Đất Xanh Nam Trung Bộ đang rao bán đất nền của người khác. Hiện việc kiểm soát giao dịch buôn bán bất động sản đối với công ty này còn có những khó khăn, vì vậy, người dân cần thận trọng với những dự án ảo trên./.