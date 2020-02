Dịch Covid-19 kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến số thu ngân sách nhà nước

Kim ngạch xuất nhập khẩu với Trung Quốc giảm

Theo thống kê, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 1/2020 sơ bộ đạt 36,62 tỷ USD, giảm 18,4% so với tháng trước và giảm 16,2% so với cùng kỳ năm 2019 (số ngày làm việc trong tháng chỉ có 16 ngày do nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý).

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 18,2 tỷ USD, giảm 19,4% so với tháng 12/2019; tổng trị giá nhập khẩu đạt 18,42 tỷ USD, giảm 17,4% so với tháng 12/2019. Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước trong tháng đầu tiên năm 2020 có mức thâm hụt 232 triệu USD, trái ngược với xu hướng thặng dư của tháng 1/2019.

Hàng dài xe container chở thanh long đang ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh khi giao thương với Trung Quốc tạm dừng để đối phó dịch viêm phổi cấp do Covid-19

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là xuất nhập khẩu với Trung Quốc, giao thương có thể gặp khó khăn do hạn chế qua lại biên giới, cửa khẩu và gián đoạn nguồn cung tại tỉnh Hồ Bắc nhằm kiểm soát dịch bệnh. Các biện pháp liên quan đến thắt chặt qua lại biên giới có thể sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới, gây khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Với rủi ro nói trên, các ngành nghề xuất khẩu theo đường biên giới trên bộ và tiểu ngạch sang Trung Quốc như nông sản, thủy sản, thực phẩm… sẽ chịu tác động đáng kể trong ngắn hạn.

Ông Mai Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, những ngày qua, mỗi ngày có hàng trăm container nằm chờ trên các cửa khẩu đợi xuất hàng đi Trung Quốc, nhưng lượng xuất đi không đáng kể.

Thống kê cho thấy, năm 2019, kim ngạch xuất khẩu với Trung Quốc đạt 41,4 tỷ USD, chiếm 15,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước; kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 75,5 tỷ USD, chiếm 29,8% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Số thuế phải thu từ hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc trong năm 2019 đạt khoảng 84.500 tỷ đồng, chiếm khoảng 24,2% số thu của ngành Hải quan. Do đó, nếu dịch bệnh kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu và số thu ngân sách nhà nước.

Không chỉ xuất khẩu đi Trung Quốc gặp khó, theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, tại các cửa khẩu đường bộ, hàng nhập nguyên liệu từ Trung Quốc hiện rất ít, do đó, doanh nghiệp sản xuất phụ thuộc vào nguyên liệu nhập từ Trung Quốc ở Việt Nam như: dệt may (nhập khẩu sợi, vải), điện tử, tiêu dùng (linh kiện, phụ kiện nhập khẩu từ Trung Quốc) có thể phải đối diện với nguy cơ thiếu nguyên liệu sản xuất trong thời gian tới.

“Hàng Trung Quốc sang Việt Nam bằng cửa khẩu đường bộ hiện cũng rất ít, hàng vào đường biển thì còn thông quan được. Tuy nhiên, trong quý 2 và 3, những doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập từ Trung Quốc có thể đối diện với thiếu hụt nguyên liệu sản xuất”, ông Mai Xuân Thành nói.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, để hạn chế ảnh hưởng do dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo cục hải quan các tỉnh biên giới phía Bắc (Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên) thành lập các tổ công tác hỗ trợ cho các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, phòng ngừa dịch bệnh và làm đầu mối cung cấp, trao đổi thông tin với Tổng cục. Giải pháp này nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu bình ổn trở lại, hạn chế hụt thu ngân sách do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nhiều khó khăn trong thu ngân sách năm 2020

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, dịch Covid-19 đang ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp (DN) du lịch, xuất khẩu nông - lâm - thủy sản. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến số nộp ngân sách của các DN nói chung và DN hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch nói riêng.

Dịch Covid-19 bùng phát khiến các doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng nặng nề do lượng khách hủy tour tăng mạnh. (Ảnh minh họa: KT)

Bên cạnh đó, quy định hạn chế tác động của bia, rượu cũng ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của khối DN sản xuất rượu bia. Qua theo dõi cho thấy, kể từ khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, sản lượng tiêu thụ rượu, bia giảm trên 50%, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến tình hình thu nộp ngân sách của khối DN này.

Theo tính toán của Tổng cục Thuế, với những yếu tố như diễn biến phức tạp của dịch bệnh do Covid-19, việc tiêu thụ rượu bia, nước giải khát chậm, giá dầu thô giảm… sẽ khiến ngân sách hụt thu khoảng 33.000 tỷ đồng.

Trước tình hình này, tại cuộc họp giao ban của Tổng cục Thuế về công tác thu ngân sách tháng 1 và triển khai nhiệm vụ tháng 2/2020, ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã yêu cầu các vụ, đơn vị cần rà soát kỹ các nguồn thu, nhất là thu từ các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, tăng cường thu hồi nợ đọng… để đảm bảo bù đắp hụt thu, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao.