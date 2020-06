Điểm danh 10 địa phương chưa giải ngân được vốn vay nước ngoài

Đây là thông tin được ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại cho biết tại Hội nghị trực tuyến sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài, do Bộ Tài chính tổ chức hôm nay 25/6.

10 địa phương nêu trên gồm: Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, Tiền Giang.

6 tháng đầu năm 2020, giải ngân nguồn vốn nước ngoài mới đạt 13% (Ảnh minh họa: KT)

Theo ông Trương Hùng Long, trong 6 tháng đầu năm 2020, giải ngân nguồn vốn nước ngoài mới đạt 13% (7.427 tỷ đồng) so với dự toán. Trong đó, giải ngân của các bộ, ngành trung ương là 2.815 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 15,46% so với dự toán được giao. Có 3 bộ giải ngân trên 20% so với kế hoạch được giao gồm Bộ Giao thông Vận tải (29%), Bộ Quốc phòng (27,6%), Bộ Y tế (27,3%); có 1 bộ chưa giải ngân phần vốn cấp phát đầu tư công là Bộ Công Thương (dự toán được giao là 138 tỷ đồng).

Giải ngân của các địa phương đạt 4.611 tỷ đồng (11,98%). Trong đó, có 14 địa phương đạt tỉ lệ giải ngân trên 20% so với kế hoạch vốn như Hà Nội, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Nghệ An…

Riêng đối với TP.HCM, tỉ lệ giải ngân hiện là 4,13%. Tuy nhiên, TP HCM đang có vướng mắc về việc hoàn ứng cho 3 dự án: Metro 1 Bến Thành – Suối Tiên; dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 và dự án vệ sinh môi trường TP.HCM trị giá 4.600 tỷ đồng.

“Sáu tháng đầu năm 2020, nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, do đó các dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài theo kế hoạch vốn 2020 vẫn gấp 3,6 lần so với cùng kỳ của năm 2019”, ông Long cho hay.

Nhiệm vụ còn rất nặng nề

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Trần Xuân Hà cho rằng, nếu so với kết quả giải ngân của nguồn vốn đầu tư công trong nước thì tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài vẫn còn rất thấp (tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong nước đạt hơn 28% trong 6 tháng đầu năm.

“Với tốc độ giải ngân như hiện nay và việc nền kinh tế tiếp tục chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, nếu các bộ ngành, địa phương và chủ dự án không có giải pháp quyết liệt, khắc phục khó khăn thì sẽ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ đã được Quốc hội và Chính phủ giao đối với nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của năm 2020 và cho cả nhiệm kỳ 2016-2020”, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nêu rõ.

Theo ông Hà, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài trong nửa đầu năm 2020, trong đó có tác động của dịch Covid-19 nên nhiều dự án bị đình trệ, chuyên gia nước ngoài không vào Việt Nam để hỗ trợ triển khai dự án. Một số cơ chế chính sách mới cũng đã được ban hành như: Nghị định 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ có hiệu lực từ 25/5/2020 với nhiều nội dung thay đổi, nên quá trình thực hiện các bộ, ngành, địa phương, ban quản lý dự án chưa thể cập nhật kịp.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính là do việc triển khai dự án của các bộ, ngành địa phương với vai trò là cơ quan chủ quản, cũng như các ban quản lý dự án với vai trò trực tiếp triển khai. Mặc dù dự toán năm 2020 được giao rất sớm, ngay từ đầu năm, nhưng đến nay, một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện phân bổ hết dự toán đầu tư cho từng dự án, cũng như chưa nhập vào hệ thống tabmis. Cụ thể, tính đến hết 24/6/2020, các bộ ngành, địa phương mới phân bổ (nhập dự toán trên Tabmis chi tiết theo dự án) kế hoạch vốn nước ngoài đạt hơn 85% (48.286 tỷ đồng).

“Giải ngân vốn đầu công nói chung, vốn nước ngoài nói riêng từ nay đến cuối năm còn hết sức nặng nề vì khối lượng còn lại rất lớn. Hơn nữa, năm 2020 lại là năm cuối cùng của giai đoạn Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 nên khối lượng công việc dồn lại vô cùng lớn. Để phục hồi tăng trưởng kinh tế hậu Covid-19, đầu tư công được coi là giải pháp vô cùng quan trọng trong việc phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm dự toán ngân sách, kế hoạch tài chính trong cả giai đoạn 2016-2020”, ông Hà nhấn mạnh./.