Điện Biên mở rộng kết nối giao thương Việt Nam - Lào - Trung Quốc

Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 diễn ra từ ngày 17-22/10, quy tụ hơn 230 gian hàng của hơn 120 doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị trong nước, quốc tế. Sự kiện hướng tới mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, thúc đẩy thương mại biên giới và kết nối đầu tư giữa Việt Nam với các địa phương Bắc Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Hơn 24 gian hàng của các đối tác đến từ các tỉnh Bắc Lào, thành phố Phổ Nhĩ và huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cũng tham dự giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng, mở ra cơ hội để doanh nghiệp các bên tìm hiểu nhu cầu thị trường, kết nối cung – cầu và tìm kiếm đối tác phân phối. Các gian hàng trong nước trưng bày đa dạng mặt hàng, từ nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ đến máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và hàng tiêu dùng.

Sự kiện quy tụ hơn 230 gian hàng của hơn 120 doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị trong nước, quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội chợ, ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, tỉnh mong muốn thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, hình thành các chuỗi liên kết bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá thương hiệu, tiếp cận nhà phân phối và mở rộng thị trường ra ngoài phạm vi truyền thống.

Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên phát biểu khai mạc

Điện Biên có lợi thế về vị trí địa lý khi tiếp giáp cả Lào và Trung Quốc, với hệ thống cửa khẩu và Cảng hàng không Điện Biên Phủ, tỉnh đang chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng tiếp cận thị trường của các sản phẩm thế mạnh như mắc ca, cà phê, nông sản và sản phẩm OCOP, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và khu vực.

Theo ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, xúc tiến thương mại biên giới cần hướng tới xây dựng hệ sinh thái thương mại đồng bộ, từ vùng nguyên liệu đạt chuẩn, chế biến, xây dựng thương hiệu đến logistics và thương mại điện tử. Cục Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Điện Biên trong kết nối cung – cầu, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ.

Hội chợ diễn ra trong bối cảnh Điện Biên đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 11,02%. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 9,81%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,87%; giá trị xuất nhập khẩu đạt gần 121 triệu USD, tăng 21,84% so với cùng kỳ.

Cùng với hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa Điện Biên, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luông Pha Bang (Lào) sẽ diễn ra vào sáng 19/10. Qua các hoạt động này, tỉnh Điện Biên hướng tới phát huy vai trò cầu nối giao thương giữa vùng Tây Bắc Việt Nam với Bắc Lào và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đồng thời, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế địa phương và nâng cao giá trị hàng hóa của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.