Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á tạo cơ hội lớn xúc tiến đầu tư

Với chủ đề: “Sự phát triển năng động của Việt Nam", Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á (Horasis) 2019 đã khai mạc sáng nay (25/11) tại Bình Dương với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao và giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) đến từ các tập đoàn kinh tế của hơn 60 quốc gia trên thế giới và các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn.



Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Bình Dương đang dần khẳng định vai trò của mình trong mối quan hệ khu vực, liên vùng và kết nối quốc tế. Sự phát triển năng động của Bình Dương không chỉ mang lại sức mạnh cộng hưởng to lớn cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước. Đặc biệt, với việc triển khai thực hiện Đề án “Thành phố thông minh”, kỳ vọng là một thành phố Bình Dương thịnh vượng trong tương lai.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khai mạc.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis 2019 lần này không chỉ là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh của Bình Dương, của Việt Nam đang phát triển năng động mà còn là dịp để xúc tiến đầu tư vào Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng cũng như Việt Nam nói chung.

Phó Thủ tướng tiếp tục kêu gọi các tập đoàn doanh nghiệp lớn trên thế giới tìm hiểu cơ hội làm ăn, hợp tác đầu tư vào Việt Nam. Với 16 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã và sẽ ký kết, trong đó có nhiều hiệp định tự do thế hệ mới như CPTPP, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA), Việt Nam và đã và đang ngày càng hội nhập thành công và sâu rộng khu vực và thế giới. Chính phủ cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

“Năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhận trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; đồng thời Việt Nam đảm nhận trọng trách là Chủ tịch ASEAN. Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng các đối tác, bạn bè để thúc đẩy hợp tác kinh tế đầu tư vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng của ASEAN, châu Á và thế giới”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Diễn đàn được tổ chức từ ngày 24 - 26/11 tại thành phố Mới, Bình Dương do UBND tỉnh Bình Dương chủ trì tổ chức.

Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ dự án BLOCK71.

Trong 2 ngày 24 và 25/11, diễn đàn diễn ra nhiều hoạt động theo hình thức diễn đàn kinh tế thế giới với 4 phiên họp toàn thể và 35 phiên họp đối thoại song song. Các phiên đối thoại được tổ chức theo từng chuyên đề về các vấn đề kinh tế thế giới và khu vực, các xu hướng mới về phát triển công nghệ với các bài tham luận và phát biểu của các diễn giả hàng đầu thế giới...

Đây là lần thứ tư Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á được tổ chức và là lần thứ hai Bình Dương được chọn là nơi đăng cai./.