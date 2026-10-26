Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, từ đối thoại đến dự án đầu tư

Diễn ra từ ngày 26 đến 29/10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) mang định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”. Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) thực hiện, phối hợp với các sở, ngành và đối tác trong nước, quốc tế tổ chức. Các chương trình ngày 27 và 28/10 được tổ chức theo hình thức đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 được quảng bá trên hệ thống màn hình điện tử tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: SỞ NGOẠI VỤ TP.HCM )

Theo Ban tổ chức, diễn đàn có 2.714 đại biểu đăng ký tham dự, với 214 diễn giả đến từ hơn 170 tổ chức thuộc 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành phần tham dự gồm 27 đoàn khách quốc tế cấp cao, 10 đoàn đại diện tổ chức quốc tế, 7 trung tâm thuộc mạng lưới Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 toàn cầu của WEF và 160 đoàn từ các trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hơn 600 doanh nghiệp nước ngoài cũng đăng ký tham dự.

Các khách mời quốc tế gồm ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF; ông Arsenio M. Balisacan, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines; ông Saeed Bin Mubarak Al Hajeri, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, cùng đại diện các tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc, Quỹ Tiền tệ quốc tế và Liên minh châu Âu.

Nội dung diễn đàn tập trung vào 4 trụ cột: vai trò của các siêu đô thị trong kết nối những cực tăng trưởng; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; vai trò tiên phong của khu vực tư nhân. Các phiên thảo luận hướng đến những vấn đề về thể chế, tài chính, công nghệ và phát triển doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy các cơ chế hợp tác và dự án có khả năng triển khai thực tế.

Trong ngày 26/10, chương trình CEO500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu” kết nối hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế với đại diện lãnh đạo TP.HCM, các bộ, ngành và tổ chức quốc tế. Chương trình tập trung vào 4 lĩnh vực gồm hạ tầng và không gian phát triển mới, tài chính, năng lượng, kinh tế số và công nghệ. Thông qua đối thoại trực tiếp giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhà đầu tư, chương trình hướng đến xác định cơ hội hợp tác, nhu cầu đầu tư và điều kiện triển khai các dự án.

Cùng ngày, Triển lãm không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP.HCM lần thứ 4 năm 2026 (GRECO 2026) khai mạc tại đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Triển lãm diễn ra đến ngày 29/10, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ phục vụ tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Các hoạt động về chuyển đổi kép trong công nghiệp, Ngày Đổi mới sáng tạo mở 2026 và Diễn đàn Công nghệ tương lai Việt Nam – Ấn Độ cũng mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển công nghiệp xanh.

Ngày 27/10, diễn đàn tổ chức 16 phiên thảo luận chuyên đề, tập trung trao đổi về các xu hướng kinh tế, công nghệ, đổi mới sáng tạo và mô hình hợp tác trong bối cảnh mới. Chương trình Rising Star Arena giới thiệu 30 lượt trình diễn công nghệ, tạo cơ hội để doanh nghiệp, tổ chức và các đơn vị đổi mới sáng tạo giới thiệu giải pháp, tìm kiếm đối tác và mở rộng kết nối quốc tế.

Các hoạt động này tạo tiền đề cho phiên khai mạc, họp phiên toàn thể cấp cao và đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với WEF vào sáng 28/10. Theo chương trình, diễn đàn dự kiến công bố 12 dự án đầu tư với tổng vốn khoảng 13 tỷ USD, 9 thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) và Tuyên bố chung TP.HCM – WEF.

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2025 (Ảnh: Tư liệu)

Ngày 29/10, các hoạt động tiếp tục với những diễn đàn doanh nghiệp quốc tế và chương trình khảo sát môi trường đầu tư, công nghiệp, công nghệ tại TP.HCM.

Thông qua chuỗi đối thoại cấp cao, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư, AEF 2026 được kỳ vọng tăng cường liên kết giữa TP.HCM với các trung tâm kinh tế, tài chính và công nghệ quốc tế; đồng thời giới thiệu tiềm năng của thành phố trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics, hạ tầng và dịch vụ giá trị gia tăng cao. Việc chuyển các cuộc đối thoại thành cơ hội hợp tác, dự án đầu tư cụ thể được xem là yếu tố quan trọng để diễn đàn tạo thêm động lực tăng trưởng cho TP.HCM và cả nước.