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Điện hạt nhân Việt Nam: Công nghệ, nhân lực và bài toán an toàn
Thứ Hai, 10:16, 26/10/2026

Điện hạt nhân Việt Nam: Công nghệ, nhân lực và bài toán an toàn

VOV.VN - Điện hạt nhân đang đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về công nghệ, nguồn nhân lực, cơ chế quản lý và đặc biệt là năng lực bảo đảm an toàn. Trong đó, bài toán không chỉ là xây dựng nhà máy, mà còn là làm chủ công nghệ, đào tạo đội ngũ chuyên gia và hình thành năng lực vận hành lâu dài.

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PV/VOV1
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