Điện hạt nhân Việt Nam: Công nghệ, nhân lực và bài toán an toàn

VOV.VN - Điện hạt nhân đang đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về công nghệ, nguồn nhân lực, cơ chế quản lý và đặc biệt là năng lực bảo đảm an toàn. Trong đó, bài toán không chỉ là xây dựng nhà máy, mà còn là làm chủ công nghệ, đào tạo đội ngũ chuyên gia và hình thành năng lực vận hành lâu dài.
VOV.VN - Ngày 21/9, tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội thảo “Phát triển điện hạt nhân vì tăng trưởng xanh và an ninh năng lượng quốc gia”. 19 tham luận tập trung vào công nghệ, an toàn, nhân lực và điều kiện triển khai.
VOV.VN - Các dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại Khánh Hòa đang vào cao điểm bồi thường, hỗ trợ để hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2026. Do khối lượng hồ sơ lớn, nhiều xã thiếu cán bộ chuyên môn.
VOV.VN - Sau khi Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách mới, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương áp dụng vào thực tiễn để đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án.