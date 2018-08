Điều chỉnh dự án xây cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh tên Dự án cầu Cửa Hội trên quốc lộ 8B, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh trong danh mục kèm theo Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 14/10/2016 về việc giao danh mục và mức kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư giai đoạn 2014-2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên thành Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

Phối cảnh dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

Dự án xây dựng công trình cầu Cửa Hội được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) với tổng mức đầu tư khoảng 1.050 tỷ đồng. Tổng chiều dài cầu khoảng 6,2km, trong đó phần cầu dài 1,63km, phần đường dẫn 2 đầu cầu dài 4,57km; bề rộng cầu = 12m với 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và gờ lan can.

Công trình hoàn thành sẽ kết nối, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kinh tế biển và du lịch, đảm bảo quốc phòng an ninh các tỉnh khu vực miền Trung nói chung và hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nói riêng; góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ./.