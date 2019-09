Điều gì sẽ xảy ra với giá vàng từ nay đến cuối năm?

Sau một năm chán ngán với vàng, đến giữa năm 2019, dân đầu cơ bất ngờ với sự tăng giá nhanh chóng của mặt hàng trú ẩn an toàn này. Đặc biệt từ đầu tháng 8, giá vàng đã chứng kiến những đợt tăng giá mạnh, thậm chí có phiên tăng thêm cả triệu đồng mỗi lượng.

Vàng hiện vẫn đang tăng giá, nhưng vẫn dưới mốc 42 triệu đồng/lượng. (Ảnh minh họa: Huy Phương/VOV.VN)

Giới phân tích cho rằng giá vàng có động lực mạnh mẽ để tăng giá. Đầu tiên đó là những lo ngại suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu từ cuộc chiến thương mại đang ngày càng leo thang giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

Tình hình các thị trường tài chính được dự báo sẽ tồi tệ hơn trong năm 2019 khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chưa dứt thì cuộc chiến công nghệ giữa 2 nền kinh tế này lại đang bắt đầu.

Tăng trưởng của một số nền kinh tế lớn ở châu Âu như Anh, Đức cũng đang có dấu hiệu giảm tốc. Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán Mỹ quay đầu lao dốc trong những phiên giao dịch gần đây. Lợi suất trái phiếu chính phủ trên toàn thế giới giảm sau đợt cắt giảm lãi suất của ba ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, như Mỹ, Trung Quốc và EU. Điều này khiến các nhà đầu tư đang lo ngại về sự chậm tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.

Chia sẻ trên Kitco News, ông Adrian Day, CEO của hãng quản lý tài sản Adrian Day Asset Management nhận định, các nhà đầu tư có xu hướng tìm đến tài sản trú ẩn an toàn khi kỳ vọng vào đà tăng giá của USD giảm. Thị trường vàng từ nay tới cuối năm đang đầy triển vọng, đặc biệt sau khi các nhà đầu tư chứng kiến sự phi mã của quý kim này trong thời gian gần đây.

Kết quả khảo sát giá vàng của Kitco News đối với khoảng 5.000 người cũng cho thấy một tín hiệu tích cực đối với vàng. Có 34% ý kiến dự báo giá vàng năm 2019 có thể sẽ tăng trên 1.500 USD/ounce vào cuối năm nay.

Triển vọng dài hạn của giá vàng là sẽ tăng bởi các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, theo Kitco News. (Ảnh minh họa: KT)

Trên Bloomberg, nhà đầu tư kỳ cựu của Phố Wall, Mark Mobius - người sáng lập Mobius Capital Partners - đã đưa ra lời khuyên về việc mua vàng rằng: Việc tích lũy vàng sẽ đem lại những phần thưởng dài hạn khi các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới đang đồng loạt nới lỏng chính sách tiền tệ. Cùng với đó, sự gia tăng của tiền điện tử sẽ củng cố nhu cầu đối với những tài sản như vàng. Do đó, giá vàng chắc chắn sẽ leo thang.

Giá vàng thế giới vừa đã đạt mức cao nhất trong 6 năm vì triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng, do nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cuộc chiến thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc.



Ông Mark Mobius khuyên mọi người nên phân bổ khoảng 10% danh mục đầu tư cho vàng thỏi. Tuy nhiên, ông đã không đưa ra một mức giá mục tiêu cụ thể nào.

Trên thị trường thế giới, sáng 18/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 1.501,3 USD/oz, tăng 2,8 USD/oz so với phiên giao dịch liền trước. Quy đổi theo giá USD tại Vietcombank (23.150 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương 41,87 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng SJC 30.000 đồng/lượng.

Hội đồng Vàng thế giới (WGC) đánh giá cao tiềm năng của thị trường vàng trong năm 2019 khi các nhà đầu tư có ít tài sản phòng thủ hơn để lựa chọn. Trong khi những bất ổn kinh tế và địa chính trị dự kiến sẽ tạo ra biến động thị trường tài chính.



Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) mới đây cũng đưa ra số liệu cho thấy giá vàng trong nước tiếp tục tăng theo giá vàng thế giới do căng thẳng địa chính trị ở khu vực Trung Đông, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và đồng đô la Mỹ giảm giá do Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ giảm lãi suất từ ngày 31/7/2019.

Bình quân giá vàng thế giới đến ngày 24/8/2019 tăng 5,46% so với tháng 7/2019.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 8/2019 tăng 4,61% so với tháng trước; tăng 14,33% so với tháng 12/2018 và tăng 14,93% so với cùng kỳ năm ngoái./.