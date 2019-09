Điều kiện kinh doanh khí phát sinh nhiều bất cập

Sau hơn 1 năm triển khai Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí, gồm 2 sản phẩm chủ yếu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG); khí thiên nhiên nén (CNG) và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), thị trường đã phát sinh nhiều vấn đề vướng mắc, bất hợp lý.



Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, hiện nay vẫn có khoảng trống pháp lý đối với loại hình thương nhân hoạt động dưới hình thức Tổng đại lý hay Đại lý kinh doanh LPG và thương nhân phân phối khí.

Bên cạnh đó, điều kiện kinh doanh không đồng nhất, chồng chéo, chưa gắn với bản chất hoạt động kinh doanh khí; còn có những quy định gây khó khăn cho doanh nghiệp (quy định lập sổ theo dõi chai LPG; cho thuê chai LPG,…). Ngoài ra, thủ tục hành chính khó triển khai tại địa phương (thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận xung đột pháp lý với quy định về điều kiện).

Kinh doanh khí hóa lỏng còn gặp khó bởi một số quy định chồng chéo.

Bên cạnh đó, Nghị định 87/2018/NĐ-CP còn có những quy định chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của thương nhân kinh doanh khí. Liên quan tới vấn đề này, ông Trần Trọng Hữu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gas Việt Nam cho rằng, hệ thống pháp lý về hạ tầng kỹ thuật kinh doanh khí có quá nhiều các thủ tục về quản lý về đầu tư, vận hành và kinh doanh trạm khí hóa lỏng, bao gồm khoảng 70 thủ tục khác nhau.

Trong đó, có 3 thủ tục hồ sơ với chi phí rất cao (phải thuê tư vấn) và chấp thuận của các cơ quan quản lý, trong khi nội dung trùng lắp nhau đến 70%, do các cơ quan quản lý khác nhau phê duyệt. 3 thủ tục đó gồm: Phương án phòng cháy chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ; kế hoạch và biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất; tài liệu về quản lý an toàn, trong đó có chương trình quản lý an toàn, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp./.