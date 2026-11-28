

Dịp Black Friday cuối tuần này, nhiều cửa hàng và trung tâm thương mại ở các phường trung tâm Đà Nẵng đồng loạt treo biển giảm giá từ 30% đến 70%, có nơi tới 80% các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, giày dép đến đồ gia dụng, điện tử... nhưng lượng khách mua sắm vẫn thưa thớt.

Quảng cáo giảm giá tại các cửa hàng

Chị Nguyễn Thị Nga ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng cho biết, năm nay hàng hóa đa dạng về mẫu mã, chủng loại, sản phẩm được niêm yết mức giảm giá hấp dẫn mang đến nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng. “Lâu lâu tôi mới đi mua đồ, bình thường không giảm giá nhưng do dịp Black Friday các thương hiệu từ quần áo, giày dép giảm nhiều nên tôi mới đi mua. Hôm nay tôi mua được 3 đến 4 bộ quần áo, giảm giá từ 30% đến 50% tùy mẫu".

Mặt hàng áo quần giảm giá đến 50%

So với mọi năm không khí mua sắm dịp Black Friday tại thành phố Đà Nẵng kém sôi động, thậm chí nhiều cửa hàng đìu hiu, vắng khách.

Black Friday khuấy động thị trường mua sắm cuối năm

Dịp Black Friday, nhiều cửa hàng, Trung tâm Thương mại ở thành phố Đà Nẵng áp dụng ưu đãi trực tiếp trên giá niêm yết, giảm thêm khi mua nhiều sản phẩm hoặc kết hợp khuyến mại qua thanh toán điện tử. Tuy nhiên vẫn vắng khách đến hỏi mua.

Các bảng thông báo giảm giá được đặt tại nhiều Trung tâm Thương mại, cửa hàng

Chị Nguyễn Nguyễn Thị Nhàn, chủ cửa hàng ở đường Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng cho biết, dịp cuối năm, buôn bán khó khăn, mặc dù triển khai nhiều chương trình kích cầu mua sắm nhưng sức mua chậm, thậm chí không có người hỏi mua.

Dịp Black Friday, nhiều cửa hàng ở Đà Nẵng giảm giá đến 70% nhưng vắng người mua

Trên các tuyến phố xuất hiện những tấm biển giảm giá 70%

Người dân mua sắm tại cửa hàng ở đường Lê Duẩn trong ngày Black Friday

Chị Nguyễn Nguyễn Thị Nhàn cho biết thêm: “Năm nay cửa hàng đã triển khai chương trình khuyến mại để kích cầu mua sắm dịp Black Friday với mức giá ưu đãi 50% đến 70%, tuy nhiên sức mua khá chậm, khách đến cửa hàng chủ yếu chỉ tham khảo xem mẫu mã.

Trước đây có những sản phẩm giá khoảng 500.000 đồng vẫn bán khá tốt nhưng hiện nay giảm hơn một nửa chỉ còn 200.000 đến 250.000 đồng nhưng vẫn khó bán. Hoạt động kinh doanh hiện nay thật sự còn nhiều khó khăn, lợi nhuận ảnh hưởng đáng kể. Các cửa hàng hiện nay chủ yếu cố gắng duy trì hoạt động giữ khách quen, hy vọng sức mua khởi sắc hơn dịp cận Tết”.