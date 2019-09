DN Việt tích cực xúc tiến thương mại để chiếm lĩnh thị trường Nga

Từ ngày 24-27/9, Hội chợ Quốc tế Thực phẩm và Đồ uống - WorldFood Moscow được diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Crocus Expo (Moscow), Liên bang Nga. Đoàn doanh nghiệp Việt Nam dưới sự chủ trì của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp tham gia Khu gian hàng Việt Nam trưng bày tại Hội chợ nhằm quảng bá, giới thiệu các mặt hàng nông, thủy sản, thực phẩm và đồ uống xuất khẩu đặc sắc, tìm kiếm bạn hàng, đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nga một cách bền vững.

Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia năm 2019, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp tổ chức Đoàn gồm 10 doanh nghiệp tham gia Khu gian hàng Việt Nam trưng bày tại Hội chợ Worldfood Moscow - LB Nga. Đây đều là những doanh nghiệp có uy tín, có năng lực sản xuất, xuất khẩu, xúc tiến thương mại thuộc lĩnh vực nông, thủy sản, thực phẩm và đồ uống, từ nhiều vùng, miền trên cả nước như: Hà Nội, TP HCM, Bình Phước, Phú Thọ, Hậu Giang, Khánh Hoà... Các sản phẩm được trưng bày gồm hạt tiêu, hạt điều, cà phê, chè, thủy sản, hoa quả đóng hộp, nước ép trái cây.



Khách thăm quan các gian hàng của Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhi - Chủ tịch Công ty TNHH Tín Thịnh, chuyên chế biến và xuất khẩu thủy sản cho biết, hiện nay thị trường Nga mua nhiều sản phẩm của Việt Nam hơn và các mặt hàng được lựa chọn đa dạng hơn trước đây.

"Các sản phẩm của công ty tôi rất phù hợp với thị trường Nga, nên mong muốn lần này đến hội chợ là tìm kiếm thêm khách hàng ở Nga và các thị trường lân cận Nga. Hàng của công ty được xuất thẳng cho các nhà nhập khẩu ở bên này và mình muốn tìm kiếm thêm các nhà nhập khẩu trực tiếp vào siêu thị để việc xuất khẩu sản phẩm được bền vững hơn" - bà Nhi chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Nhi, để xuất khẩu sản phẩm vào Nga không đơn giản, bởi các tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tương tự như của châu Âu. Vì vậy nhà máy phải áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng như thị trường yêu cầu thì mới xuất khẩu được. Hiện nay, mỗi năm công ty xuất khẩu sang Nga đạt kim ngạch khoảng 1 triệu USD.

Với thâm niên gần 10 năm xuất khẩu hạt điều sang thị trường Nga, chị Tạ Ngọc Mai, Giám đốc bán hàng Công ty Hoàng Sơn 1 cũng nhận thấy, thị trường Nga đang có nhu cầu nhập khẩu nhiều hơn so với vài năm trước và công ty có kế hoạch đầu tư để xuất hàng tinh chế, thay vì xuất thô.

"So với 4 năm trước, giờ họ nhập nhiều hơn, năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái vì giá rẻ. Từ đầu năm đến giờ, bên tôi xuất khẩu được 60 container, trị giá khoảng 3 tỷ đồng/container. Công ty đang cố gắng sản xuất hàng rang, chiên, xuất thẳng vào siêu thị, dự tính trong vòng 3 năm nữa sẽ có" - chị Mai chia sẻ.

Ngoài các doanh nghiệp từ trong nước sang, tham gia Hội chợ WorldFood Moscow năm nay còn có các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Nga như: TH true Milk, King coffee, Viet House, Nafood, Sabeco.

Ông Nguyễn Mai Phương - đại diện của Tập đoàn Nafood tại Nga cho biết, tính đến thời điểm hiện tại các sản phẩm của Tập đoàn có mặt tại thị trường này được trọn một năm, với gần 10 loại hoa quả sấy. Chiến lược dài hạn để chiếm lĩnh thị trường Nga đã được Ban lãnh đạo Nafood tính đến.

"Cách đây 3 tuần đoàn cán bộ cấp cao của Nafood sang nghiên cứu thị trường và gặp các đối tác lớn, thì Tập đoàn có kế hoạch là trong tương lại gần sẽ xây dựng nhà máy quy mô nhỏ để sấy các sản phẩm của tập đoàn tại chỗ và của địa phương", ông Phương thông tin thêm.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Mai Phương, thị trường hoa quả sấy của Nga rất tiềm năng, bởi đây là xứ lạnh, họ thích hoa quả nhiệt đới như của Việt Nam. Hàng năm, khách Nga đi du lịch sang Việt Nam rất nhiều, họ được thưởng thức tại chỗ, khi về trở thành những người quảng cáo cho hoa quả Việt Nam. Việc Nafood mở thị trường ở bên này cũng dựa theo nhu cầu thực tế của người dân Nga. Do đó, không chỉ dừng ở các sản phẩm hoa quả sấy, mà Tập đoàn sẽ có phương án để xuất khẩu hoa quả tươi sang Nga.

Trực tiếp theo dõi thị trường, ông Dương Hoàng Minh - Tham tán thương mại Việt Nam tại LB Nga bày tỏ quan điểm: "Chúng ta là nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về nhiều mặt hàng như chè, cà phê, thủy sản nhưng chủ yếu xuất thô. Nhưng bây giờ doanh nghiệp tương đối đủ mạnh, có thể đầu tư ra nước ngoài thay vì bán hàng thô để họ chế biến.

Với thị trường Nga và liên minh kinh tế Á-Âu chúng ta đã có mối quan hệ tốt, có hiệp định cần vận dụng để hưởng các ưu đãi. Chúng ta cần đầu tư ở đây, đưa sản phẩm sơ chế vào chế biến, bán với thương hiệu của mình, lợi nhuận sẽ cao hơn".

Tiềm năng thị trường Nga còn rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam xâm nhập và chiếm lĩnh.

Ông Dương Hoàng Minh cho biết, năm 2018, xuất khẩu nông, thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nga tăng trưởng tích cực như cà phê đạt kim ngạch 190 triệu USD, hạt điều - 60 triệu USD, chè- 21 triệu USD, thủy sản -100 triệu USD, các mặt hàng hoa quả đóng hộp cũng tăng cao hơn... Kể từ khi Việt Nam ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á-Âu, các doanh nghiệp tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác.

Chẳng hạn, tại hội chợ Wolrd food Moscow, 4 năm liền Việt Nam đều có gian hàng quốc gia trưng bày. Số lượng các doanh nghiệp tham gia hội chợ hàng năm đều tăng. Tiềm năng thị trường còn rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam xâm nhập và chiếm lĩnh. Hiện nay Nga nhập khẩu thủy sản một năm 1,5 tỷ USD, trong khi Việt Nam mới xuất khẩu được 100 triệu USD, hay cà phê- một năm Nga nhập 600 triệu USD, Việt Nam, mặc dù đứng đầu các nước xuất khẩu mặt hàng này vào Nga, nhưng mới đạt 190 triệu USD.

Đối với ngành sản xuất kinh doanh, thực phẩm và đồ uống tại thị trường Nga thì Hội chợ Worldfood Moscow là sự kiện lớn và quan trọng hàng đầu. Vì thế đây là sự kiện được các doanh nghiệp toàn cầu quan tâm đặc biệt, là cơ hội để quảng bá, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Nga.

Hội chợ Worldfood Moscow 2019 có sự tham gia của 1.560 doanh nghiệp đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, với diện tích trưng bày gần 53,000 m2 với trên 3.172 gian hàng, thu hút gần 30.000 khách đến tham quan, giao dịch, ký kết hợp đồng./.