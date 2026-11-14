Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ ấn tượng hệ thống sản xuất tại siêu nhà máy của Vinamilk

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô và công nghệ sản xuất, doanh nghiệp sữa Việt còn khiến các đại biểu quan tâm bởi chiến lược phát triển sản phẩm, đầu tư nguyên liệu và mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với ngành nông nghiệp Mỹ.

“Đáng kinh ngạc” là cụm từ ông Mark Slupek, Phó Cục trưởng Cục Nông nghiệp Đối ngoại, dùng để mô tả hệ thống sản xuất và kho vận tại Siêu Nhà máy sữa Việt Nam (thường gọi là Nhà máy Mega) của Vinamilk. Sau chuyến tham quan, vị đại diện USDA cho biết nhiều thành viên trong đoàn cũng bất ngờ trước quy mô và mức độ tự động hóa của nhà máy.

Nhà máy sữa duy nhất đón phái đoàn nông nghiệp Hoa Kỳ

Chuyến tham quan diễn ra trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại nông nghiệp tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 9-12/11 do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Stephen Alexander Vaden dẫn đầu. Theo USDA, đây là đoàn xúc tiến thương mại có quy mô lớn nhất từng được FAS cử đến Việt Nam, với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và đại diện cơ quan quản lý nông nghiệp từ nhiều bang của Hoa Kỳ.

Trong lịch trình làm việc, Vinamilk là nhà máy sữa duy nhất và là một trong ba cơ sở sản xuất được lựa chọn tham quan thực tế. Đây cũng là dịp để các đại biểu tìm hiểu trực tiếp năng lực sản xuất của ngành sữa Việt Nam và trao đổi về cơ hội hợp tác trong chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm giữa hai nước.

Đại diện Vinamilk làm việc với đoàn xúc tiến thương mại nông nghiệp Hoa Kỳ trong khuôn khổ chương trình do USDA tổ chức tại Việt Nam (Ảnh: Hoàng Hùng)

Tại Nhà máy Mega, đoàn được giới thiệu hệ thống sản xuất có công suất thiết kế lên tới 800 triệu lít sữa mỗi năm, tương đương khả năng cung ứng khoảng một hộp sữa mỗi ngày cho gần một nửa trẻ em Việt Nam hiện nay. Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận nguyên liệu, chế biến, đóng gói đến lưu trữ và vận chuyển thành phẩm đều được tự động hóa ở mức độ cao. Nhà máy hiện vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn thực phẩm, đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu, với các chứng nhận như FDA, Halal, ISO, FSSC…

Hệ thống kho thông minh cao 35 m, gồm 17 tầng và sức chứa hơn 27.000 lô hàng là một trong những điểm nhấn khiến đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ ấn tượng tại Nhà máy Mega của Vinamilk (Ảnh: Hoàng Hùng)

Trong đó, hệ thống kho thông minh cao 35 m, gồm 17 tầng với sức chứa hơn 27.000 lô hàng là hạng mục gây ấn tượng mạnh với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ. Việc ứng dụng robot tự hành LGV, robot RGV, robot cần cẩu Stacker Crane… cùng hệ thống quản lý tự động giúp toàn bộ hoạt động xuất nhập và lưu trữ hàng hóa được thực hiện với độ chính xác cao và hạn chế tối đa sự can thiệp thủ công.

Ông Mark Slupek, Phó Cục trưởng Cục Nông nghiệp Đối ngoại, trong buổi tham quan và làm việc tại Vinamilk (Ảnh: Hoàng Hùng)

Sau chuyến tham quan, ông Mark Slupek cho biết nhiều thành viên trong đoàn đã bày tỏ sự bất ngờ trước quy mô sản xuất và mức độ tự động hóa tại nhà máy. Đặc biệt, vị đại diện USDA đánh giá rất cao hệ thống kho thông minh của Vinamilk và nhận xét đây là một trong những mô hình kho lưu trữ ấn tượng nhất mà ông từng được trải nghiệm.

Không ngừng nâng chuẩn trong chuỗi giá trị sữa toàn cầu

Việc siêu nhà máy của Vinamilk được lựa chọn là điểm đến làm việc của đoàn xúc tiến thương mại lớn nhất từng được FAS cử đến Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng. Theo USDA, Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của ngành nông nghiệp Hoa Kỳ, với giá trị xuất khẩu tăng 38% trong giai đoạn 2024-2025.

Với Vinamilk, mối quan hệ này đã được xây dựng trong nhiều năm và trải rộng trên nhiều mắt xích của chuỗi giá trị ngành sữa. Trong lĩnh vực chăn nuôi, Hoa Kỳ là một trong những đối tác cung cấp bò giống quan trọng cho Vinamilk, với các giống bò thuần chủng như Holstein Friesian (HF) và bò mang chủng A2 được sử dụng để phát triển đàn bò HF và A2 trong nước. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sử dụng nhiều nguyên liệu phục vụ sản xuất từ thị trường này.

Ở chiều ngược lại, Vinamilk hiện diện trực tiếp tại Hoa Kỳ thông qua Driftwood Dairy, doanh nghiệp sữa hơn 100 năm tuổi do Vinamilk sở hữu 100% vốn. Với doanh thu hơn 120 triệu USD mỗi năm, Driftwood hiện là một trong những nhà cung ứng sữa học đường chủ lực cho nhiều trường học tại Nam California. Bên cạnh đó, Vinamilk cũng xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh như sữa đặc, sữa chua sang thị trường Mỹ.

Thông qua Driftwood Dairy, Vinamilk hiện diện trực tiếp tại thị trường Hoa Kỳ, một trong những thị trường sữa lớn nhất thế giới (Ảnh: Minh Anh) Các sản phẩm Vinamilk được phân phối tại thị trường Hoa Kỳ, bên cạnh hoạt động đầu tư và sản xuất trực tiếp thông qua Driftwood Dairy (Ảnh: Minh Anh).

Bên cạnh năng lực sản xuất, điều khiến nhiều doanh nghiệp và hiệp hội nông nghiệp Hoa Kỳ quan tâm là cách Vinamilk đầu tư cho chất lượng ngay từ khâu nghiên cứu và lựa chọn nguyên liệu đầu vào. Một ví dụ được chia sẻ tại buổi làm việc là việc Vinamilk sử dụng đậu nành mang nhãn U.S. Identity Preserved. Đây là hệ thống quản lý và truy xuất nguồn gốc nghiêm ngặt của Hoa Kỳ, cho phép theo dõi nguyên liệu xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ khu vực trồng trọt, thu hoạch, vận chuyển đến chế biến, đồng thời đảm bảo các tiêu chí nhất quán về chất lượng và đặc tính sản phẩm.

“Trong hoạt động nghiên cứu và phát triển, Vinamilk không chỉ chuẩn bị cho nhu cầu của năm hiện tại hay năm tiếp theo, mà còn hướng tới các xu hướng dinh dưỡng trong 5-10 năm tới”, ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển Vinamilk, chia sẻ tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển Vinamilk, và đại diện đoàn công tác Hoa Kỳ trao quà lưu niệm, thể hiện mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn kết (Ảnh: Hoàng Hùng)

Để làm được điều đó, Vinamilk liên tục cập nhật các xu hướng tiêu dùng, công nghệ và nguyên liệu mới từ mạng lưới đối tác quốc tế, các triển lãm chuyên ngành và nguồn dữ liệu khoa học. Đây cũng là cách doanh nghiệp hiện thực hóa định hướng "không ngừng nâng chuẩn", không chỉ ở công nghệ sản xuất mà còn từ những yếu tố đầu tiên tạo nên sản phẩm.

Kết thúc chuyến tham quan, đại diện đoàn Hoa Kỳ gửi lời cảm ơn Vinamilk vì đã là đối tác của ngành nông nghiệp Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Sự ghi nhận từ các doanh nghiệp và tổ chức đến từ Hoa Kỳ không chỉ khẳng định vị thế của Vinamilk, mà còn cho thấy Việt Nam đã có những doanh nghiệp và nhà máy sản xuất đạt chuẩn quốc tế, đủ sức tạo dấu ấn với các đối tác đến từ một trong những cường quốc nông nghiệp hàng đầu thế giới.