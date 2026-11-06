Doanh nghiệp cần chuẩn hóa quy trình để giải bài toán khát vốn



Sử dụng vốn phải đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trong nước rơi vào tình trạng thiếu vốn khi quá phụ thuộc vào tín dụng. Trong khi đó, có nhiều kênh đầu tư khác còn dư địa, có thể trở thành nguồn lực để cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán, quy mô tín dụng ngân hàng năm 2025 tương đương 145% GDP, trong khi vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 82,6% GDP và trái phiếu niêm yết tương đương 22,1% GDP tại thời điểm 30/6/2026.

Diễn đàn Made by Vietnam Forum 2026, chủ đề “Thị trường vốn chu kỳ X - Bệ phóng cho doanh nghiệp Made by Vietnam” do Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức. (Ảnh: BTC)

Tại Diễn đàn Made by Vietnam Forum 2026, chủ đề “Thị trường vốn chu kỳ X - Bệ phóng cho doanh nghiệp Made by Vietnam” do Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức chiều 6/11, các chuyên gia cho rằng, với tiến trình hội nhập của thị trường chứng khoán và định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, cơ hội tiếp cận dòng vốn trong nước và quốc tế của các doanh nghiệp đang ngày càng đa dạng.

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu, các doanh nghiêp vẫn còn nhiều kênh huy động vốn hiệu quả, phát hành trái phiếu hay phát triển các khoản vay hợp vốn, tìm kiếm đối tác liên doanh.

Ông Trịnh Thanh Cần - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kafi cho hay, để hoạt động tốt trong thị trường vốn, doanh nghiệp cần làm rõ vấn đề: Vốn sẽ được sử dụng vào đâu? Mô hình kinh doanh có bền vững không? Khi có vốn vào thì có thể phát triển tốt hơn không ? Năng lực nào bảo đảm hiệu quả ?

Ông Trịnh Thanh Cần - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kafi. (Ảnh: BTC)

Cùng với doanh thu, lợi nhuận, các chỉ tiêu như tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) và chất lượng tài sản là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư đánh giá hiệu quả.

Doanh nghiệp Việt Nam phải có những mô hình kinh doanh rõ ràng, dễ hiểu đối với nhà đầu tư, cần phải chuẩn hóa các báo cáo tài chính, quản trị từ sớm để các nhà đầu tư kiểm chứng được hoạt động, dòng tiền, lợi nhuận của bên huy động vốn.

"Khi mình cần gọi vốn thì phương án, kế hoạch sử dụng vốn của mình cần phải rõ ràng. Nên chọn thời điểm mà thị trường phù hợp để mình được định giá tốt hơn. Tuy nhiên, nếu chờ đến thời điểm mà thị trường phù hợp mới chuẩn bị thì nhiều khi bị trễ cơ hội. Cho nên tôi nghĩ doanh nghiệp phải chuẩn bị chuẩn hóa mô hình vận hành của mình, báo cáo quản trị và phương án, kế hoạch sử dụng vốn của mình", ông Trịnh Thanh Cần nói.

Trung tâm tài chính được thành lập, kỳ vọng giúp doanh nghiệp có nhiều phương án tiếp cận vốn trong và ngoài nước

Chuẩn hóa quy trình ở mức cơ bản nhất

Theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, việc huy động vốn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thường khó khăn hơn.

Do vậy, để tăng khả năng tiếp cận vốn, SMEs càng cần chuẩn hóa các quy trình từ tài chính đến quản trị.

Cụ thể, về quản trị kế toán, chỉ cần đơn giản hóa, cần một sổ thôi nhưng phải thống nhất. Nếu chỉ hoạt động trong nước thì không nhất thiết phải theo chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS.

Quy trình quản lý và hoạt động của doanh nghiệp phải chuẩn, theo tiêu chuẩn quốc tế, quản trị bằng hệ thống bằng phần mềm có thể kiểm tra, đánh giá được.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. (Ảnh: BTC)

Mục tiêu cuối cùng để các quỹ đầu tư chấp nhận rót vốn là thấy trong tương lai gần, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp có thể tăng, chi phí có thể giảm, thị phần có thể được mở rộng.

"Những doanh nghiệp họ thấy được tiềm năng, khi mà họ vô với 20% cổ phần thì họ kèm những điều kiện như phải tuân thủ những cái quy định, những cái quy trình như vậy và họ cả đưa cả người của họ vào Hội đồng quản trị để làm việc đó luôn. Chính vì thế, với các doanh nghiệp SMEs, cần chuẩn hóa ở mức cơ bản và tập trung làm thế nào để có thể kiếm ra tiền. Khi đã kiếm tiền được, đã sống được và có nhu cầu tiếp tục mở rộng quy mô thì việc huy động vốn sẽ đơn giản", PGS.TS Nguyễn Hữu Huân lưu ý.

Trong chu kỳ phát triển mới, cơ hội huy động vốn có thể mở rộng, nhưng năng lực nội tại và hiệu quả sử dụng vốn mới là nền tảng giúp doanh nghiệp chuyển hóa cơ hội thành giá trị bền vững.

Bài toán đặt ra cho doanh nghiệp không chỉ là tìm kiếm nguồn vốn mới, mà còn là chuẩn bị năng lực để sử dụng nguồn lực đó hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và xây dựng niềm tin dài hạn với nhà đầu tư.