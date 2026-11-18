Trong nhiều năm, mở rộng xuất khẩu được xem là một trong những con đường quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, khi hội nhập ngày càng sâu rộng, câu chuyện không còn dừng lại ở việc đưa sản phẩm ra nước ngoài, mà là làm thế nào để doanh nghiệp xây dựng được chỗ đứng, tạo dựng niềm tin với khách hàng và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh triển khai Chương trình “Vươn ra thị trường quốc tế” giai đoạn 2026-2030 theo Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 6/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh ở nước ngoài và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại Diễn đàn “Đầu tư và Kinh doanh quốc tế” do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức sáng 18/11, các chuyên gia cho rằng, để hiện diện bền vững trên thị trường quốc tế, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy, từ tập trung vào quy mô thị trường và doanh số xuất khẩu sang phát triển năng lực cốt lõi, nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Diễn đàn “Đầu tư và Kinh doanh quốc tế” do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức ngày 18/11 tại Hà Nội

Cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh

Theo TS. Đặng Thanh Phương, giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy lợi, doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cách thức để xây dựng hiện diện quốc tế, từ xuất khẩu sản phẩm, cung cấp dịch vụ công nghệ, đầu tư hạ tầng đến phát triển thương hiệu gắn với văn hóa và trải nghiệm. Mỗi doanh nghiệp có thể lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực, nguồn lực và điều kiện thực tế, thay vì áp dụng một mô hình chung.

Từ góc nhìn này, chuyên gia chỉ ra sáu cơ hội mà doanh nghiệp có thể khai thác để chuyển lợi thế từ thị trường trong nước thành năng lực cạnh tranh quốc tế.

Thứ nhất là tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Thông qua việc trở thành nhà cung cấp trực tiếp hoặc tham gia mạng lưới nhà cung ứng của các tập đoàn quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam có thể từng bước hiện diện trong chuỗi cung ứng toàn cầu ngay tại thị trường trong nước. Các lĩnh vực như năng lượng, logistics, nhiên liệu và dịch vụ công nghiệp đều có thể tạo cơ hội cho doanh nghiệp tham gia.

Tuy nhiên, để trở thành đối tác của các tập đoàn quốc tế, doanh nghiệp cần đáp ứng những yêu cầu chặt chẽ về chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và tiến độ giao hàng. Đây không chỉ là điều kiện để có được hợp đồng mà còn là cơ sở để xây dựng uy tín trong quan hệ hợp tác lâu dài.

Thứ hai là tận dụng hiệu quả mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA). Việt Nam hiện có 17 FTA đang thực thi và một FTA vừa được ký trong tháng 10/2026. Mạng lưới này tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nhiều thị trường, hưởng ưu đãi thuế quan và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Dù vậy, việc có nhiều FTA không đồng nghĩa doanh nghiệp tự động khai thác được các lợi thế. Điều quan trọng là phải hiểu rõ cam kết, quy tắc xuất xứ, biểu thuế ưu đãi và tiêu chuẩn sản phẩm tại từng thị trường. Từ đó, doanh nghiệp mới có thể chuyển những cam kết thương mại thành lợi ích cụ thể trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu và đầu tư.

Thứ ba là khai thác các kênh số để tiếp cận khách hàng quốc tế. Thương mại điện tử và nền tảng số giúp doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng nước ngoài mà chưa nhất thiết phải mở văn phòng đại diện hoặc hiện diện vật lý tại thị trường sở tại. Tuy nhiên, bán hàng qua nền tảng số không chỉ là đăng tải sản phẩm và tiếp nhận đơn hàng. Doanh nghiệp còn phải chuẩn bị tài liệu đa ngôn ngữ, phương thức thanh toán, chứng từ, logistics và quy trình hỗ trợ khách hàng sau giao dịch.

Đặc biệt, việc xử lý đổi trả, hoàn hàng và phản hồi của khách hàng quốc tế có thể phát sinh chi phí lớn. Vì vậy, doanh nghiệp cần tính toán đầy đủ các khâu trong quá trình phục vụ khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào chi phí quảng cáo và bán hàng.

Thứ tư là chuyển đổi xanh và đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Đây đang trở thành yêu cầu ngày càng quan trọng tại nhiều thị trường và trong chuỗi cung ứng quốc tế. Để đáp ứng, doanh nghiệp cần xác định cụ thể tiêu chuẩn của thị trường mục tiêu, đánh giá hiện trạng hoạt động, nhận diện những khoảng trống cần khắc phục và ưu tiên nguồn lực phù hợp.

Theo TS. Đặng Thanh Phương: “Dữ liệu và bằng chứng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình này. Doanh nghiệp cần lưu giữ thông tin minh bạch về năng lượng, nguyên liệu, chất lượng sản phẩm và điều kiện lao động để chứng minh việc thực hiện các cam kết. Chuyển đổi xanh vì thế không chỉ là yêu cầu tuân thủ mà còn là điều kiện để nâng cao khả năng tham gia thị trường quốc tế”.

TS. Đặng Thanh Phương, giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy lợi, chia sẻ tại Diễn đàn

Thứ năm là nâng cấp giá trị trong chuỗi sản xuất và kinh doanh. Doanh nghiệp có thể lựa chọn sản xuất theo thiết kế của khách hàng (OEM), tự thiết kế và phát triển sản phẩm (ODM) hoặc kinh doanh dưới thương hiệu riêng (OBM). Tuy nhiên, việc xây dựng thương hiệu riêng không phải con đường bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp. Mỗi mô hình đều có những yêu cầu và lợi thế khác nhau.

Nếu lựa chọn phát triển thương hiệu riêng, doanh nghiệp phải chuẩn bị đồng bộ năng lực sản xuất, thiết kế, phân phối, logistics và nghiên cứu thị trường. Đây là bài toán phức tạp, đòi hỏi nguồn lực và chiến lược dài hạn, nhưng có thể giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tạo dựng giá trị và vị thế trên thị trường.

Thứ sáu là tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, nhà trường, viện nghiên cứu, đối tác công nghệ, cơ quan quản lý và hiệp hội. Sự phối hợp này giúp doanh nghiệp nhận diện những điểm còn thiếu về công nghệ, nhân lực và quản trị, từ đó tìm kiếm giải pháp để thu hẹp khoảng cách năng lực khi tham gia thị trường quốc tế.

Hiện diện bền vững trên thị trường quốc tế

Bên cạnh năng lực sản xuất, công nghệ và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn, xây dựng thương hiệu là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tạo dựng vị thế lâu dài tại thị trường nước ngoài. Một sản phẩm có chất lượng có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng lần đầu, nhưng để khách hàng tiếp tục lựa chọn, doanh nghiệp cần tạo dựng được uy tín, sự khác biệt và giá trị riêng.

Tuy nhiên, xây dựng thương hiệu ở nước ngoài không đơn thuần là quảng bá sản phẩm. Doanh nghiệp cần hiểu đặc điểm văn hóa, thị hiếu và hành vi tiêu dùng tại từng thị trường; điều chỉnh cách tiếp cận, ngôn ngữ, dịch vụ và phương thức phân phối. Quan trọng hơn, thương hiệu phải được bảo đảm bằng chất lượng sản phẩm và trải nghiệm nhất quán của khách hàng.

Trong quá trình đó, truyền thông và báo chí có vai trò kết nối, lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam tới công chúng trong nước cũng như quốc tế. Thông tin chính xác, khách quan về năng lực, sản phẩm, mô hình kinh doanh và những câu chuyện thành công của doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao nhận diện, củng cố niềm tin của đối tác và khách hàng.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Diễn đàn “Đầu tư và Kinh doanh quốc tế”

Chia sẻ tại Diễn đàn, Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng cho rằng, các nội dung thảo luận cần tập trung vào ba vấn đề: nhận diện đúng cơ hội, tháo gỡ những rào cản thực chất và thúc đẩy các kết nối cụ thể. Đây cũng là những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong quá trình mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh và xây dựng thương hiệu tại các thị trường quốc tế.

Ông Phạm Mạnh Hùng khẳng định: “Với vai trò là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, VOV xác định trách nhiệm đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Không chỉ thông tin về những chính sách mới, VOV còn hướng tới góp phần thúc đẩy chính sách đi vào cuộc sống; không chỉ phản ánh khó khăn, thách thức mà còn kết nối các bên để tìm kiếm giải pháp; không chỉ giới thiệu những thương hiệu Việt Nam thành công mà còn góp phần đưa hình ảnh và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Với hệ thống phát thanh, các kênh thông tin đa ngôn ngữ, báo điện tử, nền tảng số và mạng lưới cơ quan thường trú trong nước, nước ngoài, VOV sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối thông tin, tri thức, thị trường và cơ hội hợp tác”.

Ông Phạm Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh, mỗi doanh nghiệp Việt Nam thành công trên thị trường quốc tế không chỉ tạo thêm giá trị cho nền kinh tế mà còn góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh của Việt Nam. Đây cũng là biểu hiện sinh động của tầm vóc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.