Doanh nghiệp cần nâng cao hiệu quả kinh doanh, minh bạch để thu hút dòng vốn

Tiếp tục hoàn thiện pháp lý, nâng cao chất lượng thị trường vốn

Tại diễn đàn do Ủy ban chứng khoán Việt Nam và Báo Tuổi Trẻ tổ chức chiều 30/10, đại biểu cho rằng, tín dụng ngân hàng đang đóng góp khoảng 51% tổng nguồn vốn của nền kinh tế, trong khi nguồn vốn huy động từ thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp mới chiếm khoảng 13-14%.

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp đã mở ra cơ hội tiếp cận rộng hơn với các nhà đầu tư tổ chức và dòng vốn quốc tế.

Đại biểu dự diễn đàn (Ảnh Quang Định)

Phát biểu tại diễn đàn, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, việc nâng hạng này không phải đích đến cuối cùng, mà là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới. Khả năng thu hút nguồn vốn còn phụ thuộc vào chất lượng thị trường, sức hấp dẫn của doanh nghiệp và môi trường đầu tư.

Về phía cơ quan quản lý, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao chất lượng hàng hóa và phát triển nhà đầu tư tổ chức. Doanh nghiệp cũng cần cải thiện năng lực cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh, chất lượng quản trị và minh bạch thông tin để đáp ứng chuẩn mực quốc tế, thu hút dòng vốn dài hạn.

Ở góc độ quỹ đầu tư, ông Đinh Đức Minh – Giám đốc Đầu tư cấp cao VinaCapital cho biết, khi xem xét đầu tư vào một doanh nghiệp, các quỹ thường ưu tiên đánh giá tính bền vững của mô hình kinh doanh và triển vọng phát triển trong dài hạn. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng phân tích vị thế của doanh nghiệp so với các đối thủ trên thị trường, đặc biệt là những lợi thế cạnh tranh có thể giúp doanh nghiệp duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Đinh Đức Minh – Giám đốc Đầu tư cấp cao VinaCapital (Ảnh Quang Định)

Ông Đinh Đức Minh nói: “Chúng tôi cũng nhìn vào chiến lược về năng lực của ban lãnh đạo công ty và chất lượng quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi đặt yếu tố quan trọng vào độ minh bạch trong quản trị doanh nghiệp, minh bạch công bố thông tin. Ban lãnh đạo doanh nghiệp phải đặt lợi ích của cổ đông nắm giữ cổ phần thiểu số”.

Còn ông Johan Nyvene - Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán TP.HCM thì cho rằng, các doanh nghiệp khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), hay phát hành riêng lẻ để huy động vốn thường chưa có kinh nghiệm nên cần lưu ý: “Số liệu của doanh nghiệp có thể được kiểm toán nhưng không chuẩn bị kĩ càng cho các câu hỏi nhà đầu tư nước ngoài. Vì họ rất sâu sắc, chi tiết có thể hỏi về phân loại doanh thu, tuy nhiên khi hỏi về tương lai của doanh nghiệp 2 năm tới thì chưa có có câu trả lời thuyết phục lắm, thậm chí khi hỏi phân bổ doanh thu sẽ đến từ những khách hàng loại nào thì họ cũng chưa có phân tích đó”.

Ông Hoàng Đức Long – Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ HDBank (Ảnh: Quang Định)

Ngân hàng kết nối dòng vốn quốc tế với nhu cầu phát triển trong nước

Về việc các ngân hàng thương mại có thể làm gì để kết nối dòng vốn quốc tế với nhu cầu phát triển trong nước, ông Hoàng Đức Long – Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ HDBank cho biết, các ngân hàng có thể huy động vốn quốc tế để tài trợ nhu cầu trong nước; thu xếp, kết nối các định chế cùng tài trợ dự án; và hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị điều kiện để trực tiếp tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Nhiều doanh nghiệp có dự án tốt nhưng cần hoàn thiện hồ sơ tài chính, quản trị, dữ liệu môi trường – xã hội và phương án dòng tiền. Ngân hàng có thể đồng hành từ sớm, cùng các đối tác tư vấn lựa chọn nguồn vốn, kỳ hạn và dòng tiền phù hợp.