Doanh nghiệp "cầu cứu" vì bị lấn chiếm đất, lãnh đạo tỉnh Bình Phước chỉ đạo nóng

Diện tích đất mà người dân đang lấn chiếm, sử dụng trái phép nằm trong Dự án khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Thanh Tòng, ấp Bàu Đưng, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Theo đó, năm 2009, Công ty TNHH Thanh Tòng được UBND tỉnh Bình Phước cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích 172,4 ha để sử dụng cho hoạt động khai thác khoáng sản than bùn. Năm 2013, do chủ đầu tư chậm triển khai, UBND tỉnh Bình Phước thu hồi khu đất này, giao UBND xã Tân Thành quản lý. Do đất bị bỏ hoang trong thời gian dài và chưa có ranh mốc nên nhiều hộ dân đã lấn chiếm sử dụng.

Đất dự án của Công ty TNHH Thanh Tòng bị người dân lấn chiếm, làm nhà.

Đến năm 2018, UBND tỉnh Bình Phước tiếp tục cho phép Công ty TNHH Thanh Tòng triển khai dự án. Lúc này, doanh nghiệp phát hiện đất dự án bị lấn chiếm nên xảy ra tranh chấp với các hộ dân. Sau đó, doanh nghiệp thỏa thuận bồi thường cây trồng trên đất cho người dân và đến nay đã sử dụng được 107 ha, diện tích còn lại vẫn còn tranh chấp. Trong số các hộ dân lấn chiếm có trường hợp quản lí 20 ha đất của dự án.

Việc các hộ dân lấn chiếm đất khiến doanh nghiệp này gặp nhiều khó khăn vì đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây nhà xưởng, mua máy móc nhưng lại không được khai thác. Mặt khác, việc tranh chấp đất giữa doanh nghiệp và người dân còn gây mất an ninh trật tự.

Sau khi doanh nghiệp "kêu cứu" đến chính quyền, UBND huyện Bù Đốp đã hỗ trợ nhà đầu tư kiểm kê diện tích bị lấn chiếm, đồng thời vận động các hộ dân bàn giao đất. Đối với chủ đầu tư thì yêu cầu thỏa thuận hỗ trợ người dân về cây trồng, các tài sản khác trên đất. UBND huyện cũng đã báo cáo UBND tỉnh Bình Phước xin hướng chỉ đạo để có thể nhanh chóng bàn giao đất cho doanh nghiệp.

Liên quan vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét việc giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất bị xâm canh lấn chiếm trong vùng dự án khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Thanh Tòng.

Từ đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành công văn 3534 giao UBND huyện Bù Đốp tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng phần diện tích thuộc dự án đang bị các hộ dân lấn chiếm, sử dụng trái phép theo quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ diện tích đất công trên địa bàn huyện, tránh để xảy ra tình trạng lấn chiếm và khiếu kiện, khiếu nại gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trường hợp vượt thẩm quyền, UBND huyện Bù Đốp kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Bình Phước để được xem xét./.