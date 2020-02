Doanh nghiệp chủ động phòng chống dịch bệnh do virus corona

Sau khi Tổ chức y tế thế giới (WHO) công bố tình trạng khẩn cấp của về dịch viêm phổi cấp do virus corona, UBND TP HCM đã họp triển khai những giải pháp phòng ngừa và ứng phó dịch bệnh này. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM cũng đã chủ động và khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm.



Hiện nay, mỗi ngày tại Cảng Cát Lái của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn có hơn 20 ngàn lượt khách đến để làm các thủ tục dịch vụ logictics và giao nhận hàng hóa xuất, nhập khẩu, trong đó có nhiều người nước ngoài, hãng tàu nước ngoài.

Để phòng ngừa dịch bệnh do virus corona lây cho cán bộ, nhân viên của đơn vị, Tổng công ty đã quán triệt đến tất cả nhân viên phải giữ gìn vệ sinh chung ở khu vực làm việc, đeo khẩu trang khi làm việc, nhất là khi tiếp xúc với người nước ngoài và tránh tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa.

Nhân viên nhiều DN ở TP HCM đeo khẩu trang làm việc ngăn ngừa virus Corona.

Thiếu tá Trương Công Cường, trợ lý Tuyên huấn Phòng Chính trị Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, cán bộ, nhân viên khi giao dịch với khách hàng tránh tiếp xúc trực tiếp trên hàng hóa, hiện vật và nhất thiết phải đeo khẩu trang nơi đông người.

"Chúng tôi không chỉ tuyên truyền cho nhân viên trong Tổng công ty mà cả khách hàng làm thế nào để ý thức về dịch bệnh hiện nay để hạn chế mức thấp nhất dịch do virus Corona tại khu vực Cảng Cát Lái", Thiếu tá Trương Công Cường cho biết.

Tại hệ thống siêu thị của Big C ở TP HCM - nơi có đông đúc khách hàng đến mua sắm, doanh nghiệp này đã trang bị khẩu trang cho tất cả nhân viên của 10 siêu thị. Đại diện Big C cho biết, các siêu thị đã dán nhiều thông báo lưu ý khách hàng chủ động phòng chống dịch bệnh. Đồng thời đang làm việc với nhà cùng cấp để vài ngày tới sẽ chuẩn bị khẩu trang y tế, nước sát trùng rửa tay cho khách hàng.

Đặc biệt hiện nay, sức mua các loại khẩu trang y tế, nước sát trùng rửa tay đang tăng đột biến. Trước tình hình này, hệ thống siêu thị của Big C cam kết sẽ bán đến sản phẩm cuối cùng không tăng giá.

Không chỉ các doanh nghiệp bán lẻ mà ở các doanh nghiệp chuyên sản xuất cũng phòng ngừa nghiêm ngặt dịch bệnh này. Tại Công ty TNHH Pouchen, quận Bình Tân, nơi có hơn 62.000 lao động, những ngày qua, công ty đã không cho những đối tác, nhà cung cấp nguyên liệu đến từ Trung Quốc, hoặc quá cảnh qua vùng dịch đến công ty.

Đối với cán bộ, nhân viên người Trung Quốc sau khi nghỉ Tết sẽ tiếp tục được cho nghỉ phép dài ngày, chưa trở lại làm việc vào thời điểm này. Các cán bộ, chuyên gia ở các nước khác, sau tết trở lại làm việc thì sẽ được theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt mỗi ngày. Công ty cũng đã phát khẩu trang và yêu cầu tất cả nhân viên đều đeo khẩu trang khi làm việc.

“Hiện nay, bất cứ ai đến từ Trung Quốc và các tỉnh lân cận vùng dịch của Trung Quốc sẽ không cho phép vào công ty, đến khi nào vùng dịch được khống chế xong. Công ty cũng tuyên truyền cho công nhân phải đeo khẩu trang và vệ sinh sát trùng khi làm việc, đồng thời cung cấp tất cả các dụng cụ, thiết bị để kiểm tra sức khỏe cho công nhân và cung cấp các loại dung dịch để vệ sinh, sát trùng. Công ty đang cảnh giác cao độ và tất cả các biện pháp tuyên truyền về dịch bệnh đều làm đầy đủ và theo dõi chặt chẽ tình hình”, ông Kim Vĩnh Cường, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pouchen cho biết.

Đến ngày 1/2, tại TP HCM mới chỉ có khoảng 70% doanh nghiệp làm việc trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có đông lao động và có nhiều nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng đều chủ động phòng, ngừa dịch bệnh viêm phối cấp do virus Corona. Do vậy, việc chủ động phòng ngừa dịch bệnh là điều kiện cần thiết để đảm bảo an toàn cho nhân viên và ngăn ngừa dịch bệnh có thể lây lan khi xuất hiện./.