Doanh nghiệp dệt may chịu nhiều tổn thất vì thương chiến Mỹ - Trung

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã ảnh hưởng tới tỷ giá giữa các đồng tiền; giá hàng hóa gia công tại Việt Nam cao hơn so với một số nước trong khu vực như Hàn Quốc, Trung Quốc, dẫn tới ảnh hưởng đến các đơn hàng xuất khẩu, đặc biệt là nhóm hàng dệt may.



Cụ thể, đến thời điểm này, đơn hàng của một số doanh nghiệp dệt may mới chỉ bằng khoảng 70% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, việc tiêu thụ sợi và nguyên phụ liệu gặp rất nhiều khó khăn vì thị trường xuất khẩu chủ lực là Trung Quốc chiếm tới 60% đã cắt giảm lượng nhập hàng.

Ngành dệt may Việt Nam tiếp tục gặp khó. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, đơn hàng của mặt hàng may mặc cũng sụt giảm nghiêm trọng. Nếu như thời điểm giữa năm 2018, nhiều doanh nghiệp lớn có đơn hàng đến hết năm, thì thời điểm giữa năm 2019, doanh nghiệp chỉ ký được các đơn hàng có số lượng nhỏ và ký theo tháng. Lý do là các đối tác có chung tâm lý lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ leo thang, nên các đơn hàng bị chia nhỏ thay vì đặt số lượng lớn như những năm trước.



Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vũ Đức Giang cho hay, từ cuối năm 2018 đến nay, ngành dệt may Việt Nam chịu nhiều tổn thất do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Cuộc chiến này đã và đang tạo sức ép cho nguồn cung của ngành dệt may Việt Nam, bởi các doanh nghiệp dệt may đang phải trả chi phí cao hơn để mua vải trong khi vẫn phải chịu áp lực giảm giá từ các đơn hàng xuất khẩu, ông Giang chia sẻ./.