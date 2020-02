Doanh nghiệp dệt may lo dịch corona ảnh hưởng nguồn nguyên liệu

Sáng nay (10/2), Hiệp hội Dệt May thêu đan TP HCM cho biết, mỗi năm ngành dệt may nhập, xuất nguyên liệu từ Trung Quốc chiếm tỷ lệ từ 30%-40%. Trước tình trạng dịch bệnh Corona, ngành dệt may lo ngại sẽ ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu sản xuất của doanh nghiệp thành phố trong thời gian tới.



Theo Hiệp hội Dệt May thêu đan TP HCM, mỗi năm các doanh nghiệp của thành phố nhập khẩu khoảng 7 tỉ USD nguyên liệu sản xuất, trong đó nhiều nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Đến thời điểm này, doanh nghiệp dệt may của thành phố vẫn còn nguyên liệu để sản xuất đến hết tháng 2 do các doanh nghiệp nhập khẩu từ trước Tết.

Mỗi năm các doanh nghiệp dệt may của TP HCM nhập khẩu khoảng 7 tỉ USD nguyên liệu sản xuất.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang rất lo nguồn nguyên liệu sản xuất cho tháng 3 và tháng 4 khi dịch bệnh Corona kéo dài. Các doanh nghiệp hiện đang rà soát lại các đầu mối cung cấp nguyên liệu từ Trung Quốc để đặt hàng nhập khẩu. Một số doanh nghiệp cũng tính đến việc thay thế nguồn nguyên liệu nhập bằng nguồn nguyên liệu trong nước, nhưng cũng cần có thời gian chuyển đổi.

“Doanh nghiệp lo tình hình dịch bệnh kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến thương mại giữa các bên. Hiện nay các doanh nghiệp điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất các mặt hàng để duy trì sản xuất. Doanh nghiệp nào có điều kiện cũng chia sẻ nguồn nguyên liệu với nhau để vượt qua khó khăn trong tháng 2 và tháng 3”, ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May thêu đan TP HCM cho biết thêm./.