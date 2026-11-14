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Doanh nghiệp điều Việt Nam tìm cơ hội mở rộng thị trường Pháp

Thứ Bảy, 12:29, 14/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Diễn đàn kết nối doanh nghiệp ngành điều Việt Nam với các nhà nhập khẩu, phân phối và bán lẻ tại Pháp đã tập trung trao đổi nhu cầu thị trường, yêu cầu xuất khẩu sang EU và định hướng xây dựng thương hiệu điều Việt tại châu Âu.

 

Ngày 13/11, Thương vụ Việt Nam tại Pháp phối hợp với Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp và xúc tiến thương mại Việt Nam - Pháp ngành điều, với sự tham dự của đoàn doanh nghiệp Việt Nam cùng gần 10 nhà nhập khẩu, phân phối, bán lẻ và chuyên gia tại Pháp.

Diễn đàn hướng tới thúc đẩy kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước, trong đó tập trung lắng nghe nhu cầu của nhà nhập khẩu, tìm hiểu yêu cầu phân phối và khả năng mở rộng thị trường cho sản phẩm điều Việt Nam.

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Ông Vũ Anh Sơn, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Pháp phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Anh Sơn, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Pháp ghi nhận vai trò của các nhà nhập khẩu, phân phối Pháp trong việc đưa sản phẩm Việt Nam đến với người tiêu dùng sở tại. Theo ông, các đối tác này không chỉ là người mua hàng mà còn là những "đại sứ của sản phẩm Việt Nam" nhờ am hiểu thị trường, có mạng lưới phân phối và niềm tin vào chất lượng hàng hóa Việt Nam.

Đối với ngành điều, ông Vũ Anh Sơn nhấn mạnh yêu cầu không chỉ gia tăng khối lượng xuất khẩu mà còn phải nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển thương hiệu và xây dựng quan hệ thương mại bền vững. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Pháp được nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện, việc chuyển hóa nền tảng hợp tác giữa hai nước thành các quan hệ kinh tế, thương mại cụ thể có ý nghĩa quan trọng.

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Toàn cảnh diễn đàn

Điểm đáng chú ý của diễn đàn là các nhà nhập khẩu Pháp được ưu tiên chia sẻ nhu cầu trước khi doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm. Đại diện R’Asie Foods nhấn mạnh tiềm năng của Pháp với vai trò là thị trường tiêu dùng cuối cùng, nơi doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội xây dựng thương hiệu. Doanh nghiệp cũng kỳ vọng các nhà xuất khẩu chủ động hơn trong việc tiếp cận thị trường.

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Toàn cảnh diễn đàn

Trong khi đó, ACEM đề cao vai trò của hệ thống phân phối do cộng đồng người Việt và người Á châu phát triển, đồng thời mong muốn tăng cường liên kết trực tiếp với nhà sản xuất Việt Nam nhằm giảm các khâu trung gian và đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng hơn.

Thương vụ Việt Nam tại Pháp khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng VINACAS, duy trì các đầu mối giao thương đã thiết lập và thúc đẩy hợp tác đi đến những hợp đồng cụ thể. Mục tiêu là mở rộng sự hiện diện của sản phẩm, thương hiệu điều Việt Nam tại các hệ thống phân phối và đại siêu thị ở Pháp.

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Đầu năm 2026 xuất khẩu điều “bùng nổ”

VOV.VN - Việt Nam xuất khẩu khoảng 65 nghìn tấn nhân điều chế biến, thu về 434 triệu USD. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, phản ánh nhu cầu tiêu thụ phục hồi mạnh mẽ tại các thị trường chủ lực, đặc biệt trong cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ánh Phương/VOV.VN
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