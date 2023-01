Doanh nghiệp lớn ngành dệt may "bội thu" trong năm 2022

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023, sáng 3/1 - ngày làm việc đầu tiên của năm 2023, Tổng Công ty May 10 (May 10) đã tổ chức tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Thông tin về hoạt động kinh doanh của May 10 trong năm 2022, ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc May 10 cho biết, mặc dù chịu tác động nhiều mặt từ tình hình kinh tế thế giới, chi phí nguyên, nhiên liệu liên tục tăng cao trong bối cảnh thị trường tài chính, tỷ giá có nhiều biến động; Nguồn hàng những tháng cuối năm gặp nhiều khó khăn, số lượng đơn hàng giảm từ 10-15%, đơn hàng nhỏ, lẻ phức tạp, giá giảm từ 15% - 30%...

“Với tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ, nội lực, tốc độ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa tìm các giải pháp gia tăng sản xuất, kinh doanh góp phần an sinh xã hội, năm 2022, May 10 hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra khi đạt tổng doanh thu 4.500 tỷ đồng, tăng 18,42% so với kế hoạch, tăng 27,93 % so với năm 2021. Thu nhập bình quân đạt 9,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,4% so với kế hoạch, tăng 11,24% so với năm 2021”, ông Việt thông tin.

Ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc May 10 phát động phong trào thi đua toàn Tổng Công ty năm 2023.

Đáng chú ý, trong năm 2023, May 10 còn khánh thành Dự án mở rộng năng lực sản xuất xí nghiệp May Hưng Hà với tổng diện tích xây dựng khoảng 10.000m2. Hoàn thành Dự án mở rộng năng lực sản xuất Chi nhánh Tổng Công ty May 10 - Xí nghiệp May Bỉm Sơn với tổng diện tích 36.023m2 dự kiến tạo việc làm cho 3.500 lao động. Đặc biệt, dự án được đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời với công xuất 800kW thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng.

Cũng trong năm 2022, May 10 ra mắt 2 dòng sản phẩm mới là DETHEIA và GENEROS hướng đến chinh phục khách hàng trong nước, sản xuất ra thị trường quốc tế. Tiếp tục mở rộng và phát triển dòng hàng chủ lực sơ mi, jacket, quần, veston và phát triển khách hàng mới làm ODM trực tiếp: Nordstrom, Puma-Newtimes, Brook & brother, nhờ đó thị trường nội địa năm 2022 đã có chuyển biến tích cực.

Các đơn vị, phòng ban của May 10 ký cam kết thi đua năm 2023.

Lường trước khó khăn nhưng mục tiêu không suy giảm

Xác định trong năm 2023, tình hình xung đột Nga - Ukraine vẫn diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương mại toàn cầu, khủng hoảng thiếu năng lượng tiếp tục gia tăng, lạm phát chưa được kiểm soát, người dân toàn thế giới tiếp tục cắt giảm chi tiêu, các công ty thời trang tồn kho nhiều dẫn đến đơn hàng giảm... lãnh đạo May 10 dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh, cạnh tranh đơn hàng gay gắt cũng như thị trường xuất khẩu và nội địa sẽ tiếp tục khó khăn.

Do đó, May 10 đề ra chỉ tiêu trong năm 2023 đạt doanh thu 4.500 tỷ đồng; lao động bình quân duy trì ở mức 8.000 người với mức thu nhập bình quân đạt 9,4 triệu đồng/người/tháng. Để làm được điều này, Tổng Giám đốc Thân Đức Việt phát động phong trào thi đua năm 2023 trong toàn Tổng Công ty, bằng việc tuyên truyền giáo dục cho người lao động hiểu về những khó khăn thách thức năm 2023 để cùng nỗ lực thi đua lao động sản xuất kinh doanh. Khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên phát huy tính chủ động, sáng tạo, có sáng kiến cải tiến trong công việc để tăng hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ.

“May 10 tập trung tuyển dụng và thu hút người lao động trên cơ sở doanh thu và hiệu quả kinh doanh, đặc biệt lao động có trình độ, tay nghề cao. Nghiên cứu thị trường, phát triển các dòng sản phẩm mới phù hợp với năng lực sản xuất, tay nghề người lao động. Tiếp tục duy trì khách hàng truyền thống kết hợp với mở rộng tìm kiếm khách hàng mới phù hợp với năng lực sản xuất của May 10. Sàng lọc những mặt hàng không mang lại hiệu quả, tập trung vào phát triển mẫu để tiếp cận các khách hàng trực tiếp, chủ động nguồn cung nguyên phụ liệu trong nước”, ông Việt nêu rõ.

Ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) khích lệ và động viên người lao động Tổng công ty May 10.

Ông Việt cho biết thêm, trong năm 2023, May 10 chú trọng thành lập các ban nghiên cứu phát triển tại từng đơn vị, nghiên cứu những vấn đề mang tính dẫn dắt, đi đầu, những mô hình, phương thức sản xuất mới, đầu tư công nghệ và cách làm mới. Tập trung phát huy lợi thế cạnh tranh của May 10, trong đó đẩy mạnh hoạt động đào tạo đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề để đáp ứng yêu cầu phát triển, coi kết quả đào tạo là tiêu chí đánh giá hoạt động của các đơn vị và cán bộ quản lý. Đặc biệt là đào tạo, ươm mầm đội ngũ cán bộ quản lý kế cận.

“Xác định khó khăn còn nhiều, May 10 triệt để tiết kiệm trên tất cả mọi lĩnh vực, tại từng vị trí, trong từng hoạt động của Tổng công ty”, ông Việt nhấn mạnh điều này.

Dự và phát biểu tại Lễ phát động thi đua của May 10, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) Cao Hữu Hiếu đề nghị năm 2023 và thời gian tiếp theo, Ban lãnh đạo May 10 cùng tập thể CNCBV và người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo khai thác và sử dụng hiệu quả của các dự án đã được đầu tư; tập trung phát triển thị trường nội địa, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh... Trong đó, May 10 cần tập trung vào việc duy trì nguồn nhân lực, đảm bảo việc làm và thu nhập cho gần 12.000 lao động, bởi nguồn lực lao động luôn là tài sản quý của mỗi doanh nghiệp./.