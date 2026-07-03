Doanh nghiệp mới tăng mạnh nhưng làn sóng rút lui vẫn chưa hạ nhiệt

Theo số liệu Cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 6, cả nước có hơn 16.800 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 286.300 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 82.500 lao động. So với cùng kỳ năm trước, giảm 31% về số doanh nghiệp, tăng 62% về số vốn đăng ký và giảm 39,8% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 đạt 17 tỷ đồng, tăng 3% so với tháng trước và tăng 134,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có 13.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 49,5% so với tháng trước và giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, cả nước có gần 111.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 1.352,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 515.300 lao động, tăng 22,5% về số doanh nghiệp, tăng 64,8% về vốn đăng ký và giảm 12,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 12,1 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 3,1 triệu tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 58.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong sáu tháng đầu năm 2026 lên hơn 169.800 doanh nghiệp, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân một tháng có 28.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Xét theo khu vực kinh tế, 6 tháng đầu năm 2026 có 1.151 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm trước; hơn 27.400 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 37,2%; hơn 83.100 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 18,1%.

Doanh nghiệp “ma”, hóa đơn khống và cuộc chiến chống thất thu ngân sách VOV.VN - Hàng chục nghìn hóa đơn khống với giá trị giao dịch hàng nghìn tỷ đồng đã bị phát hiện thời gian qua, cho thấy tội phạm thuế ngày càng tinh vi khi lợi dụng hóa đơn điện tử, giao dịch ngân hàng và doanh nghiệp “ma” để gian lận thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tiếp tục gia tăng. Cụ thể, tháng 6 có 7.245 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 7,4% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, 9.989 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 23,6% so với tháng trước, trong khi 4.959 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng tới 29,4%.

Tính chung nửa đầu năm 2026, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 85.900 doanh nghiệp, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước; gần 41.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 21%; gần 24.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 94,7%. Bình quân một tháng có 25.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Doanh nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục lạc quan về triển vọng quý III

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II/2026 cho thấy bức tranh sản xuất - kinh doanh tiếp tục cải thiện.

Trong quý II/2026, có 36,3% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý trước; 43,4% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 20,3% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Doanh nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục lạc quan về triển vọng quý III (Ảnh minh họa)

Bước sang quý III/2026, có 39,4% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý II/2026; 44% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 16,6% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn. Trong đó, khu vực doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lạc quan nhất với 85,2% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2026 tốt hơn và giữ ổn định so với quý II/2026; tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước và khu vực doanh nghiệp Nhà nước lần lượt là 82,8% và 80,5%.

Về khối lượng sản xuất, có 37,8% số doanh nghiệp nhận định khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý II/2026 tăng so với quý I/2026; 42,1% số doanh nghiệp đánh giá ổn định và 20,1% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm. Xu hướng quý III/2026 so với quý II/2026, có 38,9% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng; 45,9% số doanh nghiệp dự báo ổn định và 15,2% số doanh nghiệp dự báo giảm.

Về đơn đặt hàng, có 33,9% số doanh nghiệp có số lượng đơn đặt hàng mới quý II/2026 cao hơn quý I/2026; 45,7% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng mới ổn định và 20,4% số doanh nghiệp có đơn hàng giảm. Xu hướng quý III/2026 so với quý II/2026, có 37% số doanh nghiệp dự kiến số lượng đơn đặt hàng mới tăng lên; 47,6% số doanh nghiệp dự kiến số lượng ổn định và 15,4% số doanh nghiệp dự kiến giảm.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý II/2026 so với quý I/2026, có 26,2% số doanh nghiệp khẳng định số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cao hơn; 54,2% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng xuất khẩu mới ổn định và 19,6% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới giảm. Xu hướng quý III/2026 so với quý II/2026, có 31,2% số doanh nghiệp dự kiến tăng số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới; 53,5% số doanh nghiệp dự kiến ổn định và 15,3% số doanh nghiệp dự kiến giảm.