Doanh nghiệp mong trợ giá xe buýt tại TPHCM sẽ đúng với thực tế

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM Võ Khánh Hưng thừa nhận, năm 2019, tình hình kinh doanh vận tải hành khách công cộng ở các hợp tác xã, công ty về xe buýt của TP gặp nhiều khó khăn do việc tính toán trợ giá không đủ. Theo ông Hưng, nguyên nhân là do việc tính toán sản lượng chưa chính xác dẫn đến kinh phí nhà nước cấp về thấp, doanh thu không đủ để bù chi phí, càng chạy càng lỗ… Điều đó dẫn đến thu nhập của tài xế, tiếp viên thấp, nhiều hợp tác xã nợ tiền ngân hàng, tiền lương, xăng dầu…

Trước thực trạng trên, Sở GTVT TPHCM đã có các văn bản đề xuất UBND TPHCM và các sở, ngành tìm cách tháo gỡ và bù thêm kinh phí cho khoản thiếu hụt do tính toán không chính xác. Theo đó, TP hiện có 91 tuyến xe buýt trợ giá và tổng trợ giá xe buýt năm 2020 là 1.150 tỷ đồng chắc chắn không đủ nên UBND TP đã chấp thuận chủ trương cho tính lại.

PGĐ Sở GTVT TPHCM Võ Khánh Hưng chủ trì họp báo.

“Chúng tôi xin khẳng định ngành giao thông sử dụng kinh phí này hiệu quả. Và khẳng định là vận tải hành khách công cộng phải được hỗ trợ từ nhà nước. Nếu đem bài toán kinh tế tài chính vào để áp cho vận tải hành khách công cộng thì rất khó đáp ứng được”, ông Võ Khánh Hưng nói.

Đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh vận tải có mặt tại buổi họp báo cho biết, ngay sau khi biết những thông tin về việc TP sẽ hỗ trợ thêm phần kinh phí trợ giá thì doanh nghiệp sẵn sàng chờ để ký kết hợp đồng mới và an tâm kinh doanh. Các doanh nghiệp cũng mong việc tính toán trợ giá sẽ đúng với thực tế.

“Về nguyên tắc ký hợp đồng năm 2020 thì Sở và Trung tâm cũng đã rất cố gắng với các chính sách để duy trì. Vấn đề hiện nay đã ký hợp đồng nguyên tắc rồi thì công ty mong muốn tính đúng, tính đủ, sòng phẳng. Công ty sẵn sàng chờ Sở và Trung tâm khi có kinh phí thì sẽ ký hợp đồng chính thức”, Ông Nguyễn Duy Khánh, Trưởng Phòng điều hành Công ty cổ phần xe khách Sài Gòn (Saigon bus) nói.

Hạ tiêu chí để thu hút quảng cáo trên xe buýt

Về quảng cáo trên xe buýt, ông Võ Khánh Hưng cho biết, do sự phát triển mạnh của các loại hình quảng cáo mới như qua màn hình led, qua mạng xã hội… nên quảng cáo trên xe buýt không còn hấp dẫn. Việc này Sở đã có báo cáo với UBND TP để điều chỉnh, hạ một số tiêu chí để thu hút đấu thầu quảng cáo.

Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cũng cho biết, trung tâm sẽ tổ chức đấu thầu quảng cáo trên 45 tuyến xe buýt, trước mắt là 4 tuyến có trợ giá với những tiêu chí như: đấu thầu trong thời gian 5 năm, thanh toán đúng theo chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.

Sắp tới đấu giá quảng cáo xe buýt sẽ điều chỉnh hạ các tiêu chí để thu hút nhà đầu tư.

“Trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu chúng tôi sẽ thanh toán theo đúng chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp vận tải phải cung cấp như xe buýt có chạy đúng giờ không, xe buýt có sạch sẽ không, có phục vụ người dân tốt không, chạy đúng lộ trình không? Tất cả những con số đó chúng tôi đều lượng hóa thành những con số rất cụ thể”, ông Lê Hoàn cho biết thêm.

Được biết, hiện nay, toàn TP có 128 tuyến xe buýt đang hoạt động, trong đó có 91 tuyến có trợ giá và 37 tuyến không có trợ giá. Thời gian gần đây số lượng tuyến xe buýt có xu hướng giảm do rà soát sắp xếp lại mạng lưới tuyến cho phù hợp, giảm trùng lắp và tăng độ bao phủ.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, tổng số chuyến phục vụ của xe buýt là hơn 1,4 triệu chuyến, giảm gần 867.000 chuyến so với cùng kỳ năm 2019. Hành khách bình quân đạt 21 hành khách/chuyến (giảm 9 hành khách/chuyến so với cùng kỳ năm 2019) và chỉ đạt 62% so với sản lượng dự kiến khoán trong năm 2020 của Sở GTVT./.